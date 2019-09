Actualizada 07/09/2019 a las 20:41

Ablitas 8.00 horas: Auroras cantadas a la Virgen, a cargo de la Coral “Virgen del Rosario de Ablitas”. 9.00 horas: Dianas, amenizadas por “los Gaiteros de Ablitas”. 11.15 horas: El M.I. Ayuntamiento y sus invitados, acompañados de la Banda de Música, el grupo de Danzas Mendianike y la Comparsa de Gigantes, se dirigirá en corporación desde el Ayuntamiento por la C/ Mayor a la Iglesia para asistir a los actos religiosos. 11.30 horas: Procesión a la que asistirán los miembros del Ayuntamiento y la Corporación Infantil acompañados de la Banda de Música, Gaiteros, la Comparsa de Gigantes y el grupo de Danzas Mendianike. Durante el recorrido se cantarán jotas dedicadas a la Virgen del Rosario. Seguidamente solemne Misa Mayor, en Honor de la Virgen del Rosario, cantada por la Coral Nuestra Señora del Rosario. 17.00 horas: Comienzo de “la charanga de la Virgen”. Con el recorrido habitual de todos los años. Se colocarán dos puestos de bebida durante el recorrido. 20.30 horas: Concierto - Baile en la Plaza de los Fueros a cargo de la Orquesta espectaculo Ingenio. 22.00 horas: Entrada y recibimiento en la Plaza de Los Fueros, de “la charanga de la Virgen”. Con su espectáculo final. 00.00 horas: Verbena Popular en la Plaza de los Fueros a cargo de la Orquesta espectaculo Ingenio.

Andosilla 07:00 h. Aurora a la Virgen por las calles del pueblo cantada por el grupo de Auroros de Andosilla. 11:00 h. Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento. 11:45 h. Salida de la corporación, Ayuntamiento Infantil e invitadosacompañados de la Banda Municipal hacia la Iglesia 12:00 h. Solemne Eucaristía en la Parroquia amenizada por el Coro Parroquial, procesión por las calles , por donde se acompañará a la Virgen de la Cerca, hasta la Basílica; en la procesión acompañarán las voces de la Escuela de Jotas de Andosilla. Acto seguido, actuación de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y grupo de Dantzas de Andosilla en el corro, acompañados de los Gaiteros y La Banda. 14:00 h. Pasacalles por la carretera con la charanga Cachorros 18:00 a 20:00 h. Gran parque infantil de Hinchables y atracciones con regalo de algodón de azúcar, taller de pinta caras, maquillaje y globoflexia. (Plaza del Ayuntamiento). 18:30 a 19:30 h. Encierro de toros de la ganadería Toro pasión y José Samuel Pereira Lupi. 19:30 a 20:30 h. Pasacalles con la Charanga Cachorros 21:00 a 22:00 h. Verbena infantil en el corro. Orquesta La Central 22:00 h. Toro de fuego. A continuación toro de agua. 22:30 h. Fuegos artificiales desde el patio de las escuelas. Pirotecnia Zaragozana. 00:00 a 03:30 Música en el corro con la orquesta La Zentral. 03:30 h. Pasacalles con la charanga Cachorros.

Artajona 07:00 h Aurora con la participación de la Banda de Música. Recorrido: Esquina Tomasico, camino viejo, La Cruz, Chantrea, Pisos del cine, Residencia, Plaza Fruta, La Judea, San Pedro, para terminar en la esquina de Peto. 12:00 h Recepción de autoridades en el ayuntamiento 12:15 h Salida de la corporación hacia la parroquia. 12:30 h En la Parroquia de San Pedro, misa solemne en Honor a Nuestra Señora de Jerusalén y procesión, con la asistencia de la Corporación Municipal, la Banda de Música de Artajona y la Comparsa. 14:00 h Recepción autoridades actos civiles en el Ayuntamiento. 14:00 h Ronda de vermut amenizada por la txaranga Forristar y los Gaiteros de Artajona. 18:00 h Vacas de la ganadería Santos Zapatería en la C/ Hospital 18:30 h Encierro por la calle Hospital 18:45 h Vacas en la Plaza de los Fueros 19:50 h Típicas meriendas en la plaza 20:15 h Festejo taurino en la plaza 21:00 h Encierro por la calle Hospital. 21:15 h Encierro por C/Barredinda. 21:45 h Bailables en la plaza 22:15 h Torico de fuego por la calle Hospital 22:30 a 23:00 h Poteo con txaranga y cabezudos por C/ Hospital.

Artica 10:00 Dianas en el pueblo con el grupo de la Escuela Navarra de Jotas 12:00 - 14:30 Hinchables. 8 juegos hinchables de habilidad, toro mecánico para todas las edades, hinchable barredera de 2 barras, hinchables con movimiento , Búfalo Bill y Cocodrilo, y ludoteca en la pista cubierta Marta Mendia de Artica. 13:00 Actuación del grupo de La Escuela Navarra de Jotas durante la misa. 14:30 Paellada gigante mixta en el Frontón de Artica. 15:00 - 16:30 Hinchables , toro mecánico… En la Plaza-Pista Cubierta Marta Mendía de Artica. 16:00-17:30 Actuación del grupo de la Escuela Navarra de Jotas En la terraza de La Ventana de Artica 17:30 Chocolatada sólo para niños en la carpa. 18:00 -19:00 Despedida de la comparsa de gigantes y cabezudos de Artica con gaiteros. 19:00-21:00 Actuación del grupo Artistas del gremio.20:45 Karrikiris (toricos con ruedas). 21:00 Doble toro de fuego

Arróniz. 8.30 h. Aurora a cargo del coro. 11.30 h. Ceremonial pasacalles, con la Banda mendi-zarra en traje de gala. 11.55 h. Salida de la corporación acompañados por la Banda Mendi-Zarra. 12 h. Misa en la iglesia parroquial en honor de la virgen de Mendía; a continuación procesión a la Basílica dcon la Banda y la comparsa de cabezudos. 14 h. Sesión de vermú amenizada por el Coro parroquial, por la zona de los bares con jotas, habaneras… 18.30 h. Encierro del ganado. (Ganadería José Arriazu e hijos de Ablitas). 19.30 h. Capea o suelta de Vaquillas. 20.30 h. Disco móvil con animación infantil . 21.30 h. Bingo express. 21.45 h. Torico de fuego.

Ayegui 10:30 Pasacalles con la orquesta Zuloandi. 11:00-12:30 Castillo hinchable en el Rebote para los más peques. 11:30 Taberna organizada por la asociación de pádel Montejurra en la plaza de los Fueros. 12:00 Fiesta de la espuma en el Rebote. 13:30-14:30 Espectáculo con el grupo Tenampa y su mariachi. 15:00 Tradicional comida de la asociación de mujeres Mendisaura . 16:30 Disco Musick. 18:30 Preparación de calderetes y ajoarriero. 19:00-21:30 Concurso de disfraces para los más peques. 21:30 Cuarto y último toro de fuego en la plaza Baja Navarra. 22:00 Cena de calderetes y ajoarriero. 23:00 Fin de fiesta con Disco Musick.

Azagra 06:30 h. Desde la Parroquia El Salvador Aurora a la Virgen del Olmo cantada por los Auroros. 10:00 h. Dianas y pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Charanga los Rotundos. Recorrido por C/ Plus Ultra, Plaza de los Fueros, C/ Navas de Tolosa, C/ San Isidro y C/ Entre Ríos. 10:45 h. En el Ayuntamiento imposición de pañuelos a los nacidos y nacidas entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019. 12:00 h. Procesión de Nuestra Señora del Olmo portada por los Quintos y acompañada por la Banda Municipal de Música de Azagra, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Reinas y Damas de fiestas, Ayuntamiento y Parroquia. A continuación, Misa solemne. La Coral Virgen del Olmo cantará la Misa Navarra. 14:30 h. Comida en la Peña La Resaka. 16:30 h. Salida de Charanga Los Rrotundos desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros. 17:00 h. En la Plaza de Toros, especial Arriazu con toros, vacas y capones sorteando obstáculos. 19:00 h. Encierro de toros de la ganadería Toropasión. A continuación, en la Plaza de los Fueros, bingo en beneficio de la Virgen del Olmo. 20:30 h. En la Plaza de los Fueros verbena Familiar con la orquesta Fórmula Show. Seguidamente Torico de Agua. 00:00 h. Desde el Estadio Municipal Miguel Sola Colección especial de Fuegos Artificiales a cargo de Pirotecnia Zaragozana. 00.30 h. En la Peña la Resaka V Concurso Beer Pong 00:30 h. En la Plaza de los Fuero verbena con la orquesta Fórmula Show. 01:00 h. En la Peña El Jolgorio II lanzamiento de Gavilla.

Caparroso 9:30h. Dianas. 10:30h. Comienzo del concurso de calderetes. 11:30-14:30h. Parque infantil en la Avda. de Navarra. 14 horas Se pasará a recoger los platos para el concurso de calderetes. 16 h. Amenizará la sobremesa el grupo ecuatoriano Brisas, con los bailarines ecuatorianos que viven en Caparroso. 18:00h. Encierro y bajada desde la Cabrería hasta los corrales, ganadería Teodoro Vergara. 19:15h. Capea en la plaza. Premio de 150€ al mejor recortador de la tarde. 20:30h. Pasacalles y despedida de los gigantes con la Banda de Caparroso. 21.15 h Toricos hinchables y muñecos Disney para hacerse fotos. 22.30 h. Discomóvil en la plaza. 23:00h. Capea en la Plaza, con la ganadería Teodoro Vergara. 00:00h. Traca final.

Cárcar 11:00h. En el Ayuntamiento, entrega de la vara de mando al Ayuntamiento chiqui. Lanzamiento de cohetes y bombas japonesas, y aperitivo para los peques. 12:00h. Espectáculo infantil en la plaza de Arriba 14:00h. 5ª Macarronada infantil. 16:00h. Entretenimiento para los chiquis en el paredón: Jolgorio mix. 18:00h. Encierro y capea a cargo de la ganadería Eulogio Mateo 20:00h. Bajada al paredón con la comparsa de Gigantes y la charanga Aburrecalles. 20:30h. En el Paredón, Gran desfile de disfraces infantil, a continuación, sesión de baile con Disco Music. 22:00h. Toro de agua y toro de fuego. 22:30-00:30h. sesión de baile con Disco Music.

Cáseda 12:00H. Misa en honor a nuestros mayores, cantada por la Coral de Cáseda. 13:00H. Lanzamiento de bombas Japonesas. 13:15H. Concierto matinal a cargo de la orquesta “Cíclope”. 14:30H. Comida popular para los jubilados en el frontón municipal, amenizado por el Duo Stylo. 17:30H. Encierro de vaquillas de la ganaderia Miguel Reta amenizada por la txaranga Txurrumuski. 19:45 H. Recorrido por las calles de Cáseda, con electro-txaranga. 20:00H. Degustación de vinos Bodegas F. Olimpia, quesos del Roncal y espárragos D.D de Navarra en el frontón municipal. 20:45H. Bombas Japonesas. 21:00H. Primera sesión de baile con la orquesta Cíclope. 22:15H. Torico de fuego. 01:00H. Segunda sesión de baile con la orquesta Cíclope.

Cintruénigo 7:00 h. CantoS a la Virgen de La Paz por los auroros de la Villa. 9:00 h. Dianas por la Banda de Música. 11:00 h. MIsa solemne en la Parroquia de San Juan Bautista, y procesión en honor a Ntra. Sra. La Virgen de la Paz. En el recorrido, imposición del pañuelo y canto de jotas a la Patrona por la Escuela de Jotas Aires del Alhama. 13:00 h. Recepción del Ayuntamiento a las diversas autoridades y asociaciones en el Jardín de la Residencia. Reconocimiento al Cirbonero popular. 16:45 h. Salida de la Charanga La Unión por el recorrido del encierro. 17:00 h. Encierro de Novillos, a cargo de la Ganadería Toropasión, de Rincón de Soto. 18:00 h. Corrida de toros mixta con 6 astados de la ganadería María Loreta Charro de Salamanca para el rejoneador Sergio Domínguez y los diestros Luis David Adame y Javier Marín. 18:30 h. Concierto con la gran orquesta espectáculo La Mundial en Los Paseos. 19:00 h. Torneo de pelota a mano organizado por el Club de pelota Easo de Tudela en el polideportivo municipal. 19:00 h. Gorgorito y sus amigos del grupo de marionetas Maese Villarejo, en Capuchinos. 20:00 h. Pasacalles con la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la del Ayuntamiento y El gigantón. 20:45 h. Encierrillo infantil desde la Plaza del Ayuntamiento. 21:00 h. Toro de fuego en la Plaza del Ayuntamiento. 21:15 h. Danzas de la tierra con el Grupo de Gaiteros en el Quiosco. 00:30 h. Fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Zaragozana, se dispararán desde la pasarela sobre el río Alhama. 01:00 h. Verbena amenizada por la orquesta espectáculo La Mundial en Los Paseos. 01:00 h. Salida de la Charanga La Unión desde la Peña Sin Nombre PSN (Santa Cecilia, 10) hasta los Paseos.

Hogar Extremeño Fiestas Virgen de Guadalupe. 14 h. Comida popular y reconocimiento al socio mayor José Miguel Salaverri. 16 h. Animación de sobremesa.

Gorraiz 9:30 h. Dianas con los Gaiteros Urbi. 11.30 h. a 14.30 h. Hinchables , ludoteca y zona recreativa. Plaza del Palacio. 12 h. Misa con la Coral Valle de Egüés. 12.30 h. Actuación de la comparsa de gigantes del valle de Egüés y el grupo de dantzas Lakarri. 13.30 fiesta de la espuma. Actuación de jotas en la carpa grande. 14 h. Txistorrada en la carpa grande. Traca fin de fiestas.

Milagro 08:30h Caldico en la calle dos de agosto. 09:00h Encierro desde la calle Dos de Mayo de novillos toros con la ganadería de Molina. 10:00h Chistorrada y pancetada en la Plaza Carriquiri. 12:00h Suelta de reses bravas por el recorrido de costumbre. 13:00h Encierro chiqui. 13:15h Charanga acompañada por los Gigantes de Milagro. 14:00h Recogida de chupetes a cargo de los Gigantes en el lugar de las verbenas y bombas japonesas. 18:30h Suelta de vacas en la calle y capea en la plaza. 20:45h Bajadica con charanga. A continuación, toro de fuego. 21:45h Recorrido con la charanga hasta el lugar de las verbenas y fin de fiesta a cargo del alcalde acompañado por toda la corporación municipal.

Monreal 09:00h: Dianas. 12:00h Misa en honor a nuestra Patrona con la participación de la Coral Ilarkoa. A continuación, Procesión por las calles de la Villa. 13:30h Aperitivo popular en la Plazuela: Arroces del mundo. Concierto de Jotas con Santiago Urtubia. 15:00h Comida de los mayores en el Club de Jubilados Elo. 17:00h Película Pagüer Girls” Protagonizada por los alumnos del colegio. Las Paguer Girls, mientras deshacen agravios y enderezan entuertos tienen que enfrentarse al malvado Dr Bla Bla Bla... 18:30h Partidos de Pelota.Txikis: Mendioroz - Basterra. Femenino: Salsamendi -Mendiburu Parejas: Ollo y Anduaga -Olaizola y Mina 20:00h - 22:00h Actuación estelar del Trío Trébole. En el descanso se repetirán los premios de Mus, Brisca y Pintxazo. 22:15h Torico de fuego y Pobre de Mí.

Ochagavía Dianas Con Danzantes,gaiteros y Zalaparta taldea. 11:30h.Pasacalles Y Actuación de los Danzantes de Muskilda. 12:00h.Misa en basílica de Muskilda. 12:30h.Recepción al pueblo de Tardets. 18:00h.Vísperas. Actuación de Danzantes en la plaza de la Blankoa. 20:00-21:30h.Bailables con orquesta Meteoro. En el descanso del baile bingo. 21:30h.Bailables con Gaiteros. 22:00h.Torico de Fuego. 00:00-4:30 h.Verbena con la orquesta Meteoro.

Peralta 07:30 h. Encierrillo. 08:00 h. Dianas con la charanga Jaialdi (Tafalla) 09:00 h. Encierro de novillos de la ganadería de Ana Romero de Jerez de la Frontera. 09:15 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Gregorio de Jesús. 12:00 h. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos con los gaiteros hacia la parroquia y despedida a Nuestra Señora la Virgen de Nieva, con un baile en su honor. Regreso a la Plaza Principal, baile de la comparsa y despedida de los niños. 13:00 h. Apartado de los novillos que se lidiarán por la tarde. 16:45 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Gregorio de Jesús. 17:30 h. Salida de mulillas desde la Plaza Principal hasta la plaza de toros. 18:00 h. Novillada de la ganadería de Ana Romero de Jerez de la Frontera. para los novilleros: Alfredo Bernabeu, David Garzón y Carlos Olsina. A continuación, salida de las peñas con la charanga Jaialdi (Tafalla) 20:00 h. Actuación infantil en la Plaza de los Fueros . 21:00 h. Tertulia de las novilladas en el Club Taurino. 21:00 h. Música en la Plaza Principal con el grupo Fiesta Imperial. 21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 23:30 h. Pasacalles con la charanga Jaialdi (Tafalla) 00:00h. Pobre de mí. Seguidamente, pasacalles fin de fiesta con la charanga Jaialdi (Tafalla).

Tajonar 12:30 h. Misa y procesión 14:00 h. Actuación de la Banda de Música del Valle de Aranguren 18:00 h. Festival de Pelota mano. Xala/Azanza - Goñi/Pascual 19:00 h. Bajadica de goitiberas y autos locos 19:45 h. Actuación de Puro Relajo 21:30 h. Reparto de premios y II Colección de fuegos artificiales.

Ujué 07:00 Aurora en honor de la Virgen de Ujué 12:00 Misa en honor a la patrona amenizada por el coro de Ujué 13:30 Actuación Rivera Maya Show en la plaza 15:00 Calderetes en el frontón 16:30 Actuación del humorista Johnny García 18:00 El Arca de Noé en la plaza. 20:30 Verbena en la plaza con “Trío Evalo”. 21:45 Bingo en la plaza 22:00 Toro de fuego 22:30 Jamonada en la plaza 00:00 Pobre de mí.

Selección DN+