Su despacho está vacío. Impolutamente vacío. El ordenador en su escritorio, una carpeta y apenas cuatro vasos y una botella de agua de grifo de la Mancomunidad de Pamplona sobre la mesa de invitados. Ni cuadros, ni fotos personales, ni títulos ni recuerdos en las paredes. Nada. Pero que nadie se lleve a engaño. La falta de adornos en la estancia de la segunda planta del departamento de Educación no la motiva el desinterés. Tampoco la falta de trabajo. Más bien al contrario. En el mes y medio que lleva ejerciendo como consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno Gurpegui (San Adrián, 1965) no ha parado de reunirse con docentes, técnicos de su departamento, sindicatos, particulares, la ministra de Educación y otros agentes de la comunidad educativa. Y también con los medios de comunicación. “Queremos hacer todo con transparencia y de forma participada. Todo. El ritmo del inicio de curso es tremendo y no podemos esperar y dejar de ir a los sitios, por eso apenas paro en el despacho”, confiesa.



No le sorprenderá estar hoy en este despacho. Su nombre era el más fijo en la quiniela si el PSN lograba formar Gobierno...

Lo esperaba. O más bien lo intuía.



¿Dudó?

No. Le dije a María (Chivite) que sí en el mismo instante en el que me lo pidió. Para mí es un honor y un privilegio poder trabajar por la educación desde el puesto en el que se puede influir en ella.



¿No hay sensación de vértigo?

Hay mucho respeto, pero mucha ilusión por cambiar cosas y mejorar aspectos que no estaban bien.



¿Cómo le han recibido en el departamento?

Hay división de opiniones, como en los toros. Eso lo percibes cuando te cruzas en los pasillos con alguien. Notas en el lenguaje corporal de las personas que unos te saludan con más ilusión y otros con más indiferencia. Pero cada uno está en su derecho.



Lo preguntaba porque en estos 4 años al departamento de Educación le ha acusado de ser ‘la casa de los líos’ y el de la ‘inseguridad jurídica. ¿Qué se ha encontrado?

Me he encontrado mucho trabajo. Lo primero, tener que hacer una autorización masiva para la contratación de profesorado. 749 más que el año pasado. Y eso hubo que acompañarlo de financiación. 3.448 contratos. Y hubo un acuerdo de Gobierno inmediato que lo ha permitido y ha facilitado algo inédito en los últimos años.



¿Hubo colaboración con Solana?

Hubo el traslado de poderes establecido por ley. Una reunión con la consejera y sus dos directores generales. Asumimos el traslado de información y nos pusimos a trabajar de manera inmediata.



Le han definido como el azote del cuatripartito y ahora comparte Gobierno con ellos. ¿No es incongruente con lo que ha defendido en la pasada legislatura?

Lo vivo con normalidad. Hay convivencia política, consenso y comunicación. Gracias al trabajo parlamentario que hicimos en estos cuatro años estamos en el Gobierno y yo en la consejería. Ahora me siento más cómodo porque hay un acuerdo consensuado y en el que tiene preponderancia el programa electoral del PSN.



Habla de consenso, pero partidos en el Gobierno, como Podemos, le reprobaron a usted por su actuación en la comisión de Educación...

Me siento tranquilo. Y también quiero agradecer a los grupos que me apoyaron en ese momento y hoy están en la oposición. Entiendo que lo que se criticó eran mis formas y no el fondo. Con eso me quedé. Fueron iniciativas a nivel particular de parlamentarias que hoy no están en el Parlamento. No les gustaba lo que decía. Pero hoy siento mucho apoyo por parte de Podemos en el acuerdo programático. Yo hice lo que debía, me lo exigían mis votantes. Algunos reproches me prestigiaron enormemente en ese momento.



Dicen las malas lenguas que mirando al equipo que ha conformado bien podría ser el de un gobierno de UPN. ¿Se sentiría más cómodo gobernando con ellos que con sus nuevos compañeros?

En absoluto. Nuestro modelo educativo no tiene nada que ver con el de Navarra Suma.



Le he preguntado por UPN.

Nuestro modelo es distinto al de UPN, como en nuestra concepción de la libertad de elección de centro, pero es que está infinitamente alejado al de Ciudadanos o al del PP. No hay más que ver sus ansias privatizadoras en Madrid o sus acciones con las OPEs en Andalucía.



Venimos de un departamento con gestores nacionalistas que hoy siguen en el Gobierno. ¿Teme recibir presiones de ese lado?

Mientras sea el consejero de Educación, benditas presiones. Prefiero que me presionen a presionar. Y las presiones, si son en forma de sugerencias, pueden ser positivas.



¿Y si le atan las manos en lo que usted lleva defendiendo 4 años? ¿Renunciaría?

No contemplo ese escenario. El acuerdo al que hemos llegado es un buen acuerdo.



Ha tenido un inicio caliente. Ya tiene una manifestación convocada a su puerta para la próxima semana por los interinos que no han cobrado el verano...

Ya lo explicamos en la sesión de control. En la financiación del pacto sindical está el dinero para el pago del verano. 2,69 millones de euros. Está en tesorería. Pero hay varias dificultades jurídicas y hasta que no se articule un nuevo decreto foral no se puede pagar. Tuvimos que retirar de la web unas instrucciones sin firmar que iban contra la normativa vigente, y eso no puede ser. Estamos en negociaciones con Función Pública y Seguridad Social para poder pagar con seguridad jurídica. Se estima que serán necesarios cinco meses para poder tener el nuevo decreto.



Interinos y opositores se han quejado porque en la adjudicación de plazas, a funcionarios recién salidos de la OPE les han colocado en otras especialidades. ¿Otra manzana envenenada en herencia?

Había una convocatoria que un consejero no puede dejar de cumplir. Se hizo una OPE en la que quizá se ofertaron más plazas que las que la plantilla orgánica podía absorber. No sabemos con qué criterio se hizo el diseño de plazas ni cómo se estableció ese número.



Usted llegó a declarar que había sido una OPE política y que se habían sacado plazas de la chistera.

Si no se conocen los criterios técnicos se entiende que hay otros criterios. Mi compromiso como consejero es que las futuras ofertas públicas de empleo y su diseño van a estar estrictamente basadas en criterios técnicos. Se convocarán en la mesa sectorial y todo el mundo sabrá cuántas, dónde y por qué.



¿Es posible una OPE justa? Llevamos años de polémicas y conflictos en los juzgados.

Ahora mismos estamos estudiando la OPE de Secundaria. Hay 712 plazas para convocar en Secundaria y 29 de maestros. Y tenemos 240 plazas desiertas en oposiciones anteriores que Función Pública está negociando con el Ministerio de Hacienda para ver si se pueden volver a convocar. Hay que hacer análisis exhaustivo para ver qué podemos convocar sin que se generen excedentes. Habrá OPE, pero no queremos ningún error.



¿Se han hinchado estos 4 años las plazas de euskera en las OPE?

No se ha entendido el diseño de plazas. No voy a desdecirme de algo que ya he dicho. Pedí datos como parlamentario y no se entiende. Por un lado se puede hacer un análisis estricto de las plazas, como el que estamos haciendo. Eso es un diseño del trabajo. Pero si no lo haces, porque es muy laborioso o estás cansado... hay una enorme distancia entre la plantilla orgánica y la funcional de Educación.



En su día usted denunció que había autopistas para unos y carreteras estrechas para otros.

Si sacas muchas plazas de euskera, saca muchas de castellano, que te da para todo. Tenemos contratadas a 3.334 personas. Fíjate la amplitud que hay. Con eso se entendía menos que se convocasen tantas plazas de euskera y menos de castellano, que hay muchos más. Si diseñas una OPE con muchas plazas en una especialidad e idioma y pocas en otras, hay mucha gente que no se presentará.



Con el sistema educativo aún saliendo de la época de los recortes ¿abrir aulas de Modelo D en la zona nos vascófona para menos de 8 alumnos no es un lujo asiático?

El criterio que se va a seguir para abrir aulas de euskera en la zona no vascófona es el que venía establecido en el pacto para la educación pública 2007-2011. Se van a abrir aulas allí con 8 alumnos o más. No con menos. Hay que normalizar los recursos y los derechos lingüísticos.



¿Qué hacemos con el PAI? ¿Con 33.000 alumnos no se ha ganado ya ser un modelo?

Se le va a dotar de una nueva norma, una Orden Foral que lo regule. Se va a introducir en esa norma los procesos de entrada y salida, cómo se va a hacer la atención a la diversidad en esos centros, la cualificación del profesorado, etc. Y la vamos a hacer con urgencia. El reto del PAI es hacer una estructuración curricular. Ya he hablado con la ministra de Educación y le pedí que modifique el Real Decreto de 2007 y que nos permita hacer una OPE con perfiles de inglés. El PAI es una realidad, un tema de justicia social y una demanda de las familias. Pero tenemos que esperar a ver que Gobierno de España hay.



Como perfecto conocedor del CREENA. ¿Navarra está atendiendo correctamente al alumnado con Necesidades Educativas Especiales y a la diversidad?

Necesita un impulso decisivo. Ya hay un nuevo director del CREENA con muchísima experiencia. Vamos hacia la escuela inclusiva pero hay que trabajar más con los centros de educación especial. Hay que establecer protocolos más claros de evaluación y detección de dislexias y de TDAH. Establecer mejor las adaptaciones curriculares, el alumnado con origen socio-cultural diferente... hay muchos puntos de mejora.



Como firme defensor de la escuela pública ¿Qué va a hacer para revertir estos años de subida de la red concertada en la matrícula?

Vamos a intentar que la escuela pública sea de excelencia. Vamos a blindarla para que nada le perjudique. Habrá un mapa de educación inclusiva, vamos a cuidar el PAI para que tenga estabilidad y garantías, habrá un plan de infraestructuras con criterio e intentaremos distribuir equilibradamente al alumnado desfavorecido.

“Se ha cesado a la responsable, pero Skolae está tremendamente vivo”

Vamos a hablar de Skolae. ¿Se encuentra cómodo defendiendo un programa que ha despertado el rechazo de miles de familias?

No es cómodo. Skolae es un programa como otros, y va a recibir ese tratamiento, el de un programa educativo. Trabajar la igualdad es una responsabilidad compartida por los centros, las familias y el departamento.

¿Va a ser obligatorio para todos tal y como está?

Un programa tiene que estar en todos los centros sostenidos con fondos públicos, también los concertados. Pero a mí no me queda clara la obligatoriedad y compromisos que marca ahora Skolae para los concertados y por eso vamos a hablar con ellos. Para empezar ellos no tienen la reducción de dos sesiones de docencia directa que sí tiene el profesional de la pública. O la posibilidad de dedicarle cuatro horas al coordinador de Skolae. Quiero que se reduzca este champú polémico que tiene el programa y que se establezcan colaboraciones y diálogo con todos los sectores. Nadie va a ir en contra de los principios morales de las familias. Toda cuestión moral introduce la igualdad como un valor.



Acaba de trascender el cese de Pilar Mayo, responsable de Skolae, como jefa de la Sección de Igualdad en el Departamento.

La señora Mayo ha sido sustituida por otra profesional. He buscado perfiles. Y en este caso, un perfil docente. Alguien que se ajustase al diseño de la plaza y que establezca mejores flujos de comunicación y sinergias de trabajo.



Hoy, en una cadena de whastApps enviada a todas las tutoras de Skolae, Marian Moreno, una de las creadoras del programa, también se desvincula del mismo. Los defensores de Skolae lo dan por muerto. ¿Es cierto?

El programa está temendamente vivo. Hemos trasladado la resolución a todos los centros en fecha, hemos analizado cómo se ha distribuido la formación en los centros y vamos a negociar el programa formativo, también para que sea más atractivo. Eso no significa que no se vaya a hacer. El programa se va a implantar como dice el acuerdo y la coeducación va a estar en todos los niveles educativos. No sé porqué hay gente que dice eso. Lo vamos a hacer con consenso en la comunidad educativa.



El consenso llega tras los tribunales...

Hay tres recursos judiciales, no queremos que esto genere más polémicas. Queremos que se trabaje en los centros con un buen clima.

El hijo del maestro y respetado tuercebotas del San Adrián

¿Entienden ya sus hijas que su padre es el consejero de Educación?

Aún son algo ajenas. En noviembre cumplirán 8 años. Les llevé al acto de toma de posesión para que supieran que no voy a estar mucho en casa, que voy a llegar tarde, para que entiendan por qué. Para mí eso es muy importante. Es la parte más dura de ser consejero. Yo disfruto mucho con mis hijas y ahora no estoy todo el tiempo que quisiera con ellas.



¿Y la otra parte del binomio familiar? Un cambio así implica reorganizar la intendencia.

Habíamos hablado de que esto podía llegar. Interpretando las señales sociales hablé con Charo y debatimos si aceptaría o no. Esto no se puede decir sin ella. Valoramos mudarnos a Pamplona pero decidimos que siguieran en su entorno, en su colegio, en Tudela.



Va a poder hacer el trayecto de autopista con los ojos cerrados...

Ya casi lo hacía. Como director del CREENA y después de Menores ya iba y venía de Tudela a Pamplona. Entonces las niñas tenían meses y me moría de sueño. Algún susto en la carretera ya tuve.



¿Cómo es Carlos Gimeno fuera de la política? En el Parlamento se le ve vehemente, incluso serio.

Creo que dentro y fuera de la política soy igual. Pero no me considero serio. Soy un hombre apasionado, todo sentimiento, y las cosas que me interesan las vivo intensamente. En el trabajo, en casa y con los amigos.



¿Mantiene a su cuadrilla?

Me he movido mucho y tengo varias. Por un lado están mis amigos del pueblo, de San Adrián, mantengo el vínculo con mis amigos de la época universitaria y nos vamos con ellos de fin de semana con nuestras parejas. Y sigo siendo de la sociedad gastronómica que fue de mi padre y voy a cenar.



A cenar, que no a cocinar...

No, no, yo a cenar. El otro día leía vuestra entrevista al consejero Aierdi y él está en otro nivel (risas).



¿Es deportista?

Me gusta mucho correr. Intento salir media hora o 45 minutos. Eso sí, a mi ritmo. A trote cochinete que dicen mis hijas. También me gustaba mucho jugar a pala, pero tuve un desprendimiento de retina y ya no me fío. Y luego está el fútbol. Soy muy rojillo y fui tuercebotas en Regional. Daba muchas patadas y me sacaban muchas tarjetas. Jugaba en el CD San Adrián y era un central muy respetado, creo que más que en política.



De pueblo y el mayor de cuatro hermanos. Eso curte seguro.

Y tanto que curte. Somos muy de San Adrián. Mi padre, Francisco Gimeno, era el maestro del pueblo. Fue director del colegio público y después secretario del instituto. Yo aprendí en su despacho. Cuando era pequeño me quedaba allí haciendo los deberes y aprendí mucho viendo quién entraba allí. El resto de los hermanos ha tirado por otros caminos.



Aulas, CREENA, Ayuntamiento, Parlamento y Gobierno. ¿Qué es más exigente?

El CREENA me exigió mucho y no acabó muy bien, pero hubo mucho aprendizaje. Me resultó muy gratificante trabajar en el servicio de Menores. Pero mi homenaje es a los concejales, alcaldes y alcaldesas. Eso es lo más complejo, mucho más que el Parlamento.



¿Volverá a la docencia?

Me encantaría volver. 8 años en política es tiempo más que suficiente y me gustaría terminar en el aula. Si no estoy muy desfasado técnicamente volveré. Eso, y dedicarle más tiempo a la familia.

