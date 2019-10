Empotra su Porsche contra una farola en la calle Sadar de Pamplona

El conductor de un Porsche ha protagonizado un accidente de tráfico la noche de este jueves que se ha saldado sin heridos pero que podría haber sido mucho más grave.



Los hechos se produjeron la pasada noche, cuando un coche que circulaba por la calle Sadar de Pamplona perdió el control y se empotró contra una farola, derribándola.



Todo quedó en un susto, sin que el conductor resultara herido de gravedad, según informa Policía Municipal de Pamplona, que advierte de que las calles de la ciudad "no son una pista para realizar test de velocidad".



Las calles de nuestra ciudad no son una pista para realizar test de velocidad.

Si te pasas lo acabas pagando como ayer en la calle Sadar.

Esta vez no hemos tenido ningún herido pero hay que evitar estos comportamientos.

El vehículo es un instrumento de transporte no una diversión pic.twitter.com/9rtZDabDhg