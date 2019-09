Navarra Suma y el PSN aprueban "repudiar con firmeza" el 'Ospa Eguna'

Actualizada 02/09/2019 a las 14:27

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado, con los votos a favor de Navarra Suma y PSN y el rechazo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, una declaración institucional por la que la Cámara "repudia con firmeza" los actos organizados con ocasión del denominado ‘Ospa eguna’ de Alsasua.

La declaración señala que estos actos "tienen por objeto hostigar, denigrar e infundir odio hacia las personas miembros de la Guardia Civil, sus familiares, sus amistades y sobre todas las personas que defiendan el trabajo de los guardias civiles, y otras fuerzas y cuerpos de seguridad en favor de la libertad y la convivencia democráticas".

El segundo punto del texto aprobado declara estos actos "contrarios a la libre convivencia por excluir de la vida ciudadana mediante el acoso y el insulto a unas determinadas personas y colectivos plenamente respetables".

También muestra el apoyo del Parlamento de Navarra a los miembros de la Guardia Civil que desempeñan su trabajo en Alsasua y en el resto de localidades navarras así como a sus familiares, amigos y compañeros de otros cuerpos de seguridad como la Policía Foral o la Policía Nacional.

En la misma línea, se muestra el "respeto y el debido acatamiento democrático a las sentencias, resoluciones y otros actos emanados del Poder Judicial así como el apoyo a todos los Jueces y Magistrados que desarrollan su labor en nuestro país de manera independiente y sometidos exclusivamente al imperio de las leyes democráticas”.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión de los órganos de la Cámara el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado al PSN porque, pese a que ha apoyado la declaración, no ha permitido incorporar en ella un texto que recogiera el apoyo a los representantes políticos que fueron "denigrados" en los actos de Alsasua con su aparición en diversas pancartas críticas.

Además, Esparza ha lamentado que el PSN abogue, como ha hecho hoy, por "fomentar la convivencia" mientras recibe los apoyos para hacer a María Chivite presidenta de Navarra a partidos que no han apoyado este texto y que apoyan el "Ospa eguna", ha lamentado.

Por su parte, Ramón Alzorriz (PSN) ha mostrado su apoyo al texto "por coherencia" y por entender que actos como los de Alsasua "no fomentan la convivencia en nuestra tierra", donde se necesita "desterrar este tipo de actos que fomentan el odio", especialmente en este caso contra la Guardia Civil, "una institución que ha sido garante de las libertades y al defensa de la democracia en nuestra tierra".

Por el contrario, Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha rechazado la declaración que "demuestra que en Navarra Suma son más papistas que la Audiencia Nacional", que permitió la celebración del acto, que ha defendido como "una reivindicación histórica y legítima" como es la retirada de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, frente a la "obsesión" de algunos que derivó en el encarcelamiento de ocho jóvenes de Alsasua por agredir a dos guardias civiles, ha dicho.

Mikel Buil ha justificado que Podemos no haya apoyado el texto de la declaración porque hablaba de "delitos de odio" que ni la Audiencia Nacional ni las fuerzas policiales "han visto".

En la misma línea, Marisa de Simón (I-E) ha advertido que el 'Ospa Eguna fue permitido por la Audiencia Nacional y no se conoce ninguna denuncia tras su celebración y, si bien ha reiterado el "apoyo" de Izquierda-Ezkerra a "los trabajadores de la Guardia Civil", ha advertido de que no harán una declaración institucional "en cada ocasión" para expresarlo al no ver si necesidad.

Selección DN+