Los partidos, confiados en que haya consenso para renovar el Defensor del Pueblo

Actualizada 07/10/2019 a las 14:10

Los grupos del Parlamento de Navarra han coincidido en desear que esta legislatura pueda haber consenso para renovar el cargo del Defensor del Pueblo de Navarra, que está desempeñando en interinidad desde hace seis años Francisco Javier Enériz tras asumir el cargo en 2007. La mayoría requerida para elegir al Defensor del Pueblo es de tres quintos del Parlamento foral.

Así, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "estamos dispuestos a hablar, si se quiere hablar". "Vamos a ver si también se nos excluye o no. Creo que hay que darle una solución, no tiene lógica que llevemos los años que llevamos y este puede ser el momento para intentar llegar a un acuerdo", ha indicado.

Por el PSN, Ramón Alzórriz ha indicado que este tema "no se ha puesto encima de la mesa todavía, veremos cuales son las personas que se proponen, si se propone o no, y en base a ello tomaremos una decisión".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que "esta legislatura debe haber solución, debe haber una propuesta que ponga en valor la dignidad de la institución". "Hay posibilidad de llegar a un punto de encuentro en la totalidad de la Cámara para encarrilar este tema, algunas posibilidades hay, pero vamos a trabajarlas con discreción", ha apuntado.

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha afirmado que "hasta ahora no se ha sido capaz de plantear una candidatura que pudiera concitar los 30 votos necesarios, espero que sea esta legislatura la definitiva y que se encuentra una candidatura que puede aglutinar" los apoyos necesarios.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha asegurado que "sería lo suyo" alcanzar un acuerdo para la renovación y ha indicado que el propio Defensor del Pueblo "lo está pidiendo hace años". No obstante, ha reconocido que el tema "no está sobre la mesa, aunque no deja de ser urgente".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que "el Defensor del Pueblo actual se merece un descanso y un relevo y estamos dispuestos a que sea posible más pronto que tarde una renovación del cargo".

Selección DN+