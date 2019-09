Un motorista herido leve tras ser alcanzado por una conductora que dio positivo en alcohol

Un motorista resultó herido leve este domingo tras ser alcanzado por un coche en la calle Puente Miluce, alrededor de las 21:00 horas.

La conductora responsable del accidente, tras someterse a una prueba de alcoholemia, dio positivo, alcanzando 1.14 mg/l.

Policía Municipal ha informado del suceso y ha aprovechado la ocasión para alertar una vez más del peligro y las consecuencias que tiene coger el coche si se ha consumido alcohol.

Que no.

Que no nos vamos a cansar.

Si bebes, por favor no conduzcas.

Ayer accidente por alcance de un turismo a un ciclomotor en la C/ Puente Miluce.

El conductor del ciclomotor herido leve

La conductora de 37 años al juzgado por dar 1.14 mg/l

Evitemos estas consecuencias pic.twitter.com/IuNj9GF44r