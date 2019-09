Carlos Gimeno cree una opción "peligrosa" instalar cámaras en las aulas

Actualizada 10/09/2019 a las 17:34

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha considerado que la propuesta de la fiscalía de instalar cámaras en las aulas ante el incremento de abusos a menores es "una opción peligrosa" y que "afectaría a la educación y a las conductas del alumnado".



Gimeno ha señalado, en una entrevista con Onda Cero recogida, que la propuesta no ha sido "oportuna ni muy fundamentada" y ha lamentado que "de este tipo de discursos luego se hacen intervenciones oportunistas y escasamente oportunas".



En este debate, el consejero ha abogado por "transmitir valores de coeducación, valores de igualdad, valores de no violencia, de trabajar más educativamente y creo que meter cámaras en las aulas, teniendo en cuenta los programas televisivos de 'realities' que tenemos, es una opción peligrosa y creo que afectaría a la educación, a las conductas del alumnado, y eso no es adecuado, ni pedagógico, ni didáctico".



