Chivite cree que hay tiempo para evitar elecciones tras los gestos de Sánchez

Actualizada 04/09/2019 a las 15:16

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, considera que aún se está a tiempo para formar un gobierno progresista en España y evitar la repetición electoral, sobre todo después de los "gestos" de Pedro Sánchez al incorporar reivindicaciones de Podemos a su programa de gobierno.



Chivite explica que lo primero, como ocurrió en Navarra, es ponerse de acuerdo en qué se quiere hacer y "no es tan importante quien forme parte del Gobierno" y recuerda que en su comunidad el éxito del acuerdo del PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra se ha debido a una metodología de trabajo en la que "se ha negociado todo, hasta cómo vamos a negociar los desacuerdos".



"Lo importante es qué queremos hacer, no el quién", sostiene la nueva presidenta de Navarra, quien considera que el PSOE y el presidente del Gobierno en funciones aciertan y demuestran su voluntad de evitar las elecciones cuando plantean que hay que empezar por el programa y que la fórmula de Gobierno "ya vendrá".



No obstante, reconoce que los contextos son muy diferentes en Navarra y en el ámbito estatal, ya que en este último ha habido una serie de factores "que no han facilitado las cosas".



María Chivite cree que la proximidad entre las elecciones generales y las autonómicas provocó una mezcla que dificultó la negociación, así como el hecho de que hayan primado las comunicaciones a través de los medios sobre las conversaciones discretas.



Apunta también a la quiebra de confianza que se produjo después de que se hicieran públicas por parte de Podemos, incluso en la tribuna del Congreso, conversaciones privadas. "Si vamos a ser, no sé si socios de Gobierno o al menos socios de programa, tenemos que confiar porque si no...".



Que se forme rápidamente un gobierno progresista en España es una prioridad para Navarra, explica Chivite, que recuerda que hay cuestiones pendientes con el Ejecutivo y destaca que, entre las propuestas presentadas ayer por el PSOE, hay un buen número de iniciativas que van en la línea de las reivindicaciones que se hacen desde la Comunidad foral.

