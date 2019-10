Actualizada 11/10/2019 a las 12:31

Un total de 256 personas han sido admitidas finalmente para la oposición de 11 plazas de vigilantes de carretera, según una resolución de la directora general de Función Pública publicada ese viernes en el Boletín Oficial de Navarra.



La primera prueba, de carácter teórico, se celebrará el sábado 9 de noviembre, a las 9 horas, en el Aulario de la Universidad Pública de Navarra y con un tiempo máximo de dos horas.



Consistirá en un cuestionario de 50 preguntas tipo test con cuatro alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que sólo una de ellas será válida, sobre las materias contenidas en el temario que figura en la convocatoria de oposiciones. Cada respuesta incorrecta penalizará una tercera parte del valor de un acierto.



La puntuación máxima de esta primera prueba será de 60 puntos. Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan al menos 30 puntos en esta primera parte.



La segunda prueba, de carácter práctico, consistirá en desarrollar y resolver por escrito cuatro supuestos prácticos relacionados con las materias incluidas en la parte específica del temario. El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de dos horas.



Para la realización de esta prueba los aspirantes podrán utilizar calculadora científica no programable y útiles de dibujo (regla, cartabón escuadra, compás, etc), aportados en su caso por cada opositor.



La puntuación máxima de esta segunda prueba será de 40 puntos y quedarán eliminadas las personas que no obtengan, al menos, 20 puntos en esta prueba y quienes sean calificadas con 0 puntos en cualquiera de los supuestos.



Las 11 plazas, de régimen funcionarial y nivel C al servicio de la Administración de la Comunidad foral y sus organismos autónomos, se reparten entre 5 puestos en turno libre y 6 en turno de promoción.



Las plazas se distribuyen entre varios centros de conservación de carreteras de Navarra: 4 en Tudela, 3 en Aoiz, 2 en Irurtzun y 2 en Mugairi, ha informado el Gobierno foral.

