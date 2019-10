Chivite: "Navarra no será moneda de cambio ni estará en ninguna negociación"

Actualizada 20/10/2019 a las 14:51

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que Navarra "no está ni estará en ninguna negociación, y no va a ser moneda de cambio", y ha advertido a las formaciones de derecha que la Comunidad foral "no es una pelota para mover de mano a mano".

María Chivite, que ha intervenido en un acto del PSN en Cintruénigo acompañada de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado que "Navarra es de los navarros y las navarras, que tomamos legitima y democráticamente nuestras decisiones". "Acepten nuestras decisiones, nuestro sistema democrático. No vamos a permitir que nadie utilice a Navarra como moneda de cambio ni chantaje", ha afirmado.

El PSN ha reunido este domingo 20 de octubre en Cintruénigo, localidad natal de María Chivite, a cerca de 350 personas en un acto en el que también han intervenido los cabezas de lista del PSN al Congreso y al Senado en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, Santos Cerdán y Toni Magdaleno, respectivamente.

Entre los asistentes al acto se encontraban el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, el vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, y el secretario de Organización y portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz. Antes del acto en Cintruénigo, los socialistas han realizado en Sartaguda un homenaje en "memoria, justicia y reparación" de las víctimas del Franquismo.

La jefa del Ejecutivo foral y líder del PSN ha subrayado que, con la formación del Gobierno en Navarra, "hemos hecho ni más ni menos que lo que dijimos que íbamos a hacer, hemos cumplido nuestra palabra". "Es un Gobierno plural y social comprometido con el bien común", ha señalado.

María Chivite ha dado las gracias a los militantes socialistas por su apoyo y "por haber dado la cara en la calle, frente a tanto insulto". "Han sido muchos años esperando este momento y no ha sido casual que por fin lo hayamos conseguido, hay mucho trabajo y un proyecto claro, acompañado de un gran equipo, de mucho esfuerzo e ilusión", ha subrayado.

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "necesitábamos abrir nuevo tiempo en Navarra, con un Gobierno que gobernara para toda la ciudadanía, con políticas de progreso, con un liderazgo desde la izquierda".

María Chivite se ha referido expresamente al presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, para decirle que "cuanto más intente torpedear con falsedades, más fuertes vamos a estar". "A las mentiras, a los insultos y a las falsedades les vamos a responder con trabajo, con responsabilidad, comprometidos con una tarea tan exigente como reconfortante", ha asegurado.

Durante su intervención, María Chivite ha pedido dejar a las víctimas de ETA fuera del debate político y ha afirmado que "vale ya de mentir". "Las víctimas siempre tendrán nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro acompañamiento. No vamos a consentir que con mentiras nadie ponga en cuestión al Partido Socialista, porque no nos vamos a callar. Frente a las mentiras están los hechos, y el Partido Socialista siempre ha estado acompañando a las víctimas del terrorismo", ha destacado.

Ante las próximas elecciones generales, María Chivite ha afirmado que "Navarra se juega mucho el 10 de noviembre, porque solo con un Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez podremos avanzar en materias muy importantes, como el autogobierno, infraestructuras o políticas de calado social". Así, ha hecho un llamamiento a la "movilización, a animar a nuestro entorno a que vuelva a las urnas como el 28 de abril".

Por su parte, Adriana Lastra ha afirmado que Navarra tiene "una gran presidenta que asegura la convivencia" y ha asegurado que antes de las pasadas elecciones "se notaba que el partido en Navarra estaba bien, que la gente nos quería, y el compromiso se cumplió para alegría de todos los socialistas españoles". "Enhorabuena por el trabajo bien hecho, por aguantar la dureza y por la firmeza de las convicciones", ha dicho al PSN.

CRÍTICAS A NAVARRA SUMA

El cabeza de lista al Congreso, Santos Cerdán, ha celebrado "haber conseguido lo que tantos años llevábamos trabajando, lo que tantos años hemos luchado, tenemos el Gobierno de Navarra y una presidenta que es María Chivite". "Hay una Navarra posible, en convivencia, en paz, sin crispación, sin alimentar el odio, y esa Navarra la hemos conseguido, una Navarra que trabaje para los navarros. Pocos creían que se podía conseguir pero una base fundamental para conseguirlo es que hemos cumplido nuestra palabra", ha señalado.

Santos Cerdán ha afirmado que "esta Navarra es posible a pesar del fascismo y la intolerancia de los que se han empapado UPN y Navarra Suma, fascismo en el que dos parlamentarios de Navarra Suma, Iñaki Iriarte y Patxi Pérez, fueron a un acto de exaltación del franquismo". "Allá fueron rodeados de requetés y de carlistas. Estos son los que querían proponer a un fascista, Iñaki Iriarte, como presidente del Parlamento, y menos mal que el PSN lo impidió", ha afirmado.

Toni Magdaleno ha destacado "el valor de un Gobierno socialista para garantizar la convivencia, porque las tres derechas y el indepedentismo se parecen mucho más de lo que parece a primera vista, porque hablan de un modelo de sociedad en el que solo caben ellos". "Nosotros sí sabemos convivir y respetamos la diversidad, lo que nos une no es una forma de pensar, lo que nos unen son los valores del democracia, de la igualdad, de la justicia social", ha indicado, para afirmar que "el 10 de noviembre nos jugamos la justicia social que hace convivencia".

