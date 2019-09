Fiestas de este miércoles 11 de septiembre en Navarra

11/09/2019 a las 06:00

Ablitas 12.00 a 13.30 horas: Actuación Infantil en La Carpa a cargo de los títeres “Al Compás”. 13.45 horas: Encierro de toros simulados para los niños, desde la Carpa Municipal, C/ San Fermín y C/ Las Escuelas. 14.15 horas: Comida popular (arroz con bogavante), en la Carpa municipal situada en Patio del Colegio. Precio 3,50 €. 16.00 a 17.30 horas: Concierto en la Carpa municipal, a cargo de la Orquesta espectáculo “La Fania”. 17.30 horas: La charanga acompañará la subida desde La Carpa a la Plaza de los Fueros. 18:00 horas: Vaquillas en La Plaza de Los Fueros, hasta las 20:30 horas. 18.00 horas: Vaquillas en la c/ de la Iglesia Y C/ San Antón, hasta las 20:00 h. Se correrá el “VllI encierro monumental” desde La Vicera hasta El Portal. Ganadería: José Arriazu e Hijos 20.30 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle Mayor hasta el Portal y bajada a la Plaza. 20.30 horas: Ronda por los bares con los Gaiteros de Ablitas. 22.30 horas: Organizada por el Consejo de la Juventud, Cena Popular en la Carpa municipal. A continuación “fiesta de disfraces” 00.00 horas: Verbena Popular en la carpa municipal, amenizada por la Orquesta espectaculo “La Fania



Andosilla 10:00 h. Almuerzo Popular en el Corro. Colabora “El andosillano ausente” 11:30 h. Misa ofrecida por nuestros mayores. 11:00 a 12:00h. Encierro de la ganadería de “Eulogio Mateo” de Carcar. Director de Lidia “Baby” 13:00 a 14:30 h. Vermut musical a cargo de “Chuchín Ibañez y los Charros” en la plaza del Ayuntamiento 13:30 h. Vermut en su sede. Peña “El Motarron”. (Previo Pago). 13:30 h. Los gigantes y cabezudos bailarán por las calles de la residencia. 13:30 h. Pasacalles con la charanga “Cachorros ”. 14:30 h. Comida de nuestros mayores, organizada por el Club de Jubilados con la colaboración del Ayuntamiento de Andosilla. A continuación, se hará entrega de los trofeos de juegos de cartas. 15:00 h. Comida popular de la mujer en el corro, organiza “Acudema”. 18:00 a 18:55 h. Encierro de reses bravas de la ganadería “Merino Garde” de Marcilla . Director de lidia “Baby” 18:55 h. Salida de La Charanga ““Cachorros ”desde El Motarrón a la Plaza 19:00 h. 3º Espectáculo taurino (Grupo de Arte) concurso recortadores “Toropasión” 20:30 h. Pasacalles con la charanga “Cachorros ” 20:45 a 22:00 h.Encierro simulado con toros carretones, tamaño real. 22:00 h. Toro de fuego. A continuación toro de agua, patrocinado por “La Borraja”. 23:00 H. Cena popular en el corro. MENU: Entrantes. Ensalada mixta y langostinos 2º Plato: Pollo de corral y costilla de cerdo a la parrilla. Postre: Pastelitos de eceiza. Pan, vino tinto y rosado, sidra, agua, gaseosa y café.(20 euros) 01:00 a 04:30 h. Música en el Corro “Orquesta LONDON.



Arróniz. 13 h. En la Fuente hinchables para los más pequeños. 13 h. En la parroquia, Misa con la especial asistencia de las mujeres. 14 h. En la fuente vermú musical con la Banda Mendi- Zarra. 14.30 h. En el Frontón Municipal: Privilegiada y divertida comida con actuación sorpresa sólo para las mujeres organizada por la asociación de mujeres Aranbeltza. 18.30 h. En la arena, suelta de Vaquillas para todos los aficionados. (Ganadería Adrián Domínguez de Funes). 19 h. Desde el Frontón subida a la plaza de las cuadrillas de mujeres acompañados por la Banda Mendi-Zarra. 19.30 h. Por el tradicional recorrido encierro con las astadas. 20.30 h. En la Fuente, pase de tarde con Legendario Show. 21.45 h. Divertido torico de fuego siguiendo el itinerario de costumbre. 00:30 h. En la Fuente, continuación de la disco hasta las 2.30 h



Artajona 12:30 h Encierro txiki por la calle Barredinda 13:00 h Encierro de la ganadería Hnos. Ganuza por la calle Barredinda 14:00 h Ronda de vermut con la txaranga Los Incansables 18:00 h Vacas de la ganadería Marqués de Saka por la calle Hospital 18:30 h Encierro por la calle Hospital 18:45 h Festejo taurino en la Plaza de los Fueros 19:50 h Típicas meriendas en la Plaza de los Fueros 20:15 h Vacas en la Plaza de los Fueros 21:00 h Encierro por la calle Hospital 21:15 h Encierro por la calle Barredinda 21:45 h Bailables en la Plaza de los Fueros 22:15 h Torico de fuego por la calle Hospital 22:30 a 23:00 h Poteo con la txaranga y cabezudos por la calle Hospital.



Azagra 10:00 h. Encierrillo de la ganadería Bretos Fernández de Villafranca. A continuación, almuerzo popular en el Raso Mayoral. Colabora CD Peña Azagresa. 12:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Bretos Fernández de Villafranca. A continuación, salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Charanga Los Rrotundos por la C/ Navas de Tolosa. 14.30 h. En el local de la Peña La Resaka IV “Macarronada”. Menú: Macarrones con tomate, postre y bebida. Precio: Socios 3€ y no socios 6 €. Apuntarse en el local antes del 5 de septiembre los días que se anunciará. 14:30 h. En la Peña El Jolgorio XII Concurso de Ranchos. La Peña obsequiará con pan, pimientos, vino, gaseosa y agua. Para inscribirse es preciso que, por lo menos, uno de los concursantes sea socio de la Peña y se realizará vía Facebook o barra del local. Fecha límite el viernes día 8. Trofeos para los ganadores. 16:30 h. Salida de la Charanga los Rrotundos desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros. 17:00 h. En la Plaza de Toros Concurso de Recortadores con 4 toros y 12 participantes de gran nivel. 17:45 h. En la carpa festiva Marionetas y Animación con Bambalua Teatro y su espectáculo “Quijotadas” inspirado en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. 19:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Bretos Fernández de Villafranca. Seguidamente, en la Plaza de los Fueros, BINGO en beneficio de la Peña Azagresa. 20:30 h. En la Plaza de los Fueros Verbena familiar con la orquesta Talkual Band. A continuación, Torico de Agua. 22:00 h. Cena popular en la Plaza el Salvador. El Ayuntamiento habilitará mesas y sillas y dará vino, gaseosa y agua. 00:30 h. En la Plaza de los Fueros Verbena con la orquesta Talkual Band. 00:30 h. En la Peña El Jolgorio, XVI Concurso de Lanzamiento de Txapela.



Cárcar 12:00h. Taller de cabezudos para todos los niños y niñas organizado por la comparsa de gigantes . 17:00h. En el recorrido del encierro, IV cagada del manso, organizado por la APYMA y colaboran “Los Txaritos”. 18:00 - 20:00h. Encierro y capea con la ganadería de Eulogio Mateo. 20:30h. Sesión de baile con la Orquesta La Principal 22:00h. Toro de agua y toro de fuego. 22:30h. Cena Popular. Menú “patatas con costilla de cerdo adobada”, el ayuntamiento repartirá pan, vino y guindillas 23:30 - 1:30h. Concierto y baile con la Orquesta La Principal. 02:00h. Ronda con la txaranga Aburrecalles



Cintruénigo Día del abuelo 10:00 h. Dianas con los Gaiteros de Cintruénigo. 10:00 - 13:00 h. Auroras a cargo del Grupo de Auroros por los barrios: Grupo San Roque viejo, Barrio San Juan, Calle Pamplona, Barrio Corea y Residencia. 10:45 h. Salida de la Charanga La Unión. 11:00 h. Encierro a cargo de la Ganadería Pedro Domínguez de Funes. Después, vaquillas en la Plaza. 11:45 h. Trashumancia urbana desde Barón de la Torre 14, hasta la plaza de toros a cargo de la ganadería La Cañada. 12:00 h. Vermut en el Club de Jubilados amenizado por la charanga La Unión, organiza Club de Jubilados. 12:30 h. Visita de la Charanga La Unión a la Residencia. 13:00 h. Misa para nuestros mayores en la Parroquia, con el Grupo de Auroros de Cintruénigo. 14:00 h. Comida de hermandad para nuestras personas mayores, ofrecida por el Ayuntamiento, en el Hotel Alhama, con la participación del Grupo de Auroros de Cintruénigo al finalizar. 16:45 h. Salida de la Charanga La Unión por el recorrido del encierro. 17:00 h. Encierro a cargo de la Ganadería Pedro Domínguez de Funes. 18:00 h. Gran prix en la Plaza de Toros para las cuadrillas cirboneras. Entrada gratuita. 18:30 h. Concierto con la orquesta La Zentral en Los Paseos. 19:30 h. Encierrillo infantil desde la plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros donde darán la vuelta al ruedo. Se repartirán diplomas y anillas a todos los participantes. 20:00 h. Pasacalles de la Banda de Música, la charanga y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la del Ayuntamiento y El Gigantón. 21:00 h. Torillo embolado de fuego en la Plaza del Ayuntamiento. 21:15 h. Danzas de la tierra con el Grupo de Gaiteros en el Quiosco. 00:30 h. Verbena popular con la orquesta La Zentral en Los Paseos. 01:00 h. Salida de la Charanga La Unión desde la Peña El Cierre (Corderico,1) hasta los Paseos.



Ochagavía 12:00h.Campeonato De Mus Y Brisca. 13:00h.Bombas Japonesas en la plaza.Vermú amenizado por Txaranga Berriak. 15:00h.Paellas y calderetes en Urrutia.Sobremesa con Txaranga Berriak. 18:30h.Chocolatada en la plaza. 19:00h .Actuación mariachi Puro Relajo.A Continuación bingo. 22:00h.Concurso tortillas en la plaza de la Blankoa.



Sangüesa 12.00 Disparo del cohete anunciador de las fiestas, desde el balcón de la Casa Consistorial. Desfile de la Asociación Banda Municipal de Sangüesa, Gaiteros de Sangüesa e Ilunberriko Txaranga. 16.45 - 18.15 Actuación del grupo “Artistas del Gremio”. Concierto itinerante, comienzo en La Galería. 18.15 Danzas de Sangüesa a cargo del Grupo Rocamador en las Arcadas. 19.00 La Corporación Municipal, acompañada de la Bandera de la Ciudad, Maceros, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros y Asociación Banda Municipal de Sangüesa, asistirá a las Vísperas y a la Salve en la Iglesia de Santiago. La Coral Nora interpretará las Vísperas y la Salve de los “Rosarieros” armonizada por Luis Elizalde. 21.15 En las Arcadas, Bailes Populares con los Gaiteros de Sangüesa. 22.00 Toros de Fuego. A continuación Subidica al Prau con la Asociación Banda Municipal de Sangüesa. 23.30 - 02.20 Baile Joven con “Azca DJ” en el Prau. 00.00 - 01.15 Verbena en la Galería con la Orquesta La Tarantella. 01.20 Jota vieja y Bajadica del Prau con la Asociación Banda Municipal de Sangüesa. 01.45 - 04.45 Verbena en la Galería con la Orquesta La Tarantella.

