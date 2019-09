Actualizada 16/09/2019 a las 12:49

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado este lunes que su grupo quiere una "negociación previa" con el Gobierno foral sobre los Presupuestos de Navarra para el año que viene, mientras que el PSN ha afirmado que "ya veremos qué es lo más conveniente para sacarlos adelante".



Adolfo Araiz ha manifestado que su grupo no tiene "nada prefijado ni establecido" y "estaremos dispuestos a oír y a negociar". "Queremos negociar los Presupuestos y no limitarnos a una negociación de una partida o de una enmienda", ha señalado, para precisar que buscan una "negociación previa a aprobar el proyecto presupuestario".



En declaraciones a los medios de comunicación, Araiz ha indicado que "de cara a posibles negociaciones presupuestarias, nuestro único interés era estar en la Mesa de la Comisión de Hacienda" de la Cámara. Ha señalado que hubo "falta de acuerdo" en torno a la conformación de las comisiones del Parlamento en las que su grupo pidió estar presente en la Mesa de la Comisión de Hacienda, si bien ha resaltado que obtuvieron la vicepresidencia por "apuestas arriesgadas de algunos", lo que provocó que, por su edad, Araiz ocupara la vicepresidencia. "Si tienen voluntad de llegar a acuerdos prepuestarios con nosotros lo lógico era que esa mayoría eventual tuviera reflejo en la comisión".



Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha señalado que el Gobierno está trabajando ya en los nuevos Presupuestos y que "la hoja de ruta de esa propuesta es el programa de Gobierno de los cuatro partidos". "A partir de ahí entendemos que al no tener una mayoría habrá de venir una negociación y un diálogo entre los diferentes grupos de la Cámara para llegar a los acuerdos pertinentes", ha señalado, para indicar, sobre si la negociación sería antes o después de que el proyecto llegue al Parlamento, que "ya veremos qué es lo más conveniente para sacarlos adelante".



Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado que, sobre una negociación previa de los Presupuestos, "ha de responder el Gobierno" y "en esa decisión que tome el Gobierno, las formaciones políticas daremos nuestra opinión".



El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha señalado que su grupo "tendrá que ver primero qué Presupuestos presenta" el Gobierno. "No somos una fuerza dogmática, la racionalidad, el sentido común y la defensa de verdad de los intereses de los navarros es prioritaria", ha dicho, para indicar que "a priori ponen en duda nuestra capacidad para llegar a acuerdos, cuando el otro día ofrecimos el primer acuerdo en torno al mapa local, lo que pasa que la palabra del PSN cambia".



"Ponen en duda nuestra capacidad de negociar cuando ni siquiera ponen sobre la mesa un documento sobre el que negociar, ponen la venda antes de la herida y eso en política no tiene nombre porque el trabajo político es la negociación y búsqueda de acuerdos entre diferentes", ha dicho.

