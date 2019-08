Fiestas de este viernes 23 de agosto en Navarra

22/08/2019 a las 20:20

Allo 10:30 Imposición de pañuelicos para los quintos del 2001. 11:00 Almuerzo de quintos del 2001 en la piscina. 11:30-14:30Hinchables en el paseo de la Fuente y tobogán acuático en la calle Cuesta del Hospital (Se ruega, por favor, para ese día, dejar la calle libre de vehículos). 12:30 Misa en honor al Santo Cristo de las Aguas. 13:30 Vermut de mujeres en el bar Atanes-Izaguirre. 14:30 Bombas japonesas en el paseo de la Fuente. 14:30Comida de mujeres en el Centro Cívico servido por Bon a Petit. Sobremesa y bailables hasta que aguantemos, con Arantxa. 15:00Comida de quintos del 2001 en el Restaurante Iraxoa. 18:00 Encierro de reses bravas con la ganadería Bretos. Seguidamente, capea con la asistencia de los quintos del 2001. 21:00-22:00 Actuación de la orquesta Revelación. Antes del descanso, el Huracán realizará bingo. 22:15 Torico de fuego en el paseo de la Fuente. 22:30Cena de quintos del 2001. 00:30-4:30Continuación de la Orquesta Revelación. A continuación, hasta las 7:00, DJ Pablo Urabayan.



Artazu 13 h., aperitivo y nueva comparsa txiki. 15 h., paellada popular. 17.30 h, kalejira con Beti Berandu. 20 h., bailables con DJ Andu. 22.15 torico de fuego. 22.30 h., cena popular. 1 h., DJ Andu.



Alzórriz 17:00 Campeonato de mus. 20:00 Chupinazo y aperitivo. 21:00 Toro de fuego. 22:00 Cena popular. 01:00 a 04:30 Baile en el frontón.



Armañanzas 9 horas, tradicional vereda popular. 12 horas, chupinazo, seguido chistorrada. 18.30 horas, comparsa de gigantes y cabezudos de Los Arcos acompañados por Gaiteros de Puente la Reina. 20 horas, decimoquinto campeonato de lanzamiento de boina. 21 horas, verbena amenizada por la orquesta “Yagatan”. 00.30 horas, continúa la música. 2 horas, toro de fuego.



Lerga 12 h., preparación de calderetes con conejos. 12.05 gynkana infantil desde la plaza. 15 h., concurso y comida de los caledertes en la sociedad Mendi-Andia. 17.30 h., campeonato de mus y brisca en la sociedad. 18 h., actuación de Gorriti y el Arca de Noé. 20 h., bailables a cargo de DJC Dani. 22 h., toro de fuego. 00 h., verbena popular a cargo de DJC Dani.



Marcilla 12 h., entrega de premios del concurso de carteles e imposición del pañuelico rojo al grupo de dantzaris. 13 h., comenzón y recorrido por las peñas amenizado por la Banda Municipal y la charanga El Cohete. 17 h., taller infantil “Mi riñonera de fiestas”. 17 h., concierto en la sociedad a cargo de la orquesta Kresala (solo socios). 18.30 h., salida de las peñas del concierto amenizada por la charanga. 19.30 h., la banda municipal acompañará a la corporación a la Salve. 20.30 h., Vísperas en honor a San Bartolomé. 21 h., canto de la Salve. 00.15 h., verbena en la plaza con Azabache. 1 h., concierto en la sociedad a cargo de la orquesta Kresala (solo socios).



Mélida Día de las Peñas. 11:00 H. Pelota en el frontón: Partido por parejas femenino Partido por parejas masculino “Titín III-Bergera vs Elizalde-IT”. 13:00 H. Quedada en la plaza de los fueros. Las peñas estarán acompañadas por la charanga El Encierro. 14:30 H. Comida de las peñas en el salón de usos múltiples. 18:00 H. - 20:30 H. Desencajonamiento seguido de encierro y capea con la Ganadería: Enrique Dominguez. Estará amenizada por la charanga El Encierro. Habrá una grada reservada para las peñas. 21:00 H. Pasacalles con los gigantes y cabezudos. Seguido encierro simulado. 22:30 H. Cena de las peñas en el salón de usos múltiples. Menú: Un bocadillo, un perrito caliente, patatas fritas, Nuggets y bebida ilimitada. Socios: 10 € y No Socios: 15€. 23:00 H. - 00:00 H. Discomóvil con Karaoke en la Plaza. 00:00H.- 01:00 H. Vacas en la plaza con la Ganadería: Enrique Dominguez. 01:30H.- 03:30 H. Concierto en la plaza de los Fueros a cargo de Grupo IV; las mejores canciones del pop-rock español. 03:30H. Pancetada popular.



Mendavia 11.45 h. Casa Consistorial. Entrega de premios del concurso de cartel de fiestas en categoría adulto e infantil. 12.00 h. Casa Consistorial. Recepción e imposición de pañuelos a las/los nacidos entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019. 13.00 h. Plaza del Ayuntamiento. chupinazo anunciador del comienzo de fiestas, con volteo general de campanas. A continuación, pasacalles de las cuadrillas con sus pancartas, acompañadas de la Txaranga Aburrecalles y la comparsa de Gigantes y Cabezudos y el grupo de Gaiteros Ezpelur. 18.00 h. Animación para todas las edades con El Torico. Encierro simulado y juegos en la Carrera de Augusto Echeverría y la Plaza de Los Fueros. 18.30 h. Frontón Municipal. Entrada gratuita. Hasta completar aforo. Partidos De Pelota. 20.00 h. Concierto sesión de tarde con la Orquesta En Esenzia en la Plaza de los Fueros. Orquesta con carismáticos artistas, reconocidos músicos que ofrecen un concierto divertido, de calidad, con canciones nacionales e internacionales. Con una referencia muy importante a nuestro folklore. Hasta las 21.30 h. 22.00 h. Desde la Plaza de Los Fueros. Pasacalles hasta el Parque Juan Pablo II con la Txaranga Aburrecalles. 22.30 h. Parque Juan Pablo II. Quema de una colección de fuegos artificiales de pirotecnia Félix Martínez de Lecea, S.L. 00.30 h. Concierto sesión de noche con la Orquesta En Esenzia en la Plaza de Los Fueros hasta las 03.30 h.



Miranda de Arga Víspera. 12 h., subida de la corporación municipal a la ermita de la Virgen del Castillo, acompañada por la txaranga Forris’tar de Artajona. A las 12’15 h.: Salve en la Ermita con ofrenda floral y actuación del Orfeón Mirandés dirigido por D. Vicente Ripa. A las 13’00 h.: Disparo del cohete anunciador de las fiestas desde el edificio del Ayuntamiento en la Casa de las Torres con recepción de autoridades, entrega de premios a los ganadores y ganadoras del Concurso de Carteles de las Fiestas y exposición en el zaguán de los carteles presentados al concurso, entrega de pañuelos a los nacidos y nacidas en el último año y reconocimientos a varias personas de la localidad. Seguidamente, se ofrecerá al público un aperitivo que se servirá en el zaguán del Ayuntamiento. A las 13’15 h.: Pasacalles por el pueblo con la Txaranga “Forris’tar” y ronda con la Comparsa de Gigantes desde El Portal, calle Baja, calle Navío, calle Fontaza, calle Pilares y plaza de los Fueros con los Gaiteros de Estella. A las 17’00 h.: Carrera ciclista por el casco urbano. A las 18’00 h.: Entrega de premios en El Portal. A las 19’30 h.: Baile de la Era en El Portal con los Gaiteros de Estella. De 20’30 h. a 21’30 h.: Música de baile en El Portal con la Orquesta “SCORPIO”. A continuación, Bingo a favor del Castillo en El Portal. Después, se correrá el primer “torico de fuego” de las fiestas. A la 1’00 h.: Actuación en El Portal de la Orquesta “SCORPIO”.



Noáin 11.00 h. Salida de la Comparsa De Gigantes Y Cabezudos De Noain acompañada por los Gaiteros De Pamplona. 12.00 a 14.00 h. En la plaza San Miguel, parque infantil con Navar Producciones: ludoteca, hinchables, mini bumpers, portería, futbolines, mesas de aire y Splax Water. 12.30 h. A lo largo de la calle Real y hasta la plaza de los Fueros, desfile de las cuadrillas de jóvenes de Noáin. 13.00 h. Llegada del desfile de cuadrillas a la plaza de los Fueros, animado por disco móvil Nemux y posterior pasacalles hasta la comida de la juventud. En el recorrido de vuelta hacia la comida cada cuadrilla deberá guardar la carroza en su bajera. Quienes no lo hagan correrán con los gastos de retirada de la vía pública. 14.30 h. En el frontón del C.P. San Miguel, comida para cuadrillas de jóvenes, previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com Desde la organización no se servirá alcohol en la comida. 14.30 h. En el comedor del bar de la piscina de verano, comida para “Entreverados”. Si estás en esa larga edad de transi-ción entre la juventud y la vejez y no encuentras tu rincón gastronómico en la fiesta… ¡esta es tu comida! Previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com En la sobremesa, animación musical con disco móvil NEMUX. 16.00 h. Pasacalles de cuadrillas acompañadas de Los Artistas Del Gremio desde el frontón del colegio San Miguel hasta la carpa de la “Zona de Batalla”, con parada en la plaza San Miguel. 17.00 h. En la carpa de la “Zona de Batalla”, entrega de premios a las cuadrillas ganadoras del desfile de la juventud y fiesta con dj para los participantes. 18.00 h. En la plaza de los Gigantes, espectáculo infantil “Es magia” con el Mago Iurgi. 18.00 h. En el Frontón Bidezarra, cesta punta. 18.30 a 20.00 h. En los pisos de Mocholí, suelta de vaquillas con reses de la ganadería Alba Reta animada por disco móvil Nemux. 20.30 a 22.00 h. En la plaza los Fueros, baile con la orquesta La Resistencia. 21:30 h. En recinto de las vaquillas de los pisos de Mocholí, encierro con seis toricos, seis, de rueda y agua. A continuación, toro de fuego con recorrido por la calle Real, salida a la altura de la iglesia y recorrido en dirección hacia el Centro Cultural. 22.30 h. En la carpa de la plaza de los Fueros, cena de jóvenes de 12 a 16 años, previa inscripción en el Cen-tro Cultural o en www.culturanoain.com Queda prohibido el consumo de alcohol. 23.00 h. Fiesta y anima-ción para los participantes en la cena de jóvenes de 12 a 16 años con Pro Eventos XXI: toro mecánico, fut-bolín humano y running street. 23.30 a 1.00 h. En la plaza Batalla de Noáin, “Zona de Batalla”, espacio alternativo de ocio nocturno para jóvenes. 1.00 a 4.30 h. En la plaza los Fueros, baile con la orquesta La Re-sistencia. 4.30 a 8.00 h. En la plaza Batalla de Noáin, “Zona de Batalla”, espacio alternativo de ocio noc-turno para jóvenes



Tabar 12:00 Cohete anunciador de fiestas. 12:30 Ronda popular por las calles del pueblo amenizada con acordeón.. 19:00 Dantzas infantiles a cargo de ikastola Arangoiti. 20:00 - 22:00 Baile de disfraces con Dj Mario. 22:00 Toro de fuego. 22:15 Chistorrada popular y karaoke. 23:30 Bingo. 00:30 - 4:30 Dj Mario.



Valtierra Día de la Mujer. 11:00 Diana por el barrio de Katanga. 11:45 Concentración de mujeres en la Plaza de los Fueros, que acudirán a la Iglesia acompañadas por la Txaranga. 12:00 Eucaristía. Al finalizar la misma, vermú en el Centro Cívico para las mujeres ofrecido por la Asociación de Mujeres “La Torraza”. 12:30 A 13:30 Suelta de vaquillas en la plaza, de la Ganadería Hermanos Ustárroz Sanz de Arguedas. 14:30 COMIDA de las mujeres en el Centro Cívico. En la sobremesa, actuará la Txaranga. 16:30 A 17:30 Concierto en la Plaza de los Fueros, con la Orquesta La Fania. 18:00 A 19:00 Suelta de vaquillas añojas en la Plaza. 19:00 A 19:30 Descanso. 19:00 Paintball y laser tag para todos los públicos en el solar detrás de la Residencia. 19:30 A 20:30 Suelta de ganado bravo por la Carretera. 20:30 Encierro. A continuación, Txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Acompañará la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Valtierra. Al finalizar, Toricos simulados por la carretera. 00:00 A 01:00 Concierto amenizado por la orquesta La Fania. 01:00 A 02:00 Suelta de vaquillas en la plaza, amenizado por la charanga. 01:30 A 03:45 Verbena a cargo de la misma orquesta.



Ororbia Chupinazo por las quintas con txaranga y Gigantes. 15 h., comida popular. 17.30 h., karaoke. 16 h., parque infantil (en las pistas). Laser Tag ( en el lavadero). 17 h., campeonato relámpago de mus en el Hostal. 17.30 h., ronda copera con Musikarro. 20.30 h., DJ Josu Millán. 00 h., grupo Laiotx. 04 h., DJ Josu Millán.



Úcar 15:00 h IV Concurso de calderetes de cuadrillas organizado por SEYTEC 19:00 h Cohete de las fiestas de 2019 19:30 h Bajadica a San Miguel y ofrenda al patrón. Entrega de pañuelos a los nacidos durante el año. 20:00 h Aperitivo en la ermita 20:30 h Inicio campeonato de mus 21:00 h Baile con orquesta “Cuarteto Euro” 22:30 h Torico de fuego 22:45 h Cena por cuadrillas 00:30 h Bailables con “Cuarteto Euro” 04:30 h Fin del baile.



Yesa 11 h., parque infantil en la pista multideporte de las piscinas. 12 h., Misa solemne en honor de los casados, solteros y de todo el que desee acudir. 13 h., encierro chiqui con toros sobre ruedas en el parque. 14 h., paellada popular en el Rebote. 17 h. Parque infantil. 18 h, campeonato intercuadrillas en las piscinas. 20 h., pasacalles con la Charanga de Yesa. 20.30 h., primera sesión de baile con la Discomóvil. 22.15 h., toro de agua. 22.30 h., pasacallees con la charanga de Yesa. 24 h., cena de cuadrillas. 1 h., segunda sesión de baile con la Discomóvil. Concurso de disfraces de adultos en el intermedio.

Si no te quieres perder nada de las fiestas de tu localidad, aprovecha nuestra oferta y hazte suscriptor de DN+ Suscríbete

Etiquetas Fiestas Navarra

Selección DN+