50 años del primer trasplante renal en Navarra

15/09/2019 a las 06:00

Félix Garmendia: “Me tocó la lotería, yo he sido el agraciado en toda esta historia”



Hoy, Félix Garmendia Mauleón, de 67 años y natural de Etxarri Aranatz, no está en su pueblo. Visita la Selva Negra, en Alemania. No es la primera vez que viaja. Brasil, Tailandia, Costa Rica... Son sólo algunos de los destinos que ya conoce. Le gusta viajar, aunque no tanto como subir al monte con los caballos. “Yo ya no monto... La edad”, dice con pena. De paso, ejerce de abuelo

