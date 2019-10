José Antonio Hoyos Castañeda y el Grupo AN, premios por la UPNA

Actualizada 11/10/2019 a las 16:22

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha hecho entrega este viernes 11 de octubre del IV Premio Alumni Distinguido a José Antonio Hoyos Castañeda y del III Premio Entidad Distinguida a la empresa Grupo AN en una ceremonia presidida por el rector de la Universidad, Ramón Gonzalo García, que ha tenido lugar en la Biblioteca de la UPNA, con motivo de su 25 aniversario.

En el acto institucional, también se ha homenajeado a las 42 personas (26, Personal de Administración y Servicios y las 16 restantes, Personal Docente e Investigador) que cumplen 25 años de servicio en la institución. Asimismo se ha realizado un reconocimiento a los 18 trabajadores jubilados entre septiembre de 2019 y agosto de 2019 (13 de ellos profesores y las cinco restantes, PAS) y se ha dedicado un recuerdo a las personas de la comunidad universitaria que han fallecido este año.

En su intervención, el rector se ha referido en primer lugar al escenario del evento, la Biblioteca de la universidad -que cumple ahora 25 años-, como motor de investigación, lugar de interacción profesor-estudiante y refugio silencioso en un mundo bullicioso, y que “ha sabido adaptarse a la trepidante revolución digital en la que estamos inmersos”. Ha reconocido además el trabajo, la dedicación y el esfuerzo realizado tanto a las personas que cumplen 25 años de servicio en la universidad como al personal jubilado, y ha tenido un recuerdo especial para las personas de la comunidad universitaria fallecidas.

Ramón Gonzalo ha tenido también palabras de reconocimiento para José Antonio Hoyos, de quien ha destacado “los valores que le han guiado: el trabajo en grupo, la constancia, la paciencia, la prueba y el error, la investigación, el fracaso, el éxito, la frustración, la satisfacción y el hecho de atribuir a los demás los logros que ha conseguido”; y respecto al Grupo AN, ha puesto de manifiesto el hecho de que “el 51% de los universitarios y universitarias que trabajan en la matriz del grupo proceden de la UPNA”.

HOYOS: "PROFESORES MAGISTRALES Y AMIGOS QUE QUIERO COMO HERMANOS"

Al inicio del discurso de agradecimiento, el alumni distinguido ha recordado sus años en la Universidad y, en concreto, las clases que recibió de Luis Mercader del Río, ligando, de una manera filosófica, aquellos conocimientos aprendidos con sus vivencias posteriores.

José Antonio Hoyos ha realizado un repaso por su trayectoria profesional y vital y ha relatado cómo, a los 40 años, decidió dar un giro radical, vender sus posesiones y abandonar un trabajo bien remunerado para comenzar una vida nueva que le llevó al voluntariado con una ONG de Tanzania y, posteriormente, a la Professional School of Foreign Languages de la Fundación Vicente Ferrer en India, primero como profesor de francés y más tarde, como coordinador. Tal y como ha explicado el galardonado en su discurso, el alumnado de la escuela está compuesto por jóvenes de familias pobres y castas desfavorecidas. Allí aprenden idiomas y cómo afrontar una entrevista de trabajo. El resultado es que más del 95% de los estudiantes consiguen empleo gracias a la formación recibida.

“La experiencia universitaria me planteó retos cognitivos y método para afrontarlos, contextos diferentes y capacidad acomodaticia para fundirme en ellos y hacerme más tolerante, curiosidad y ganas de satisfacerla, profesores magistrales y amigos a los que quiero como hermanos”, ha destacado Hoyos. Además, también ha explicado que la dotación económica del Premio Brunet otorgado a la Fundación Vicente Ferrer el pasado año fue destinada íntegramente a la escuela donde él trabaja y es por ello que ha podido constatar el buen aprovechamiento del galardón.

ARRARÁS (AN): "ESTE PREMIO SOLO SE ENTIENDE DESDE LA COOPERACIÓN"

Por su parte, Francisco Arrarás Echeverría, presidente del Grupo AN, ha destacado que el reconocimiento de entidad distinguida reconoce las buenas prácticas colaborativas entre su empresa y la universidad. “Es un premio que, por tanto, sólo puede entenderse desde la cooperación, por lo que queremos agradecerlo y dedicarlo a todas las personas que trabajan de manera conjunta en la UPNA y el Grupo AN: a todo el personal docente e investigador, a los profesionales de la universidad y al alumnado que durante todos estos años han participado en actividades y proyectos con nuestra cooperativa. Y a los trabajadores, socios y rectores del Grupo AN, por su implicación y su entusiasmo en esta labor conjunta”.

En ese sentido, ha recalcado que la colaboración “es algo natural para nosotros, está en nuestro ADN. A lo largo de nuestra historia, siempre hemos buscado alianzas positivas, y hace años vimos claro que la colaboración con la UPNA sólo podía dar buenos resultados para ambas entidades”.

