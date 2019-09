Navarra Suma dice que es "falso" que dos parlamentarios estuvieran en un acto "franquista"

Actualizada 02/09/2019 a las 13:59

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaraciones institucional en la que reprocha a dos parlamentarios de Navarra Suma que estuvieran "presentes" en "un acto público en el que se exhibió simbología propia de la dictadura franquista", frente a lo que Navarra Suma ha advertido de que esta declaración se basa en una información "falsa" y ha anunciado que se reserva la posibilidad de adoptar acciones legales.

En dicha declaración, presentada conjuntamente por PSN, Geroa Bai y Podemos, y que ha recibido el apoyo de EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, el Parlamento de Navarra muestra "el rechazo a actos como el celebrado en Leitza el pasado 25 de agosto, que suponen una exaltación de los principios inspiradores del golpe de Estado del 36 y de la posterior dictadura franquista, porque los mismos se oponen a los fundamentos de la memoria histórica consensuados en este Parlamento y a una cultura de paz y convivencia basada en el reconocimiento y reparación de las víctimas".

Además, en la declaración, el Parlamento de Navarra manifiesta "la voluntad de que sus integrantes tengan una conducta coherente con dicha cultura".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado, en declaraciones a los medios tras participar en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, que esta declaración "está basada en informaciones falsas, informaciones desmentidas, y yo en la Mesa y Junta he advertido que nos reservamos las acciones legales correspondientes".

Sin embargo, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha justificado su apoyo a esta declaración y a otra por la que se rechaza el 'Ospa Eguna' de Alsasua señalando que "estos actos no fomentan la convivencia en nuestra tierra". "Necesitamos tender puentes y condenar este tipo de actuaciones", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que la declaración sobre el acto de Leitza "no es un pronunciamiento del Parlamento en contra de un acto concreto, pero sí de la presencia de un representante del Parlamento de Navarra". "UPN mantiene y sostiene que no se produjo participación en homenaje ninguno, pero no es menos cierto que la convocatoria y los convocantes no dejan lugar a duda sobre este acto y no podemos compartir la presencia de un parlamentario en él", ha señalado.

