Actualizada 25/10/2019 a las 12:33

El Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha condenado a un paciente a pagar 720 euros de multa por amenazar a un médico del Servicio Navarro de Salud (SNS), ha informado el Colegio de Médicos de Navarra.



El servicio jurídico de la entidad, que ha llevado la defensa del médico agredido, ha explicado que los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto cuando el paciente acudió a la consulta del médico acompañado de su esposa y su hijo de ocho días.



Según ha indicado, "como las explicaciones del facultativo no satisficieron al paciente, éste comenzó a ponerse nervioso y alterarse, levantando la voz de malas maneras, hasta que en un momento dado le dijo te voy a matar de un navajazo".



Esta expresión "asustó al médico que, a consecuencia de estos hechos, estuvo unos días preocupado y con temor ante la posibilidad de volver a encontrarse con el paciente", ha afirmado el Colegio de Médicos de Navarra.



En este sentido, ha detallado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha condenado al paciente por un delito leve de amenazas, previsto en el artículo 171.7 del Código Penal. La calificación como delito leve deriva de "la falta de relaciones previas entre médico y paciente y de la ausencia de reiteración en su conducta por aquel, lo que excluye considerar de mayor gravedad la amenaza".



La sentencia considera probados los hechos por la declaración del facultativo y de una compañera de trabajo que se encontraba en la consulta cuando ocurrieron. El paciente denunciado no acudió al juicio, por lo que "no practicó prueba que cuestionara las declaraciones referidas".



La sentencia impone al paciente la pena en su grado máximo de tres meses de multa, con una cuota diaria de 8 euros -720 euros en total-, "valorando el contenido de la amenaza, que fue de muerte, y que se produjera en el lugar de trabajo del facultativo, sin ningún tipo de justificación ni explicación, de forma absolutamente gratuita y en presencia de otras personas, todo lo cual hace que sea necesario, a los fines de prevención especial imponer la pena máxima que para este tipo de comportamientos prevé el Código Penal", han expuesto desde el Colegio de Médicos.



Por otro lado, el Colegio de Médicos de Navarra ha condenado "firmemente" la agresión física sufrida, el pasado domingo, por una médica en el Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela y ha pedido "tolerancia cero" frente a las agresiones al personal sanitario.

Según ha expuesto, "el primer problema al que se enfrenta el profesional agredido es la duda sobre si tiene que denunciar o no" y ha recomendado "denunciar siempre".



El Colegio de Médicos de Navarra ofrece un servicio de asesoría personalizada que permite a quienes han sufrido una agresión estar acompañado por un letrado desde el inicio del proceso. Pone, además, a disposición del profesional agredido el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), que facilita una valoración confidencial y personalizada si necesitara asistencia en el ámbito psicológico.

