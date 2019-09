27/09/2019 a las 06:00

Viernes 27 de septiembre

En concierto



‘Jorge Sánchez… 20 años trovando por aquí’ Teatro de Villava. 20 h. Entradas: 5€ (internet), 6€ (taquilla). El cantautor Jorge Sánchez celebra los 20 años de vida artística recorridos por distintos lugares de nuestra geografía. Desde “Mi Sol de Primavera” (Cuenca 1999) hasta “Por si las Dudas” (Navarra 2018), este concierto plasma su sentir a través de su voz y su guitarra.

Javi Robles La Carbonera. 22.30 h. Concierto de Javi Robles, excomponete del grupo Cero a la izquierda.

Concierto en homenaje a Luis Les Carpa de Arguedas. 20 h. Homenaje a Luis Les Les, exmiembro del Grupo “Alma Navarra”, en reconocimiento a su trayectoria musical y difusión de la Jota Navarra por todo el territorio naciona



En escena

‘Don Quijote’ Baluarte. 20 h. La Temporada 2019-2020 de Fundación Baluarte comienza con uno de los grandes títulos del repertorio de danza clásica, Don Quijote, de la mano de la Compañía Nacional de Danza. La célebre partitura del compositor austriaco Ludwig Minkus será interpretada en directo por la Orquesta Sinfónica de Navarra, en el foso, bajo la batuta del maestro Manuel Coves. Entradas: 42, 28 y 18€.



Cine

Endo What? A las 20.00 h, los equipos ganadores del II Concurso Científico SciencEkaitza, presentarán estas relacionadas con los proyectos de I+D+i ganadores. Todo ello con entrada gratuita en la filmoteca de Navarra.



En la calle

Feria del libro antiguo y de ocasión Plaza del Castillo de Pamplona. de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.Como en otras ediciones, la Feria ofrecerá numerosos libros antiguos, raros y curiosos, ejemplares de ocasión y de segunda mano, descatalogados y ediciones especiales para bibliófilos; un gran surtido de temas y a precios para todos los bolsillos.

San Fermín de Aldapa 12:30h Desde la Plaza de Corazonistas, disparo del cohete anunciador de las fiestas y nombramiento de la nueva Corporación Txiki De 12:30h a 14:30h Hinchables para txikis en Auzogune 13:00h Kalejira con los gigantes txikis y kilikis por las calles del barrio 14:00h Kalejira desde el instituto Iturrama acompañada con trikis y panderos. 17:00h Salida de la Comparsa de Gigantes y kilikis del Casco Viejo desde Plazara! 17 h., Campeonato de pelota a mano infantil de San Fermín Txiki 2019 en el Frontón de la Mañueta, para edades 10-12 años y 15 años. 17.30 h. Sesión de DJ en la Peña La Única 17.30 h., Kalejira desde el Auzogune hasta el Jito 17.30 h., Gran Chocolatada infantil en la puerta del Arrano (c/ Carmen) De 17:30h a 19:00h Taller “La vida impresa en los huesos”. Dirigido a niños/as a partir de 6 años. Bilingüe. Inscripciones: unos minutos antes en la taquilla del Museo de Navarra De 17:30h a 21:00h Maquillajes infantiles low cost a cargo de Son&Rizadas. Plaza San Nicolás 18:00h Foto del barrio en la Plaza San Francisco De 18:00h a 21:00h “El paraíso del siglo XXI”. La Asociación Sumaconcausa nos invita a entrar en el paraíso del siglo XXI. ¿Sabes cuántos envases consumimos de media al año? Ven a verlo al Carrico Lucio De 18:00h a 21:00h Euskaraoke con música en directo en la plaza Barquilleros 18:30h La Kikiball extraterrestrial. Competición de voge. Plaza San José. Pamplonés y la Txaranga Jaiak por las calles del barrio 18:30h Finales de Campeonato de Pelota en el Frontón de la Mañueta 18:30h Saludo de la Corporación Txiki y actuación de Aldezar Dantza Taldea en el Auzogune 18:30h Concierto “Block Party” acústico en la Herriko Taberna 20:00h Encierro infantil desde la calle Dormitalería.De 20:00h a 22:00h Concierto de “Komando Funk” donde el bar Bayona De 20:00h a 22:00hGrupo “Los Habituales” en la terraza de la plaza de Los Burgos 20:30h San Niclownas. Actuación de clowns locales “Katiuska!! Tus Katiuskas!!”. Compañía Segunsurja. Plaza San Nicolás De 20:30h a 22:00h Verbena en la Plaza de Navarrería con el grupo Ilargi 21:00h Fiesta con “Rock radical vasco” en el Arrano Elkartea 22:00h Concierto de “Modesto” en el Terminal 22:00h Concierto y DJ en la Herriko Taberna 22:00h Concierto “Jai&Guagua” en Zabaldi 22:00h Cenas autogestionadas en la calle 22:00h Torico de Fuego desde Aldapa 23:00h Conciertos con “The Guilty Brigade” + “KOP” + “Mangoxoa herridantzlekua” en el Auzogune 0:00h Concierto de Talka en la Peña El Bullicio Pamplonés 0:30h Baile de la Era en la plaza de Navarrería.

Ferias tradicionales de Puente La Reina 18:00h Actividad sobre Economía circular y alimentación destinada al público infantil. En el porche de la farmacia de la plaza Julián Mena. 19:30h Ronda copera de la juventud desde la calle Mayor, junto al Bar La Torreta, con la txaranga Beti Berandu, de Zirauki. 21:00h Concierto de Gaitzerdi Txaranga, en la plaza Julián Mena 22:00h Baile de la Era con Garesko Zubiondo Gaiteroak y toricos de fuego, en la plaza Julián Mena. 00:00h - 03:00h Concierto en la plaza Julián Mena: Etsaiak Eroak + La Mala Pekora. 03:00h - 04:00h DJ Sanrow, plaza Julián Mena.

Elogio a la pocha, patrimonio de Sangüesa Casa de Cultura de Sangüesa 18.45 h. Palabras de bienvenida a los asistentes al Elogio a la Pocha 2019, a cargo de Lucía Echegoyen Ojer, Alcaldesa de Sangüesa.19.00 h. Inauguración de las Jornadas de Elogio a la Pocha por Edorta Lezaun, Presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de Navarra -CPAEN NNPEK 19.15 h. ¿Qué es la Economía Circular y como se puede practicar desde la agricultura? Natxo Irigoien Iriarte Profesor de la UPNA-Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación. 20.00 h. Agricultura y economía circular en Sangüesa: presentación del proyecto Agropaper, a cargo de Pablo Liras, Product Manager de Smurfit-Kappa Sangüesa.20.30 h. Cata organizada por CPAEN NNPEK y dirigida por Migueltxo Goñi en la que se degustarán, entre otros, Vinos Ecológicos de la Baja Montaña de las Bodegas Mendiko, Aristu y Azpea.

Sábado 28 de septiembre

En escena

‘Tullidos’ Teatro de Villava. 20 h. Una familia, un lugar y un tiempo indeterminado. La llegada de una persona a la familia hace que el hijo, ciego y en silla de ruedas, le vea como los ojos y los pies que necesita. Una obra de la compañía Tarambana escrita y dirigida por Manu Medina e interpretada por Javier Crespo, Cristo Barbuzano, Eva Bedmar, Eduart Mediterrani. Entradas 5 € (taquilla) 4€ (internet).

‘Don Quijote’ Baluarte. 20 h. La Temporada 2019-2020 de Fundación Baluarte comienza con uno de los grandes títulos del repertorio de danza clásica, Don Quijote, de la mano de la Compañía Nacional de Danza. La célebre partitura del compositor austriaco Ludwig Minkus será interpretada en directo por la Orquesta Sinfónica de Navarra, en el foso, bajo la batuta del maestro Manuel Coves. Entradas: 42, 28 y 18€.



En pantalla

‘Los paraguas de Cherburgo’ Teatro del Museo Universidad de Navarra. 19 h. Ciclo Jacques Demy. Geneviève es una joven que vive con su madre y le ayuda en la tienda de paraguas que tienen en Cherburgo. Está enamorada de Guy, un joven mecánico, con el que piensa casarse a pesar de la oposición de su madre…Un musical distinto. Entradas: 3 euros, alumnos y amigos del Museo, gratis.

‘Los corceles de fuego’ Civivox Condestable. 18.30 h. Obra maestra de Serguéi Paradzhánov, el filme supone una experiencia inolvidable para el espectador, que desde el primer fotograma quedará maravillado por el estilo visual del reconocido cineasta. La historia describe el amor de Ivan y Marichka, cuya relación se encuentra amenazada por la enemistad que acaba enfrentando a sus familias. Antes de la proyección, Miguel Suárez, coordinador del ciclo, señalará otros datos acerca de la producción del filme.



En concierto

‘Per Agrum’ Centro Cultural de Tafalla Kulturgunea. 19 h. Josu Elberdin y Josune López firman la música y el libreto de esta obra que hace un recorrido por el sentir de los peregrinos del Camino de Santiago en Navarra. Es una producción de la Federación de Coros de Navarra. Intervendrán los coros infantiles y juveniles de la ikastola Paz de Ziganda, Coro Rey Sancho de Tafalla, Escuela de Música de Noáin y Escuela de Música de Marcilla.

‘Udazkenean kontzertua’ Monasterio de Zamartze (Uharte - Arakil). 20 h.,canto gregoriano y polifonía sacra y profana en la víspera de la festividad de San Miguel de Aralar. Director: Jesús Arrastia Sáenz.

‘Tientos para la dama de las catedrales. Música, órganos y organistas de la catedral de Segovia’ Ángel Montero, órgano. Ciclo de Música para órgano.

Grupo Vocal Elkhos Villa Romana de Liédena. 17.30 h. Director: Carlos Gorricho. Ciclo Coros en Navarra.

Coral Nuestra Señora de las Nieves de Falces Iglesia Parroquial de Lumbier. 20 h. director, Alberto Echeverría. Ciclo Coros en Navarra.

Concierto benéfico por las inundaciones de Tafalla Centro de Cultura de Tafalla. 20.30 h. Entradas: 12 euros anticipada, 15 en taquilla.Gorka Urbizu, Aizkorak Zorroztu and the Mia Wallace Band, Skabidean and The Black Birds, Iseo & Dodosound with The Mousehunters.

El arrebato Teatro Gayarre. 20.30 h. Presentación del nuevo trabajo discográfico de El Arrebato que se publicará en septiembre próximo. Entradas: 36 y 32 euros.

Chuchín Ibáñez y los Charros. Frontón de Larragueta. Día de la Cendea de Berrioplano.



En familia

‘Pinocho’ Frontón o iglesia de San Miguel. Salinas de Oro. 18 horas. Espectáculo teatral sobre las aventuras de Pinocho, el más titiritero de los cuentos clásicos. Montaje a cargo de la compañía Teatro Arbolé en la que, desde un simple leño de madera que se convierte en un niño de carne y hueso, muestra una alegoría del proceso de evolución de cualquier niño hasta convertirse en un adulto. Programa Ecos de Otoño. Tierras de Iranzu. Entrada libre.



En la calle

San Fermín de Aldapa 9:00h Dianas por las calles del barrio. De 10:30h a 14:00h Degustación productos del Comercio Justo y trueque de ropa. Tienda SETEM en Calle Mercaderes 20. 11:00h Salida de la comparsa de gigantes del Casco Viejo junto a la comparsa de gigantes de Iturrama desde Plazara! Con “Astigarragako Txirriskla txistu taldea”. De 11:00h a 14:00h Partido de pelota mano femenino San Fermin Txiki 2019 en el Frontón de la Mañueta. De 11:00h a 14:00h Maquillajes infantiles low cost a cargo de Son&Rizadas. Plaza San Nicolás. De 11:00h a 22:00h Zaporeak- Txoko del refugiado: información y venta de material durante todo el día en la Plaza San José. A partir de las 19:30 pintxopote. De 11:00h a 20:00h Información y sensibilización sobre el trabajo que realiza la Asociación Help-Na con las personas refugiadas. En la Plaza San José. 11:30h Pintxo de txistorra más bebida gratis con el ticket de compra o 1 euro sin ticket de compra hasta agotar existencias. En el mercado de Santo Domingo. 11:30h Joaldunak por Jarauta. De 12:00h a 14:00h Pintxo-Pote en la Peña El Bullicio Pamplonés . 12:00h Baile de la comparsa de gigantes “Este baile va por ti…” en la plaza Compañía. 12:00h Dantza kalejira desde Muthiko Alaiak. 12:00h Taller de canto de Zaldiko Maldiko saldrá a cantar desde Zaldiko Maldiko. 12:00h verMUTHIKO ALAIAK con los gaiteros de la peña. 12:00h Kantuz Orreaga Fundazioa desde Mercaderes. 12:00h Los trikitilaris de Auzoenea recorren el barrio. 12:30h Ginkana infantil. Apuntarse en Peña La Única. 13:00h Elektrotxatunga SFK por el burgo de San Cernin. 13:00h XXXIX Cross de los Carrozas por las calles Carmen y Navarrería. 13:30h Actuación de clawns locales y nacionales a cargo del equipo de San Niclownlas en la plaza de San Nicolás. 13:30h Vermú con aperitivo en Casa Sabicas y jornada de puertas abiertas. De 17:00h a 19:00h. Elektrotxaranga por las calles Calderería - San Agustín. 17 h. Salida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la estación de autobuses. Desde allí se dirigirán al Casco Antiguo por la plaza de la Paz, Yanguas y Miranda, García Ximénez, Roncesvalles, Carlos III y Duque de Ahumada. Ya en el Casco Antiguo, continuarán por Estafeta, Tejería, San Agustín, Calderería, Curia, plaza de San José, Redín, Caballo Blanco, Barquilleros, cuesta de Palacio, Aldapa, cuesta de Palacio, Mercado y Santo Domingo hasta la Plaza Consistorial. Las figuras de la comparsa se guardarán en el zaguán del Ayuntamiento de Pamplona hasta la mañana del domingo.17:30h DJ To-k (salsa) en la Peña La Única. 17.30 h Maquillajes infantiles low cost a cargo de Son&Rizadas. Plaza San Nicolás. 17.45 h. IX Campeonato de Irrintzis, amenizado por trikitilaris, en la Calle Carmen, junto a la Peña Irrintzi. 18 h., Actuación de clawns locales “Viaje en Zapato”. Virginia Senosiain. En la plaza de San Nicolás.San Fermin Txiki tropical. Ven a disfrutar de un ambiente tranquilo en Piparrika (rincón Pellejería). Ven a disfrutar de nuestro zurrakapote. De 18 a 21 h., Elektrozarata. Salida desde la plaza de la O y continúa por las calles del barrio. 18 h., Concierto con el grupo “LESCOPIONS” en el Krawill (c/ Carmen 9). 18 h., Concierto “Duo Ametz” en la Peña El Bullicio Pamplonés. 18.30 h., Luciano Show enfrente de la Herriko. 18.30 h., Dj Zelai en la Peña Muthiko Alaiak. 18.30 h., Reparto de pinchos a cargo de los bares de las calles Calderería y San Agustín. 18.30 h.,Llegada al barrio de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona. 19 h., Concierto de la Pamplonesa en la Plaza Consistorial. 19 h., Concierto de “Ibil Bedi” en Zaldiko Maldiko. 19.30 h., Zidakos Txaranga. Salida desde la Peña Irrintzi por el barrio. 19.30 h., “Elektropikala” por las calles del barrio. 19.30 h., Zaporeak- Txoko del refugiado: Bocados solidarios con Pintxo-pote. Plaza San José. 20 h., Segundo encierro infantil desde la calle Dormitalería. *Atención al nuevo recorrido. 20 h., Concierto “Txastib Dixie Band”, calle Desclazos frente al bar Lanbroa. De 20 a 22 h., Grupo “No More Blues” en terraza Plaza de los Burgos . 20.30 h., Actuación de clowns locales “Viaje en Zapato”. Virginia Senosiain. En la plaza de San Nicolás. De 20.30 a 00.30 h., Verbena en la plaza de Navarrería con el grupo “The Trikiteens”. 20.30 h., Salida de la Peña La Única con l@s Txokarreros por las calles del barrio. 22 h., Torico de fuego desde la calle Aldapa. 22.15 h., Cenas autogestionadas en las calles del barrio . 23 h., DJ “Mr Trufa” en Zabaldi. 23 h., Primera carrera de dinosaurios desde la Peña La Única. 23.30 h., Conciertos con “Ekaitz Bortitza”, “Streetwise”, “Herdoil”, “IRA” y “DJ Tirry&Terry” en Auzogune. 00 h., Concierto de “Kota Cero” en la Peña El Bullicio Pamplonés. 00 h., DJ “Jotatxo” en Arrano Elkartea. 00.30 h., DJ “Ametsetan” en la Herriko. 00.30 h., Baile de la Era en la plaza de Navarrería. 00.30 h., Kalejira desde la Peña Muthiko Alaiak con la txaranga Igandea.

Ferias tradicionales de Puente la Reina 9 horas, dianas con Garesko Zubiondo Gaiteroak. 11 horas, encierro txiki, por las calles San Pedro y Mayor, y posterior piskolabis (C/ Mayor). 11.30 horas, gigantes y cabezudos, desde la Fundación Mena con Garesko Zubiondo Gaiteroak. 12 horas, visita guiada, desde la Iglesia del Crucifijo. 12.30 horas, kalejira con la txaranga Gaitzerdi. 13 horas, danzas populares. Jauziak con el Taller de Danza Popular de Tierra Estella en la plaza Julián Mena. 14.30 horas, fallo del concurso de fritadas y entrega de premios en la plaza Julián Mena. 14.30 horas, comida de cuadrillas. 16 a 18 horas, sobremesa con la txaranga Gaitzerdi. 18 horas, encierro de vacas amenizado por la txaranga Gaitzerdi. 20 horas, baile con la orquesta Tximeleta en la plaza. 22 horas, baile de la Era y Jota de Puente con Garesko Zubiondo Gaiteroak. 22.30 horas, toricos de fuego. 00.30 a 4 horas, baile con la orquesta Tximeleta en la plaza.

Feria de cerveza artesana Ultreyabeer en Viana Desde las 12 hasta las 11 de la noche, en las ruinas de San Pedro en Viana. Participan las empresas Brew&Roll, Naparbier, La Rúa, Bidassoa Basque Brewery, Sesma Brewing y Morlaco. Contaremos con 2 Foodtrucks para surtir de buena comida, 2 conciertos de los grupos Vil Canalla y Derty Gerties, una actuación infantil por la tarde y un sorteo entre todos los asistentes con numerosos premios. La entrada costará 7€ y dará derecho al vaso oficial y 6 cortos, uno de cada artesano.

Elogio de la pocha de Sangüesa “Pelando Pochas”. En la Plaza de la Galería y Casco Viejo. 17’00 hs. Desgrane tradicional de Pochas de Sangüesa. 18’30 hs. Sorteo, entre las personas participantes en el acto de desgrane de un lote de pochas.

Festival por la donación en vida Paseo de Sarasate de 12:30 a 14:30 y de 16:30 a 19h ALCER Navarra organiza un evento para toda la familia con carpa informativa, hinchables, bayo cada, toro mecánico, pintacaras y muchas actividades más para toda la familia.

Domingo 29 de septiembre

En concierto

Encuentro de Coros por el 75 aniversario de la Coral San Miguel de Aoiz Iglesia Parroquial de Aoiz. 19 h. Coral Nora de Sangüesa, Coral Auzperri de Espinal, Coral Orreaga de Garralda, Coro San Miguel Txiki de Aoizy Coral San Miguel de Aoiz.

Coro Divertimento Iglesia de San Andrés de Zuasti. Concierto solidario. Directo: Fernando Ramírez.



En la calle

San Fermín de Aldapa 9:00h Dianas por las calles del barrio 10:00h Caldico en la Peña Irrintzi para todo el vecindario 11:00h Salida de la comparsa, desde la Plaza Consistorial, que se dirigirá a la basílica de los Corazonistas por Zapatería, plaza del Consejo, Calle Nueva, Plaza Consistorial, Santo Domingo, Mercado, Cuesta de Palacio y Dos de Mayo. Tras participar en la procesión por las calles del antiguo burgo de la Navarrería, retornarán a la estación de autobuses. Ese recorrido de vuelta lo llevarán a cabo por las calles Carmen, Navarrería, Curia, Compañía, Merced, Tejería, Estafeta, Duque de Ahumada, Carlos III, Plaza del Castillo, paseo de Sarasate, Alhóndiga, Tudela, García Ximénez, Yanguas y Miranda y plaza de la Paz.De 11:00h a 14:00h Feria de artesanía en Mercaderes y Chapitela (si llueve en los porches de la Plaza del Castillo) 11:30h Maquillajes infantiles low cost a cargo de Son&Rizadas. Plaza San Nicolás 11:30h Salida de la Ezpata-dantza desde el puente de Curtidores a cargo de Duguna Dantza Taldea haciendo el recorrido de la procesión 11:30h Misa cantada por “Voces Graves” en la Basílica de San Fermín de Aldapa. 12:15 h., Recorrido por las calles del barrio de la procesión de San Fermín de Aldapa 12 h., Actuación de “Popi y Zaratrako” enfrente de la Herriko 12 h., Herri Kirolak en la plaza Compañía De 12:00h a 14:00h Pincho-Pote en la Peña El Bullicio Pamplonés 13:00h Festival de jotas en la plaza de Navarrería 13:00h Grupo “Maspake” en terraza Plaza de los Burgos 13:15h Ezpata-dantza de San Fermín de Aldapa a cargo de Duguna en la Plaza del Ayuntamiento Jauzis con Triki Trauki Fanfarrea en la Plaza Compañía 13:30h Actuación de Sigimundo Portamundos a cargo del equipo de San Niclownlas en la plaza de San Nicolás 13:30h Ronda desde el Bullicio de los Cuarentunos 17:30h Salida de la comparsa de gigantes y Kilikis del Casco Viejo desde Plazara! De 17:30h a 21:00h Maquillajes infantiles low cost a cargo de Son&Rizadas. Plaza San Nicolás 18:00h Actuación de clowns locales “Compañía Levelibular” a cargo del equipo de San Niclownlas en la plaza de San Nicolás 18:30h Concierto en Navarrería con “Muxutrock Rock eta Bihotz” 19:00h Concentración infantil de toricos en la Cuesta de Santo Domingo. A continuación encierro. ¡Trae tu torico! 20:00h Tercer encierro infantil desde la calle Dormitalería. *Atención al nuevo recorrido 20:30h Último torico de fuego y fin de fiestas.

Ferias tradicionales de Puente la Reina 09:00h Dianas, con Garesko Zubiondo Gaiteroak. 11:00h Encierro Txiki, por las calles San Pedro y Mayor, y posterior piskolabis (C/ Mayor). 11:30h Gigantes y cabezudos, desde la Fundación Mena con Garesko Zubiondo Gaiteroak. 12:00h Visita guiada, desde la Iglesia del Crucifijo. 12:30h Kalejira, con Txaranga Gaitzerdi. 13:00h Danzas populares. Jauziak con el Taller de Danza Popular de Tierra Estella en la Plaza Julián Mena. 14:30h Fallo del Concurso de fritadas y entrega de premios, en la plaza Julián Mena. Comida de cuadrillas. 16:00h - 18:00h Sobremesa con la Txaranga Gaitzerdi. 18:00h - 19:45h Encierro de vacas con la ganadería Pedro Dominguez, amenizado por la Txaranga Gaitzerdi. 20:00h Baile en la plaza, con la Orquesta Tximeleta. 22:00h Baile de la Era y Jota de Puente, con Garesko Zubiondo Gaiteroak. 22:30h Toricos de fuego. 00:30h - 4:00h Baile en la plaza, con la Orquesta Tximeleta.

Elogio de la pocha de Sangüesa “Sangüesa sabe a Pochas”. De 11 a 14 h. Mercado de la Pocha de Sangüesa: pochas, miel, vino, repostería, quesos, embutidos… presentados directamente al consumidor por sus elaboradores y productores. Muestra artesana presidida por las Encajeras de Sangüesa. 12’30 h. Degustación popular: Pochas de Sangüesa, al estilo tradicional y Trucha PIRINEA de Yesa, Vinos de la Bodega de Sada, Helado de Pochas de Heladería Lerma de Estella e Infusiones Josena de Lumbier. 13’45 h. Sorteo de cesta de Pochas de Sangüesa y entrega del galardón al puesto agroalimentario mejor decorado en el Mercado 2019. 14 h. Fin de Fiesta con el Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Sangüesa, en el Centenario de los Reyes Cristianos, Pocaboina y Calvo.

Paloteado de Cortes 18.30 horas. Representación y dance del paloteado a cargo del Grupo Municipal de Paloteadores, Ángel, Diablo, Mayoral y Rabadán, acompañados por los Gaiteros de Tudela.

I Feria del Comercio y los servicios de Peralta Calle Mayor de Peralta, de 10 a 14.30.

Selección DN+