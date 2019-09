Actualizada 19/09/2019 a las 13:17

El Parlamento de Navarra ha pedido este jueves al Gobierno foral que destine a inversiones 25 millones de euros del superávit de 2018. Una petición que ha provocado la división de los socios del Gobierno, ya que mientras Geroa Bai, Podemos e I- E han votado a favor de la propuesta de EH Bildu, y PSN se ha abstenido.

Los socialistas han argumentado que no se dan las condiciones para asegurar que esas inversiones se puedan realizar.

Por ese mismo motivo, Navarra Suma también se ha abstenido, aunque ha culpado al anterior Gobierno de Uxue Barkos de que ahora haya un problema de plazos para llevarlas a cabo.

El pleno del Parlamento ha instado al Gobierno foral a que en el plazo de un mes elabore un proyecto de ley foral para conceder un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales de Navarra para 2019 por importe de 25 millones de euros para la realización de inversiones financieramente sostenibles previstas en la ley foral aprobada en octubre de 2018 y que no hubieran sido todavía ejecutadas.

La iniciativa, presentada por EH Bildu, ha contado con el apoyo de Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, mientras que Navarra Suma y PSN se han abstenido.

La moción propone que el importe de dicho crédito extraordinario se financie con cargo a la partida del remanente de tesorería para gastos generales, que recoja la cuantía del superávit del ejercicio del año 2018.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "Navarra cumple todas las condiciones establecidas en la disposición adicional de los Presupuestos Generales de 2018" para materializar estas inversiones. Así, ha explicado que "Navarra presenta superávit, cumple la regla de gasto sin ningún problema, cumple con el objetivo de deuda pública, y además cumple con el plazo de periodo medio de pago". "No hay excusas. El Gobierno de Navarra tiene en sus manos la posibilidad de destinar a estas inversiones 25 millones", ha señalado.

El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin se ha mostrado a favor de que se tramiten suplementos de crédito para las inversiones, pero se ha declarado "en contra de que se vuelva a engañar a los ayuntamientos prometiéndoles inversiones que no da tiempo de hacer por la propia desidia de quienes han gestionado los caudales públicos". "Esta moción se apoya en una ley de triste recuerdo en esta Cámara, porque en el momento en que se aprobaba se sabía que se estaba engañando a los ayuntamientos de Navarra. En octubre de 2018 se sabía que el Gobierno de Navarra había incumplido la regla de gasto, por tanto, iba a tener que pasar por la autorización del Ministerio de Hacienda y, por tanto, se estaban indicando en una ley unas inversiones que no se podían acometer", ha asegurado.

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha explicado que su grupo estará "siempre a favor del desarrollo de inversiones que sean buenas para la ciudadanía, y estas inversiones lo son, pero no podemos generar unas expectativas sobre algo que no estamos en condiciones de asegurar". "Tal vez generemos más frustración que certezas. Los plazos imposibilitarían culminar los expedientes antes del final de ejercicio y sería someter a las administraciones a un procedimiento apresurado y no ajeno de problemas", ha indicado.

En la misma línea, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha señalado que "los plazos son bastante ajustados, por no decir que no son posibles". "Hay que dar un plazo al Gobierno para que redacte la ley, hay que hacer la tramitación parlamentaria, pasar por los órganos perceptivos, y una vez que se publique, atenernos a la nueva ley de contratos y los plazos que marca. No vemos que sea viable en estos momentos poder llevarlas a cabo. Esto no quita para que compartamos que se quieran hacer estas inversiones", ha afirmado, para ofrecer así la posibilidad de negociar la inclusión de las inversiones en los Presupuestos Generales de Navarra para 2020.

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha defendido la ejecución de las inversiones y ha respaldado la iniciativa de EH Bildu, criticando al Gobierno central por "cómo se ha aplicado la ley de estabilidad presupuestaria, una ley austericida que no nos está permitiendo recuperar los servicios públicos cuando son tan necesarios".

También a favor, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha indicado que "hay un marco legal que avala estas inversiones, que es la ley la de octubre de 2018, y hay un superávit importante que permite esta inversiones, es decir, es posible utilizar los 25 millones". En todo caso, ha dicho que "esto no dejará de ser un parche, porque lo que procede es derogar la ley de estabilidad presupuestaria, que ha supuesto una estafa social".

