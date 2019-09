Chivite afirma que el proyecto del PSOE es el que "mejor comprende la pluralidad"

Actualizada 28/09/2019 a las 17:09

La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido un gobierno liderado por Pedro Sánchez porque considera que es "el proyecto que mejor comprende la pluralidad de España, el que más propuestas de progreso reúne y con el que se puede construir un país más inclusivo".



Chivite, en su intervención en el Comité Federal que el PSOE celebra en Madrid, ha puesto en valor el diálogo, la negociación y el acuerdo para conformar gobiernos progresistas, informa el PSN en un comunicado.



Además, Chivite ha asegurado que, "pese a las mentiras y la manipulación de las derechas foral y española, con el paso del tiempo y de los hechos ha quedado acreditado que el PSN-PSOE tiene su propia hoja de ruta en la que no cabe acuerdo de gobierno con EH Bildu. Un ejecutivo comprometido con la Constitución y la lealtad a las instituciones".



Con la vista en las próximas elecciones generales, la presidenta del Gobierno de Navarra ha reconocido que el PSOE debe ser “el partido de la centralidad”.



"Debe ser el proyecto que dirija un acuerdo de gobierno sustentado en un buen programa, en el que haya confianza y compromiso entre todos los actores y en el que la capacidad de diálogo y entendimiento sea valor y eje fundamental del trabajo", ha resaltado.



Un valor que, según Chivite, "la derecha no sólo no tiene, sino que demoniza. En los últimos meses, la derecha está demostrando que sólo legitima aquellos gobiernos que ellos construyen".



La secretaria general de los socialistas navarros ha afirmado estar convencida de que el PSOE volverá a ganar las elecciones del próximo 10 de noviembre.



Hasta entonces, ha apuntado, "es necesario explicar el objetivo a alcanzar esa fecha, que no es otro sino lograr un Gobierno de España estable, con socios seguros y comprometidos en el progreso de nuestro país. Un gobierno que sea de utilidad para evolucionar desde las políticas públicas junto a la sociedad".



Chivite se ha mostrado preocupada por "la radicalización de las derechas, que, cada vez más conservadoras, se alejan de la pluralidad de la ciudadanía de España".



Además, ha agradecido a Pedro Sánchez, Santos Cerdán, a la dirección federal y a todos sus compañeros el "apoyo y fuerza" que ha recibido durante los últimos meses.

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+