Chivite denuncia la "utilización" de Navarra para "atizar" a Sánchez

Actualizada 05/09/2019 a las 12:58

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, denuncia la "instrumentalización" de la Comunidad Foral por parte de la derecha para "hacer política nacional y atizar a Pedro Sánchez", pero advierte de que las decisiones de su Gobierno "no van a dar juego para eso".

Chivite (Cintruénigo, 1978) preside un gobierno de coalición, sustentado en un acuerdo respaldado por PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, si bien estos últimos no han querido formar parte del Ejecutivo, al que se llegó tras un proceso negociador que fue "muy bien" en lo relativo a los actores implicados, pero que resultó "duro" por las "mentiras e insultos" de la derecha.

Así recuerda este proceso un mes después de su toma de posesión (6 de agosto) en una entrevista concedida a Efe, en la que se muestra tajante al afirmar que es "absolutamente mentira" que haya un acuerdo con Bildu para facilitar su investidura (5 parlamentarios se abstuvieron y 2 votaron en contra).

Al mismo tiempo asegura que el PSOE "ha conocido de primera mano el acuerdo y no ha tenido nada que decir", porque le conocen y saben que en su cabeza "no estaba hacer ninguna de las locuras" de las que se le acusaba y porque en él se habla de progreso, innovación, de avance en derechos de ciudadanía, de lealtad institucional o de rechazo de la violencia.

Los firmantes quisieron "ser honestos" con la ciudadanía poniendo incluso las cosas en las que no están de acuerdo y la manera de solucionar esos desacuerdos, explica, para remarcar que los compromisos adquiridos han sido asumidos por los trece consejeros.

Para Chivite la clave "del éxito" de esa negociación fue que las conversaciones fueron "discretas" y no se realizaron a través de los medios de comunicación, se estableció "una relación de confianza".

Al mismo tiempo, reprocha: "la derecha se ha dedicado a insultarnos, sin aportar absolutamente nada, se ha dedicado a recorrer los medios de comunicación nacionales, sobre todo, distorsionando la imagen de Navarra, contando cosas que no eran ciertas y mintiendo e insultando al PSOE y a mí especialmente".

Por ello y tras los insultos a Pedro Sánchez llamándole "okupa" y la "foto de Colón", considera que "no era coherente" que Navarra Suma dijera que quería acordar con ellos. "Navarra Suma ha dinamitado todos los puentes", sostiene.

Ahora ese programa "disipa cualquier duda sobre sus acusaciones", afirma la presidenta, consciente de que su tarea "no va a ser fácil", al ser un gobierno con minoría parlamentaria, pero convencida de que es "una buena ruta para toda la sociedad navarra".

Pese a ello no cree que la derecha vaya a darles tregua, los ve "más en el bloqueo por el bloqueo". "Ya veremos, son cuatro años y no sería entendible que en la legislatura pasada, con una presidenta abertzale (Uxue Barkos) y con consejeros de Bildu, prácticamente el 50 % de las iniciativas legislativas salieran por unanimidad y ahora no fuera así".

En este sentido apela a la responsabilidad y, tras señalar que "la normalidad democrática es que los partidos hablen con los partidos", defiende que lo importante es sacar adelante iniciativas por su contenido y no por quién las ponga encima de la mesa.

Chivite, quien insiste en el compromiso de su gobierno con el rechazo de la violencia, ante los reproches de los que han sido objeto pide, en relación con las víctimas del terrorismo, que "no se instrumentalice el dolor" y dice que le gustaría que todos los partidos, en alusión a EH Bildu y NA+, estuvieran comprometidos con "el rechazo al terrorismo y al franquismo también".

En el inicio de legislatura NA+ ha presentado varias iniciativas parlamentarias en las que espera contar con el apoyo del PSN para su aprobación, entre ellas la proposición de ley de Símbolos que los socialistas "no van a apoyar", porque "castiga a los municipios, a sus vecinos que no tienen por qué pagar las decisiones no acertadas de sus dirigentes", apunta Chivite, quien afirma que "ya vale de que utilicen y patrimonialicen los símbolos que son de todos los navarros".

Otra iniciativa tiene que ver con el euskera en el acceso a la función pública, un decreto con el que, recuerda, el PSN "no está de acuerdo" y que ha sido recurrido. "Nos sentimos muy cómodos con lo firmado en el acuerdo, el decreto tendrá que modificarse para tener un mayor consenso social, sindical y político en el plazo de un año, por lo tanto esa es la línea en la que vamos a trabajar", señala.

En cuanto a la política lingüística, subraya que todas las iniciativas de carácter legislativo en esa materia tendrán que tener "al menos el consenso de Geroa Bai y el PSN".

Las diferentes posturas de los socios de gobierno se evidencian en cuestiones como el denominado caso Alsasua, una cuestión judicializada sobre la que el Ejecutivo no va posicionarse, asegura la presidenta, quien considera que "lo que quedó claro es que no era una pelea de bar, pero tampoco como algunos pretendieron vender era una cuestión de terrorismo".

La celebración el pasado fin de semana en esa localidad del Ospa Eguna (Día de la Expulsión) ha dado lugar a unas críticas al Gobierno que Chivite califica de "un cinismo político vergonzoso", puesto que, recuerda, "durante siete años de los gobiernos del PP en España se celebró el Ospa Eguna y nadie lo prohibió y en cinco años de gobiernos de UPN en Navarra se celebró y nadie dijo ni palabra".

"Este Gobierno rechaza cualquier acto violento o de expresión de violencia hacia cualquier persona, desde luego de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", reitera, al tiempo que señala que más allá que el acto no le guste, la justicia se pronunció y lo enmarcó en la libertad de expresión.

Chivite, quien considera fundamental el desarrollo de infraestructuras como el Canal de Navarra o el tren de altas prestaciones, se marca como objetivo principal el empleo, reducir el desempleo y hacer frente a la precariedad, la temporalidad, la siniestralidad y la brecha de género, a lo que une también la conciliación y la racionalización de los horarios.

Y "eso solo se hace a través de la negociación colectiva, del diálogo social", puntualiza, para avanzar que "el diálogo social estará abierto a todos los sindicatos que estén por la labor de acordar, pero este Gobierno no se parará si no todos están dispuestos a hacerlo".

Le gustaría ligar la "marca Navarra" a la solidaridad, la sostenibilidad, el avance en derechos sociales y a la innovación y "no a todo lo que hemos vivido este verano", concluye.

