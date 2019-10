Actualizada 03/10/2019 a las 10:28

Esta mañana el PSN ha sorprendido. Y así lo anunciaba el portavoz del PSN en el Parlamento, Ramón Alzórriz: su formación va a permitir que se debata en el Parlamento de Navarra la propuesta de Navarra Suma para que la Comunidad foral vuelva a tener una nueva Ley de Símbolos. Los partidos podrán presentar sus enmiendas. La posición del PSN choca con la manifestada por el gobierno que preside, y que rechazaba que la propuesta para cambiar la Ley de Símbolos se tramitara alegando, entre otros argumentos, el acuerdo programático.

El pleno del Parlamento decidió este jueves 3 de octubre con los 31 votos a favor de Navarra Suma y PSN y los 19 en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E tomar en consideración la proposición de NA+ para una nueva ley foral de símbolos de Navarra.

"Traemos una nueva ley porque el gobierno nacionalista de la pasada legislatura derogó la que había para poder colocar la ikurriña", y la sociedad respondió con una manifestación apoyada por UPN, PSN y PP y a la que acudieron "más de 25.000 personas", entre ellas "la actual presidenta", ha recordado el portavoz de NA+, Javier Esparza.

Se trata por tanto, ha dicho, de "recuperar" una regulación sobre el uso de los símbolos para "preservar la identidad navarra" y de preservarlos desde el punto de vista administrativo y jurídico desde "la realidad institucional" de la Comunidad foral.

Y ha criticado que el actual Gobierno presidido por el PSN se haya opuesto a esta iniciativa "argumentado que ya hay un acuerdo programático con un compromiso inequívoco" con los símbolos de Navarra y el coste que supondría el régimen sancionador que plantea, es decir "no hay motivos salvo una decisión política".

"No queremos generar confrontación sino defender democrática y libremente aquello con lo que nos hemos comprometido con los ciudadanos", ha afirmado Esparza, y añadido que de hecho no quieren "convencer a nadie, solo que el PSN se mantenga fiel a lo que siempre ha defendido", aunque ha augurado que al final el PSN no dará su apoyo a la ley .

Por eso, para terminar, tras recordar que, aunque tuvo en su despacho la ikurriña, él fue el alcalde de Aoiz que la "quitó de la localidad", una decisión de la que se siente "tremendamente orgulloso", ha lamentado la "incoherencia" del PSN y su "cesión" al nacionalismo vasco.

"El Partido Socialista va a votar a favor, sorpresa. Esto desmonta la campaña de descrédito y mentiras de Navarra Suma", ha replicado el socialista Ramón Alzorriz, quien ha precisado que su partido no ha hablado de una nueva ley sino de "dignificar y respetar" los símbolos de Navarra y "se ha hecho" sin ley foral a través de la Constitución y el Amejoramiento.

Alzórriz ha reprochado además a Navarra Suma que "prefiera la confrontación" y "confundir a la ciudadanía sobre la postura de otros partidos en cuestiones identitarias", y ha añadido que los símbolos "son de todos y representan a todos", mientras que la iniciativa presentada "no se sabe" si busca defender los símbolos o "una guerra de banderas".

"Este gobierno respeta los símbolos de Navarra", ha subrayado, y advertido de que si Navarra Suma busca "confrontar" el PSN "no estará a su lado", sí lo estará "si intenta unir en convivencia".

En contra de la iniciativa, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha reclamado "tolerancia y democracia" y señalado que con el anterior Gobierno se derogó la ley foral de símbolos para "impulsar una política de tolerancia e integración" y desde entonces los símbolos de Navarra "han estado presentes siempre en las instituciones" forales mientras se mostraba "respeto a las distintas sensibilidades" en el ámbito municipal.

"Surrealismo", ha apuntado el portavoz de EH Bildu, Maiorga Ramírez, quien ha denunciado que el PSN vaya "en contra de su propio Gobierno" al apoyar una iniciativa a la que éste se ha opuesto, "vaya desnortación" y "papelón" para sus socios, al tiempo que ha defendido la necesidad de crear condiciones para que "armónicamente podamos vivir todos" en una "Navarra plural".

Por Podemos, Mikel Buil ha cuestionado que NA+ "considere que solo se puede ser buen español o buen navarro si se es del frente constitucionalista" y asegurado que la iniciativa planteada "no tiene nada que ver" con la defensa de los símbolos ni con el bienestar de los navarros sino con el intento de "poner una zancadilla al PSN" en fechas electorales.

Por último Marisa de Simón, portavoz de I-E, ha denunciado que NA+ "continúe en una guerra identitaria" cuando "no es necesaria una ley de símbolos", que "son los que son" y se recogen en el Amejoramiento, pero NA+ pretende "recuperar principios ultraidentitarios que ni siquiera el Gobierno de UPN aplicó".

Selección DN+