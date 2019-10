Sindicatos advierten de que la sentencia podría obligar a revisar OPEs ya realizadas

02/10/2019 a las 06:00

La sentencia del TSJN que anula varios artículos del decreto foral del euskera sobre la valoración del vascuence como mérito para cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta y la zona no vascófona podría obligar al Gobierno foral no sólo a realizar una nueva estructura de plantilla orgánica. También, a revisar las convocatorias de empleo realizadas desde que el decreto entró en vigor (finales de 2017), así como todos los procesos de méritos y traslados

