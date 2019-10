Actualizada 04/10/2019 a las 10:59

Viernes 4 de octubre

En concierto



Wiston & Wistones La Carbonera (c/Olite). Pamplona. 22.30 horas. Concierto de la banda formada en 2016 que no ha dejado de ofrecer conciertos desde entonces. Un estilo musical de temas propios que va desde el pop o el rock, pasando por el reggae, hard rock y psicodelia. Ciclo Carbonera en Vivo. Entrada libre.

Adrián Sáez de Albéniz Asociación de cantautores Ojalá (calle 0 33. Polígono Mutilva). 21 horas. Concierto a cargo del cantautor de Mutilva que en sus canciones mezcla distintos estilos musicales para unirlos dentro de la música de autor.

II Musika eta martxa Fest Sala Zentral. Pamplona. 20 horas. Festival en el que participan formaciones amateur inscritas en la bolsa de grupos gestionada por la Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. Actuarán el cantautor senegalés Rawan, los hermanos raperos Erel y Cuñi, el grupo rock-ska Hagoan, la banda de rock Kimera y la banda francesa Vladimir Congo que se mueve entre rock francés, el electro y el pop.

Orquesta Sinfónica de Navarra Centro Cultural Iortia de Alsasua.. 20 horas. Obras de Felix Mendelssohn, Franz Krommer y Robert Schumann. Intervendrá como solista Javier Inglés (clarinete). Dirección: Pablo Urbina. Concierto pre-fiestas. Entradas: 10 euros (7 euros anticipada).

Chuchín Ibáñez Pub Gardens (c/Media Luna). Pamplona. 00 horas. Concierto inauguración de la nueva temporada Música en vivo. Entrada libre.

En escena

‘El dúo de la Africana’ Teatro Gayarre. 20 horas. Producción de la AGAO. Zarzuela de Manuel Fernández Caballero y Miguel Echegaray, una de las más conocidas de todos los tiempos. Estrenada en 1893, la versión de esta producción está ambientada en la épòca de su estreno, finales del siglo XIX. Entradas: 26 euros (sala) y 22 euros (palco).

‘Marabunta’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20.30 horas. Espectáculo de teatro, música y humor a cargo de Guillem Albá & La Marabunta. Un show de clown con música en directo. Sketchs a tempo matemático, canciones propias, gags absurdos, cabaret. Entrada: 12 euros.

‘Tendríamos que haber empezado de otra manera’ Casa de Cultura de Beriáin. 21 g. Compañía: Ekoma Teatro - Javier Liñera. Texto: Javier Liñera. Dirección: Pablo Molinero. Intérpretes: Aitor Pérez, Javier Liñera, Haizea Águila. Ciclo de Teatro Profesional en Beriáin. Entrada: 6 euros.

‘O me atienden ya o me voy’ Biblioteca Pública de Noáin. 21 horas. Actuación de Trókolo Teatro. Entrada libre, previa retirada de invitación.

‘El lunar de Lady Chatterley’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 22 horas. Representación de la obra de Roberto Santiago, con la interpretación de la actriz Ana Fernández que interpreta a una mujer que debe defenderse ante un tribunal sólo compuesto por hombres de una demanda presentada por su marido aristócrata. Dirección: Antonio Gil. Entrada: 12 euros.

‘En la perrera’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20 horas. Estreno de la nueva producción de la compañía Atikus Teatro. Una obra que muestra la lucha de dos mujeres por comunicarse, por alcanzar la dignidad y el respeto que se les niega y que se niegan. Dirección: Ángel Sagüés. Entrada: 10 euros (taquilla y web) y 8 euros (anticipada y personas en paro).

XVI Gala Fundación Juan Bonal Sala de Cámara de Baluarte. 19 horas. Gala Padrinos por la discapacidad. El periodista Javier Solano será el maestro de ceremonias de una gala en la que actuarán el Orfeón Pamplonés, Isterria, Fundación Atena y la Tribu Obembe, además de otras sopresas. Entrada: 10 euros.

En pantalla

‘La noche de 12 años’ Filmoteca de Navarra (c/Antonio Pérez Goyena, 3). 20 horas. Película de Álvaro Brechner (2018) ambientada en Uruguay bajo la dictadura militar. Ciclo Cine Latinoamericano BAL 2019. Entrada: 3 euros.

‘El veredicto. La ley del menor’ Espacio cultural Los Llanos de Estella. 20 h. Ciclo de cine jurídico. Entrada: 3 euros.

Mundo joven

Encuentros de Arte Joven Música /Moda 16:00 horas: Taller “Masterclass y taller de improvisación libre” a cargo de Joseba Irazoki, en el Centro Huarte. - 18:30 horas: Desfile Diseño Moda Moda; participantes: Marina Almagro, Adur Macho, Alba Ciordia, Alba Jaurrieta, Caos-Carmen Osaba, Dana Pasecinic, Edgar Ogei / Rubén Reviriego, Irene Osés, Larraitz Andueza, Ley Herma, Miri&Blanc, Nea Badson / Nerea Badostain en Baluarte.

En la calle

Feria del libro antiguo y de ocasión Plaza del Castillo de Pamplona. de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.Como en otras ediciones, la Feria ofrecerá numerosos libros antiguos, raros y curiosos, ejemplares de ocasión y de segunda mano, descatalogados y ediciones especiales para bibliófilos; un gran surtido de temas y a precios para todos los bolsillos.

‘Villafranca Barroca’ Villafranca. 11 horas, visita guiada con alumnos de 1º de Primaria. 12 horas, gymkana barroca con los alumnos de 6º de Primaria. 18 horas, apertura del mercado barroco en la plaza de España y plaza de los Fueros. 19.30 horas, presentación en la Casa de Cultura de la Asociación Amigos del Patrimonio Arquitectónico de Villafranca. 21.30 horas, visita nocturna por el casco histórico de la villa desde la plaza de España, una visita guiada por Eduardo Fuerte.

Ensanche la Nuit Calle García Ximénez, Nº 6 (esquina c/Sancho el Mayor). DJ. Improaudio. Grandes éxitos. 17:00-22:00 horas. Exposición Coches Clásicos. 17:00-22:00 horas. Avda. Carlos III-(Cruce con c/ Tafalla). Urna para entrega de Pasaportes de compra: Regalo con la entrega y Sorteo de más de 60 regalos. (Adquiere tu pasaporte en los establecimientos participantes). 18:00-21:00 horas. Exposición Fotos Antiguas del Ensanche. 18:00-22:00 horas. Asociación Motorista PICA Navarra. Protección a la infancia contra el abuso. 18:00-21:00 horas. Avda. Carlos III, Nº 24 (Tramo entre calles San Fermín y Tafalla). Estudio Danza Camino ‘Musical Mary Poppins’ y actuaciones de Hip Hop y Moderno. 18:00-19:00 horas. Escuela de Danza Ravel y Diana Casas Escuela de Danza. 19:15-20:00 horas. Breathless Dance Center. 20:10-20:30 horas. Swing Fit. 20:30-21:00 horas. Pamplona Jazz Brass Band + Bailes de Swing. 21:00-22:00 horas. Avda. Carlos III (Cruce con c/ Leyre). Exposición Coches Clásicos.. 18:00-21:00 horas. Avda. Carlos III, Nº 32. Exposición de Coches Clásicos. 18:00-22:00 horas. Avda. Carlos III, Nº 53. Exposición de Coches Clásicos. 18:00-22:00 horas. Avda. Carlos III-(Cruce C/Castillo de Maya). Chocolatada a favor de GERNA (Grupo de enfermedades raras de Navarra). 18:00-20:00 horas. Plaza de la cruz. Chocolatada solidaria a cargo de AECC Navarra. 18:00-20:00 horas. Exposición de Coches Clásicos. 18:00-22.00 horas. DJ. Improaudio. Grandes éxitos. 18:00-22.00 horas. C/ Tafalla, Nº 22. Chocolatada a favor de ADANO (Asociación de ayuda a Niños con Cáncer de Navarra). 18:00-20:00 horas. C/ Tafalla, Nº 19. DJ. Masquepop. 18:00-22:00 horas. Avda. Carlos III, 30. Fotomatón con atrezzo (¡Llévate gratis tus fotos divertidas al momento!). 19:00 -21:00 horas. C/ Castillo de Maya, Nº 48. Pintacaras y Globoflexia. 18:00-22:00 horas. Plaza Ruiz de Alda. Fiesta de Comerciantes y Vecinos. 18:00-22:00 horas. DJ. Improaudio. Grandes Éxitos. 18:00-22:00 horas. Chocolatada. 18:00-22:00 horas. Recorrido itinerante: (Calles Padre Calatayud, San Fermín, Fco. Bergamín, Felipe Gorriti): Pamplona Jazz Brass Band. 20:00-21:00 horas.

Feria del Coleccionismo Discográfico y Cinematográfico Centro comercial Itaroa. Viernes y Sábado de 10:00 a 22:00 horas. Domingo de 12:00 a 22:00 horas. Coleccionistas y expositores especializados ofrecen discos en vinilo, DVD’s descatalogados, Ediciones especiales, Posters, Camisetas, Merchandising etc.. La feria también brinda la oportunidad a sus asistentes de cambiar o vender su material.

Sábado 5 de octubre

En concierto

Coral Erreniega Iglesia de San Miguel Arcángel en Sagüés, 18.30 horas. La coral de la Cendea de Zizur cantará en la misa previa de las 18 horas. Al finalizar, concierto con un repertorio Grandes éxitos del cine, el teatro y la música. Directora: Yaritza Farah Núñez.

Coral Aritza de Aibar Teatro Ansoáin. 20 horas. Concierto a cargo de la citada coral de Aibar, fundada en 1974 y cuya actividad musical se ha duplicado en los últimos años. Ciclo Coros en Navarra 2019-Coros en Red. Entrada libre.

Jeiki Abesbatza Civivox Mendillorri. 19.30 horas. Concierto de la citada coral procedente de Leitza. Directora: Nekane Piñuela. Ciclo Coros en Navarra 2019.

‘Bastián y Bastiana, una parodia barroca’ Villafranca. 19.30 horas. Espetáculo a cargo del ensemble Le Tendre Amour. La representación de esta ópera de juventud de Mozart comenzará en la Plaza Calahorra y acabará en la Iglesia del Portal. Festival de Música Barroca de la Ribera Alta, FestRibalt, que en su cuarta edición llevará como lema Lena, lo tuyo es puro teatro.

Raúl del Toro (órgano) Iglesia de San Juan. Peralta. 19 horas. Concierto de órgano titulado Miscelianea Hipánica (en el tricentenario del nacimiento de J. Oxinaga). Ciclo Música para Órgano en Navarra. Entrada libre hasta completar el aforo.

Rat-zinger + Flitter Peña la Bota de Estella. 22 horas. Donativo: 10 euros.

Amaia Sala principal de Baluarte. 20 horas. Concierto de Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, que presentará su primer disco Pero No Pasa Nada, de corte pop-rock, con temas como El Relámpago y Nadie Podría Hacerlo. Amaia Romero inicia la gira Pero No Pasa Nada 2019 en Pamplona y terminará en abril en Sevilla. Entradas agotadas. .

En escena

‘El dúo de La Africana’ Teatro Gayarre. 20 horas. Producción de la AGAO. Entradas: 26 euros (sala) y 22 euros (palco).

‘Rinoceronte’ Casa de Cultura de Burlada. 20 horas. Representación de la citada obra de Eugene Ionesco, una de las obras culmen del teatro del absurdo. Ambientada en una localidad atemporal, narra las peripecias de la población que va sufriendo una transformación, irremediable, en rinoceronte. Puesta en escena a cargo de la compañía Molinos de Viento. Entrada: 5 euros (taquilla) y 4 euros (anfiteatro).

‘Clásicos excéntricos’ Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. 20 h. Clásicos Excéntricos hace disfrutar de la belleza de las piezas universales interpretándolas a través del humor, la sorpresa y el atractivo visual y sonoro que aportan instrumentos tan insólitos como la Bocicleta Perifónica, el Serrucho Tenor, el Vidriolín Copodivarius, el Destilarmonium Percutente en Do para Tres o El Campanófono Sostenente de Cola. Entrada: 10 euros.

‘El lancero’ Teatro Gaztambide de Tudela. 20.30 horas. Única zarzuela de Joaquín Gaztambide ambientada en Navarra. Un espectáculo que Nueva Babel, compañía que inició en 2015 un proyecto de recuperación y puesta en escena de las zarzuelas del compositor tudelano. Entrada: 12 euros.

‘En la perrera’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20 horas. Estreno de la nueva producción de la compañía Atikus Teatro. Una obra que muestra la lucha de dos mujeres por comunicarse, por alcanzar la dignidad y el respeto que se les niega y que se niegan. Dirección: Ángel Sagüés. Entrada: 10 euros (taquilla y web) y 8 euros (anticipada y personas en paro).

En pantalla

‘AD Astra’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Sesiones a las 20 y 22.30 horas. Cine para adultos. Entrada: 5,50 euros.

Mundo joven

Encuentros de arte joven Artes plásticas/Danza 11 horas, taller “Cómo compartir proyectos de creación artística. la importancia del proceso”, a cargo de Ghislaine Verano y Txuspo Poyo, en el Centro Huarte. 18.30 horas, inauguración de la exposición de artes plásticas que permanecerá abierta hasta el 20 de octubre. Obras seleccionadas de Aitor Pita, Aizpea de Atxa, Ana S. Holmes, Andrea Ganuza, Andrea Olaitz, Irati Urrestarazu, Irene Holguin, Itsaso Jiménez Iribarren, Katixa Goldarazena, Maddi Saray Martirena, Mendia Echeverria, Roberto Freire, Víctor Manzanal, en el Centro Huarte. 19 horas, danza “Génera”, a cargo de Andrea Irurzun, en el Centro Huarte.

Con niños

‘In concert’ Frontón cubierto de Abárzuza. 18 horas. Espectáculo que fusiona la música con la interpretación a cargo de Trokolo Teatro, una compañía que bebe de las fuentes de clown, la comedia del arte, el cabaret y el circo para crear montajes de producción propia. Programa Ecos de Otoño de la Asociación Tierras de Iranzu. Entrada libre.

‘El rey león’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 17.30 horas. Cine. Entrada: 4,50 euros.

En la calle

Fiesta de la Gastronomía Navarra Cintruénigo. Jornada dedicada a la trashumancia. 9 h., concentración de caballistas en las piscinas. 10 h., salida en busca de ganado. 11 h., comienzo de la trashumancia desde el corral. 12.30 h., entrada al casco urbano por el puente del polígono/Avenida Rubio con llegada a la plaza de toros. 12 h., concurso degustación de tortillas de patata en Los Paseos. 14.30 h., La Chuletonada, comida popular con menú de sidrería. 20 h., en el Centro de Artes Avenida, teatro. Espectáculo Las chicas del Zapping, dentro del ciclo Somos teatreros. 22.30 h., ronda gastronómica con los Auroros de Cintruénigo y comienzo de la preparación de la ternera asada.

Feria del libro antiguo y de ocasión Plaza del Castillo de Pamplona. de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.Como en otras ediciones, la Feria ofrecerá numerosos libros antiguos, raros y curiosos, ejemplares de ocasión y de segunda mano, descatalogados y ediciones especiales para bibliófilos; un gran surtido de temas y a precios para todos los bolsillos.

Fiesta de la Casa de Cantabria en honor de la Virgen Bien Aparecida 19 h. Saluda del presidente. Imposición de las bandas a las majas. Lectura del pregón a cargo de Alfredo Alonso García, miembro del Centro de Estudios Montañeses. A continuación, cóctel.

Fiesta del 800 aniversario de Aguilar de Codés 11:30 H. Exposición Aperos de Labranza antiguos por las Calles del Pueblo. 12:00 H. Visita teatralizada a cargo de “La Nave Teatro” por las calles de Aguilar. 13:00 H. Juegos Infantiles. 15:00 H. Comida Popular. 17:00 H. Bingo popular. 18:30 H Actuación musical. 21:00 H Toro de fuego. 21:00 H Disco-móvil.

Fiesta del 50 cumpleaños de la Casa de la Juventud Casa de la Juventud de Pamplona (c/Sangüesa). De 18 a 22 h., intervención de autoridades y representantes de los jóvenes, canto del Cumpleaños feliz y reparto de 450 raciones de una tarta de 2,40x1,20 preparada para la ocasión de hojaldre, nata y yema. A continuación, sesión de Dj titulada 50 años soñando/50 años sonando, mientras que jóvenes actores del grupo de teatro En la Chácena y animadores de la Learn&Teach participarán disfrazados de hippies. A las 20 h., concierto tributo a The Beatles con la banda catalana The Flaming Shakers, que tiene un repertorio de más de 250 temas del grupo de Liverpool.

‘Villafranca barroca’ 8 h. inicio del asado de una ternera entera en el atrio. 10 h., apertura del mercado barroco en la plaza de España y plaza de los Fueros. 11 h., viajes en coche de caballos con salida desde el atrio (precio, 1 euro). 11.30 h., elaboración y degustación de migas en los porches del ayuntamiento. 12.30 h., visita teatralizada a cargo de la compañía T-Diferencia (inicio desde la plaza de España). 13 h., ruta del pincho barroco. 17 h., visita guiada interior y exterior a la parroquia, a cargo de Pedro Alberto Malo. 17 a 19 h., juegos infantiles. 18.30 h., ruta del pincho barroco. 19.30 h., teatro musicalizado en la iglesia Virgen del Portal, con el espectáculo Bastián y Bastiana. 21 h., degustación de ternera asada delante del Palacio Bobadilla (1 euro, picho más vino). 21.30 h., visita nocturna por el casco antiguo de la villa a cargo de Eduardo Fuertes (salida desde la plaza de España).

Domingo 6 de octubre

En concierto

Coro de Cámara ‘Spem in alium…’ Iglesia parroquial de San Pedro. Artajona. 13 horas. Misa y posterior concierto con polifonías del mundo. Dirección: Jesús Arrastia Sáenz.

Coral Irama Iglesia de Santa María. Zurucuain. 12.30 horas. Concierto de la coral de la Escuela de Música de Marcilla. Interpretación de un repertorio variado con obras de autores como Iosu Elberdin, Hadar, Jim Papoulis, Darius Lim, Mary Lynn y David Azurza. Dirección: María Fernández. Acompañante al piano: Aldo Navajas. Ciclo Coros en Navarra 2019. Programa Ecos de Otoño. Asociación Tierras de Iranzu.

Schola Gregoriana Gaudeamus Santuario de San Miguel de Aralar. 12.30 horas. Concierto de canto gregoriano. Director: Raúl del Toro. Ciclo Coros en Navarra 2019.

Amaia Sala principal de Baluarte. 20 horas. Concierto de Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, que presentará su primer disco Pero No Pasa Nada, de corte pop-rock, con temas como El Relámpago y Nadie Podría Hacerlo. Amaia Romero inicia la gira Pero No Pasa Nada 2019 en Pamplona y terminará en abril en Sevilla. Entradas agotadas.

Leif de Leeuw Sala Zentral. 19.30 h. Tributo a The Allman Brothers Band. Banda de blues que en sus espectáculos vuelven a géneros como el funk, el soul, las raíces, el country y el rock. Ciclo Iruña in Blues. Organiza: Zentral Pamplona y Asociación Burlada Blues Bar. Entradas: 15 € (taquilla) 12€ + gastos de gestión (anticipada).

En escena

‘5 mujeres con el mismo vestido’ Casa de Cultura de Murchante. 19 horas. Teatro Candilejas presenta esta comedia de Alan Ball (‘A dos metros bajo tierra’, ‘True Blood’), en versión y dirección de Javier Merino. 3 euros.

‘En la perrera’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20 horas. Estreno de la nueva producción de la compañía Atikus Teatro. Una obra que muestra la lucha de dos mujeres por comunicarse, por alcanzar la dignidad y el respeto que se les niega y que se niegan. Una puesta en escena que incluye también la actuación en directo de la pianista Garazi Goñi Santamaría que interpretará en directo algunos pasajes de la obra musical “Cuadros de una exposición”, de Modest Musorgsk, mientras que el artista plástico Mario Pérez de Zabalza creará una pieza pictórica inspirada en la energía y el movimiento de los personajes. Dirección: Ángel Sagüés. Entrada: 10 euros (taquilla y web) y 8 euros (anticipada y personas en paro).

En pantalla

‘Padre no hay más que uno’ Casa de Cultura de Valtierra. 16.30 y 19 h. Entradas: 3,50 euros.

‘Sing-Along’ Teatro Gaztambide de Tudela. 17.30 horas. Cine y karaoke. Varios animadores/as enseñarán al público las coreografías, letras y canciones de Grease. También se proyectará la película protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta. Entrada: 12 euros.

‘AD Astra’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 horas. El astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido. Su viaje desvelará secretos que desafían la naturaleza de la existencia humana. Entrada: 5,50 euros.

En familia

‘La casa más pequeña’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 h. Un montaje de Yarleku teatro. Recomendada a partir de 6 años. Entrada: 4 euros.

‘Euría’ Casa de Cultura de Viana. 18 horas. Teatro infantil. Espectáculo a cargo de la compañía Markeliñe. Entrada: 3 euros (abono para el ciclo, 5 euros).

‘Route 6.6’ Teatro Ansoain. 18 horas. Espectáculo músico-teatral en el que las protagonistas, Luisa y María, reciben en herencia una guitarra eléctrica muy especial. A cargo de la compañía Pasadas las 4. Entrada: 3,80 euros.

‘¿Quién teme al lobo feroz?’ Casa de Cultura Harriondoa de Lesaka. 19 horas. Espectáculo de danza con distintas coreografías a partir de los cuentos Los tres cerditos y Caperucita Roja. Puesta en escena a cargo de la compañía Fueradeleje. Entrada: 5 euros.

‘Emportats’ Auditorio del Carmen. Sangüesa. 18 horas.A cargo de la compañía La Trócola Circo, con Jon Sádaba, Guillem Fluixá, Andrea Pérez, Jose Monreal y Aritz Sardina. Música: Jo & Swissknife. Entrada: 5 euros (taquilla) y 3 euros (anticipada).

‘El rey león’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 17.30 horas. Cine. Entrada: 4,50 euros.

‘Epa Txiki!’ Casa de Cultura María de Maeztu de Artica. 18 horas. Espectáculo musical con divertidos textos, coreografías, humor y versiones “locas” de los clásicos euskaldunes de todos los tiempos. Humor y voces a capella a cargo de Demode Quartet. Para público a partir de 5 años. Entrada: 5 euros (taquilla) y 4 euros (anticipada).

‘El cuento del carpintero’ Auditorio de Berriozar. 18 h. Es un montaje basado en una obra de Iban Barrenetxea al que Trokolo Teatro imprime su sello.

En la calle

Fiesta de la Gastronomía Navarra Cintruénigo. 10 a 11 h., chistorrada con pan y vino ofrecida por la Bodega Cooperativa Cirbonera en Capuchinos. 10 a 11 h., degustación de tostadas de ajo con aceite de oliva en Almazara del Ebro. 10.30 h., mercado de productos navarros en Los Paseos. Venta, degustación y sorteo de productos de la Asociación de Artesanos Agroalimentarios de Navarra. Mercado con presencia de empresas cirboneras como Horno Artesano Josefas, fruta y verdura La Chula, que asará pimientos del cristal para degustación y venta, bacalao Askasibar y plantas medicinales Nicolás Lázaro. 10 y 11.30 h., Paraíso de Baco visita guiada en Bodegas Gran Feudo. 10.30, 11.30 y 12.30 h., Paraíso de Baco, visita guiada en Bodega Cirbonera S. Cooperativa. 11.30 horas, pasacalles con la banda de música desde Capuchinos hasta Los Paseos. 12 h., degustaciones en Los Paseos. Degustación de Ternera de Navarra asada y alubias con rabos de cerdo, además de vino (precio de vale para la degustación, 2 euros). 12 h., en Los Paseos, Un mundo de sabores, degustación organizada por la Asociación Casa Latina de Cintruénigo. 13 h., investidura del pregonero de la Fiesta de la Gastronomía Navarra y lectura del pregón a cargo de La Orden del Volatín de Tudela. 13.15 h., gala y entrega del Premio de Gastronomía Navarra 2019 a Antonio Catalán Díaz, fundador y presidente de AC Hoteles Marriott.

‘Villafranca Barroca’ Villafranca. 9 a 17 h., concurso de pintura al aire libre con el tema “arquitectura barroca”. 10 h., apertura del mercado barroco en la plaza de España y plaza de los Fueros. 11 h., espectáculo de calle “El carromato de los sueños”, animación en la plaza Calahorra. 11.30 a 13.30 h., juegos infantiles en la calle Mayor. 12 h., ruta del pincho barroco. 12.30 h., visita teatralizada a cargo de la compañía T-Diferencia (inicio en la plaza de España). 16.30 h., conferencia “Historia de la contrarreforma” a cargo de Yolanda Arrondo, en la Capilla del Rosario. 17 a1 9 h., juegos infantiles. 18 h., fallo del jurado del concurso de pintura, exposición en los porches del ayuntamiento y entrega de premios. 18.30 h., clausura del mercado con espectáculo de fuego. 20 h., cine barroco con la película “El rey pasmado” en la Casa de Cultura.

Exhibición de la Guardia Civil Plaza de toros de Estella. Desde las 11 h. Participan diferentes unidades de la Guardia Civil, como la Unidad de Acción Rural, el servicio aéreo, la unidad canina, el Seprona, el grupo de intervención en montaña o los especialistas en explosivos.

Selección DN+