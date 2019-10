NA+ y PSN unen su votos para reconocer a la Guardia Civil

Actualizada 07/10/2019 a las 14:34

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado con los votos de Navarra Suma y PSN una declaración institucional que "reconoce y agradece" la labor de la Guardia Civil en la Comunidad Foral.



Añade además "la necesidad y defensa de la presencia de la Guardia Civil en Navarra", subrayando que "para el Parlamento de Navarra no sobra ningún guardia civil" en la comunidad, y hace un llamamiento a la ciudadanía a participar el 12 de octubre, día de la virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en la Fiesta Nacional.



La declaración, en este caso con el voto a favor de todos los grupos salvo EH Bildu, también condena el terrorismo de ETA, del que recuerda que los miembros de la Guardia Civil y sus familias fueron objetivo principal.



El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha dado las gracias al PSN por apoyar su iniciativa aunque ello no le ha impedido asegurar que María Chivire "es presidente gracias a Bildu y Bildu ni condena ni se solidariza con las víctimas de ETA", más de 200 de ellas miembros de la Guardia Civil asesinados por defender la libertad y la democracia.



Esparza ha aseverado además que hoy hay "una campaña de acoso y hostigamiento" hacia los miembros del Instituto armado, por lo que ha considerado necesario mostrar reconocimiento y gratitud cuando el nacionalismo no se ha querido posicionar al lado de la Guardia Civil sino que quiere que se vaya de Navarra y estos son lo socios de Chivite".



Por su parte, los portavoces de Podemos e I-E, Mikel Buil y Marisa de Simón, respectivamente, han coincidido en valorar la labor que la Guardia Civil lleva a cabo en Navarra igual que otros colectivo de empleados públicos, como enfermeras o bomberos, a los que no se les hace ningún reconocimiento a través de declaraciones institucionales, razón por la que no han querido apoyar el texto salvo en la condena del terrorismo

