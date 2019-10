Navarra Suma exige derogar el decreto del euskera y acordar una nueva política lingüística

09/10/2019 a las 17:59

Navarra Suma ha exigido este miércoles al Gobierno de Chivite que acate las sentencias del TSJN contra el decreto de uso del euskera para que “se deje de discriminar a la gran mayoría de los navarros”. Asimismo, ha considerado necesario apoyar la proposición de Ley Foral presentada por Navarra Suma dirigida a derogar en su totalidad el decreto volviendo a la normativa anterior hasta que se elabore una nueva acorde con el contenido de la sentencia.

A este respecto, ha ofrecido al PSN sentarse y buscar consenso para llevar a cabo una política lingüística “acorde con nuestra realidad y que no vulnere la igualdad de oportunidades para acceder a la función pública, una política sensata con la que nosotros hemos estado de acuerdo con ustedes en los últimos 20 años y a la que parece que ustedes han renunciado a cambio de presidir el Gobierno de Navarra”.

El ofrecimiento lo ha realizado la parlamentaria de Navarra Suma, Marta Álvarez, durante la comparecencia solicitada por el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, para explicar las consecuencias a nivel de Función Pública de la ejecución de las sentencias del TSJN.

Entre las razones para que el PSN y el Gobierno apoyen derogarla, ha citado que “el PSN y, en concreto, el señor Remírez y el señor Alzórriz se manifestaron en la calle el día 2 de junio de 2018 junto con miles de navarros para pedir su derogación”.

Álvarez ha criticado que Remírez no diga si el Gobierno va a interponer recurso de casación frente a las sentencias, como les están exigiendo Geroa Bai, Bildu y Podemos, o no. A este respecto, ha cuestionado la “pretendida separación entre lo que dice María Chivite presidenta y sus consejeros y consejeras nombrados por el Partido Socialista y lo que dice el señor Alzórriz en representación de un partido, el PSN, del que la presidenta del Gobierno de Navarra es su secretaria general, y de un grupo parlamentario al que pertenece la propia señora Chivite”.

La parlamentaria de NA+ ha mostrado su sorpresa de que, a pesar del “enorme varapalo a la política lingüística del cuatripartito”, aún siga en su puesto la señora Ollo. “¿De verdad consideran ustedes que está legitimada, después de esta contundente sentencia, para continuar al frente de las políticas lingüísticas de nuestra Comunidad?”, se ha preguntado.

Respecto a los efectos de las sentencias, Álvarez ha calificado de “mentiras” los argumentos ofrecidos por Geroa Bai y Bildu para tratar de forzar el recurso de casación. Así, ha señalado que los efectos de la sentencia no son extensibles a la política lingüística desarrollada antes de 2017 y ha rechazado que cuestione el procedimiento que la Administración ha utilizado en los últimos 20 años en el concurso oposición, que se tumben todos los procedimientos llevados a cabo desde 2003, así como que el euskera no se vaya a considerar como mérito en la zona mixta. “No hay vacío legal respecto a algunos procedimientos que estaban ya en marcha derivados de las OPE de 2018”, ha agregado.

Finalmente, ha dejado claro que “Navarra Suma no está contra el euskera. Navarra Suma considera el euskera como un gran patrimonio nuestro al que hay que defender y proteger para que, quien libremente quiera, lo pueda estudiar y hablar. Lo que Navarra Suma no considera es que se pueda hacer una política lingüística que discrimine a un 90% de navarros que no lo hablan y que en una gran parte no lo quieren hablar”.

Te puede interesar

Selección DN+