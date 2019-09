Gimeno pretende "un pacto social y político por la educación" en Navarra

Actualizada 20/09/2019 a las 14:18

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha señalado en su primera comparecencia parlamentaria, para exponer las principales líneas de actuación de su departamento, que su reto es conseguir "un pacto social y político por la educación, primer factor de progreso".



Gimeno ha precisado que los objetivos de su consejería forman parte del acuerdo programático firmado para "esta legislatura de convivencia", y tienen como línea transversal una "educación de calidad para todos, basada en una escuela publica de excelencia" que permita la equidad y la igualdad de oportunidades.



Para ello, ha dicho el socialista, quiere "un pacto social y político por la educación", por lo que espera también que el Consejo Escolar de Navarra haga un recorrido paralelo.



Se trata de dar estabilidad, también en cuanto a los objetivos y los recursos, y para eso ha considerado "fundamental" hablar con la comunidad educativa, los agentes educativos y las fuerzas políticas.



Y ha añadido que el marco de su actuación tendrá como uno de sus ejes la coeducación como "herramienta básica para la igualdad", y en este sentido ha valorado que el programa Skolae vaya a recibir un premio Unesco de educación que recogerá la presidenta María Chivite como señal de apoyo al mismo.



Otros ejes de ese marco de actuación serán el refuerzo de la función docente y una educación inclusiva "sistémica", para lo que se hará un "mapa de calor" con "las necesidades más urgentes y las ideas más relevantes" para favorecer "la equidad y la modernidad y la excelencia".



El cuarto eje que ha citado Gimeno es un plan de cooperación territorial para converger en igualdad de oportunidades, con un lugar preeminente para la Formación Profesional.



Para desarrollar todo el trabajo ha defendido una "distribución equilibrada" del alumnado desfavorecido entre todos los centros sostenidos con recursos públicos, una apuesta por la "responsabilidad social" a partir de la vigente normativa y desde el respeto a libertad de elección de centro.



Ha subrayado que se elaborará también un plan director de infraestructuras con "criterios públicos y transparentes", como pueden ser la escuela rural, para la que además ha abogado por dotarle de presupuesto y cariz institucional, o la tasa de alumnado desfavorecido; y se desarrollará el plan estratégico de FP para modernizar metodología y tecnologías, fomentar la FP dual y mejorar procedimientos de admisión.



El diseño y desarrollo de una estructura curricular para los idiomas es otro de los propósitos de Gimeno con la ida de que sean "un proyecto común", que acoja "toda la diversidad que tiene Navarra".



Tras anunciar que se ha prorrogado el acuerdo con la concertada hasta junio, con la que "están encantados", ha explicado que para poder dar respuesta y seguridad jurídica a los todos los retos comentados aumentará la estructura del departamento de Educación, donde se ha creado una dirección general para FP.



Pese a que "suena bien", Pedro José González, de NA+, ha criticado la falta de profesores y la aplicación de Skolae, que "no se haga un esfuerzo para que también el modelo D contribuya al reparto" del alumnado desfavorecido, que la red concertada "no sea parte" del pacto educativo, la ausencia de un nuevo mapa de la FP, el PAI como programa y no como modelo, y el modelo D en la zona no vascófona.



Jorge Aguirre, del PSN, ha conminado a los grupos parlamentarios a trabajar por el pacto social y político "de la mano" de la comunidad educativa y apoyado todos los objetivos que persigue el departamento, así como la aplicación de la normativa en materia de euskera.



Por Geroa Bai, Jabi Arakama ha avalado también los retos planteados por Gimeno y el refuerzo de las áreas que considere si la respuesta es eficaz y eficiente, y ha defendido asimismo la escuela publica, el aumento de becas, el desarrollo de Skolae y del euskera, concluir la reversión de los recortes y avanzar en el ciclo 0-3.



Miren Aranoa, de EH Bildu, se ha mostrado "gratamente sorprendida por el talante, el tono y las palabras que albergan buenas intenciones, pero ahora deberán materializarse en hechos", y ha pedido al consejero además estabilidad para las plantillas, cumplimiento de los derechos laborales y transparencia.



Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha señalado a Gimeno que "quedan muchos temas por desatascar" y quizá por falta de tiempo "falta calendario y panificación", al tiempo que ha reclamado que se aplique la perspectiva de género incluso en las infraestructuras educativas.



Por I-E, Marisa de Simón, ha avalado un acuerdo programático que tiene "como elemento fundamental la educación de calidad pilotada en el desarrollo de la enseñanza publica", a la que ha pedido que se le "mime" después de años "dando respuesta" a pesar del "abandono" por parte de UPN.

