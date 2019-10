Actualizada 24/10/2019 a las 14:15

El Gobierno de Navarra ha calculado su techo de gasto en base a medidas tributarias aprobadas para 2019 que tendrán su repercusión el próximo año, y aplicará una política fiscal en base al acuerdo programático firmado con los socios del actual cuatripartito.



Así lo ha asegurado la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma, cuya portavoz María Jesús Valdemoros, se ha mostrado muy crítica por entender que la política fiscal es continuista con la del anterior cuatripartito en el que se integraba EH Bildu, con el que ha deslizado que podría haber pactado.



Saiz se ha mostrado molesta con las acusaciones de NA+ y ha reconocido en el pleno del Parlamento que ha pactado la política fiscal pero "en el pacto programático" del cuatripartito que no incluye a EH Bildu, y ha lamentado que Valdemoros "se empeña en hacer una oposición al gobierno anterior" y por eso le "frustran" sus respuestas.



En cualquier caso, la consejera ha advertido de que el impacto en el techo de gasto deriva de las medidas tributarias aprobadas en 2019, y ha destacado de todas ellas la "influencia directa" de la deflactación de la tarifa del IRPF, "que afecta a todos los contribuyentes del IRPF" y que "va a hacer que a los perceptores de rentas, en su mayor parte del trabajo, suponga que el incremento del IPC no merme su capacidad adquisitiva".



Aún así, ha pedido calma a la portavoz de NA+ porque "estamos trabajando en la ley de medidas fiscales" y "el camino acaba de empezar".



Por su parte, Valdemoros se ha mostrado "defraudada" con la respuesta "de brochazo gordo y sin detalles de política fiscal", que a su entender "es la misma que el anterior cuatripartito", y ha advertido du impresión de que Saez no plantea ninguna "porque creo que ya lo tiene pactado con EH Bildu".



Por ello, ha lamentado la "incoherencia y pérdida de fidelidad a sus principios", al tiempo que ha criticado el empeoramiento de Navarra en el terreno fiscal, un marco "con el que usted no evidencia incomodidad", una deriva sobre la que ha alertado ante el "enfriamiento económico" que se avecina y que contrasta con los "vientos de cola" de los que económicamente disfrutó el anterior Gobierno.



"La economía no le va a esperar a usted a que tome decisiones, tiene sus ritmos y hay que adaptarse a ella. Coja el toro por los cuernos. Y si va a presentar algo, espero que sea un marco fiscal que devuelva a esta comunidad el orgullo de pertenecer a la misma", ha zanjado Valdemoros.

Selección DN+