Fiestas de este miércoles 21 de agosto en Navarra

Allo 10:00 Almuerzo popular en el paseo de la Fuente, organizado por la Asociación Txorota. 11:45 Recepción de autoridades en la sala de plenos del ayuntamiento. 12:00 Disparo del cohete anunciador de las fiestas desde el balcón de la casa consistorial. A continuación, aperitivo popular amenizado por la txaranga Los Virtuosos y la comparsa de gigantes y cabezudos. 12:30 La corporación en cuerpo de Villa acudirá a la basílica del Santo Cristo de las Aguas, con bandeo de campanas, donde se cantarán solemnes gozos a cargo del coro parroquial. 14:30 Comida popular en el frontón nuevo a cargo del Restaurante Zubillaga, amenizada por la txaranga Los Virtuosos. 19:00 Encierro de reses bravas con la ganadería Miguel Reta. 21:00 Presentación de la orquesta Insignia. Antes del descanso, el Huracán organizará el bingo. 22:15 Torico de fuego en el paseo de la Fuente. 00:30-4:30 Continuación de la orquesta Insignia.

Lerín Día del Mayor y Pobre de mí. 10.00 a 21.00h URDE en el Espacio Sociocultural Pilar Ureta. 12.00h Misa en honor de los Mayores. Entrega de placas y pañuelicos a los socios homenajeados en el centro de jubilados. 13.00h Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados por la charanga “Forris’tar” y lanzamiento de bombas japonesas. 18.00 a 19:00h encierro de la ganadería “Enrique Domínguez” de Funes. 19.00h Exhibición de recortes en la plaza. 20.30h Poteo popular con la charanga “Forris’tar”. 21.30h Toricos de agua. 22.00h Torico de fuego. 01.00h Pobre de mí y despedida de las fiestas.

Mélida Día del Niño. 11:00 H. Traspaso de poderes a los niños. La charanga El Encierro acompañará a los niños a la iglesia que será presidida por el Ayuntamiento chiqui para la ofrenda floral. Seguidamente lanzamiento del cohete infantil y caramelada desde el Ayuntamiento. El recorrido será acompañado por la Charanga El Encierro y la comparsa de gigantes. 11:00 H. - 14:00H. Actuaciones infantiles. 17:00 H. Encierro chiqui. Ganadería: Víctor Navas. 18:00 H. - 20:30 H. Desencajonamiento seguido de encierro y capea con la Ganadería: Santos Zapatería. Estará amenizada por la charanga El Encierro. Habrá charlotada de los Kintos del 2001. 18:00 H. Actuación infantil en el cine “Una caballera muy valiente” 21:00 H. Pasacalles con los gigantes y cabezudos. Seguido encierro simulado y torico de fuego 23:00 H. - 01:00 H. Discomóvil con Karaoke en la Plaza.

Murchante 12:00h. Hasta las 14:00h. Barredora giratoria, pasarela e hinchable, en la zona infantil (C/ Mayor). 12:00h. Hasta las 13:00h. Suelta de vacas, en la Plaza de los Fueros. 13:00h. Encierro txiqui con toros simulados y actuación de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor. 13:00h. Pasacalles y despedida de la Comparsa de Gigantes de Murchante acompañados de los Gaiteros de Murchante, por diversas calles céntricas de la localidad. Salida desde la C/ Mayor (a la altura de la Casa de Cultura). 14:30h. Paella popular, en la Plaza de los Fueros. Precio: 4€. Será necesario retirar un ticket en el Ayuntamiento (oficina Alguaciles, en horario de 10:00 a 12:00h. y de 17:00 a 20:00h.). Plazo: Hasta el día 9 de agosto. El Ayuntamiento colocará en la plaza, los tableros y sillas que tenga disponibles. Gestiona: Paellas Cincovillas. 17:30h. Hasta las 20:00h. Continuación de barredora giratoria, pasarela e hinchable, en la zona infantil (C/ Mayor). 17:45h. Hasta las 19:45h. Suelta de vacas en la Plaza de los Fueros, amenizada por la charanga ‘Las Peñas’. Habrá premios en metálico para los mejores recortadores. 20:00h. Hasta las 21:00h. Suelta de vacas, en la C/ Mayor. 21:00h. Encierro txiqui con toros simulados, 2 toros de fuego y actuación de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor. 00:00h. Pobre de mí. Salida desde el Paretón y entrada en la Plaza de los Fueros a las 01:30h. aproximadamente, acompañados por la charanga ‘Las Peñas’. 00:30h. Verbena amenizada por la Orquesta Escala, en la Plaza de Los Fueros.

Noáin 12.00 h. Desde el balcón del Ayuntamiento, cohete anunciador de las fiestas, con el acompañamiento de la Comparsa De Gigantes Y Cabezudos De Noáin, la Ezk Txaranga y los Gaiteros De Pamplona. 12.15 h. Aperitivo popular en la plaza de los Fueros. Tras el cohete, el Ayuntamiento invita a sus vecinos y vecinas a tomar un pintxo-pote en la carpa. 13.00 h. La Ezk Txaranga acompañará a las cuadrillas de jóvenes de ronda por las calles Larre y Travesía del Aeropuerto hasta la plaza San Miguel. 13.00 h. En la plaza San Miguel, fiesta de la espuma. 14.00 h. En la carpa de la “Zona de Batalla”, comida autogestionada de cuadrillas. La organización pondrá mesas, sillas, manteles y servilletas, previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com 16.00 h. Concurso de zurracapotes por cuadrillas, previa inscripción en el Centro Cultural. La cuadrilla ganadora se llevará un lote de vino ecológico. El recorrido estará amenizado por la Ezk Txaranga. 17.30 h. En la plaza de los Fueros, espectáculo infantil con Títeres Arbolé y sus “Títeres de cachiporra”. 18.00 h. En el Centro Cultural, acto de bienvenida a todos los niños y niñas nacidos en Noáin en el año 2017, previa inscripción en el Centro Cultural. 18.30 h. En el polideportivo mu-nicipal, final del torneo de fútbol sala de deportes adaptados. 19.30 h. Bajadica del ángel desde la antigua iglesia San Miguel hasta la nueva, acompañada de la Comparsa De Gigantes, los Gaiteros De Pamplona y la Fanfarre De La Escuela De Música. Las hermanas Izurzu cantarán la jota al santo con el acompañamiento de Garbiñe Sertutxa al acordeón. El grupo de danzas Ardantzeta bailará ante el patrón la jota de Noáin. Seguidamente se celebrará la tradicional ofrenda floral. 19.30 y 20.30 h. En el polideportivo municipal, finales del campeonato local de fútbol sala. 20.30 a 22.00 h. En la carpa de la plaza de los Fueros, disco móvil con Antxon Sáez de Bámbola Producciones. 21:30 h. En recinto de las vaquillas de los pisos de Mocholí, encierro con seis toricos, seis, de rueda y agua. A continuación, toro de fuego con recorrido por la calle Real, salida a la altura de la iglesia y recorrido en dirección hacia el Centro Cultural. 22.30 h. En la carpa de la plaza de los Fueros, cena de jóvenes de 12 a 16 años, previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com Queda prohibido el consumo de alcohol. 23.00 h. Fiesta y animación para los participantes en la cena de jóvenes de 12 a 16 años con Pro Eventos XXI: jumping, gladiadores y fiesta Holi. 1.00 a 4.30 h. En la carpa de la plaza de los Fueros, disco móvil con Antxon Sáez de Bámbola Produc-ciones. En el descanso, bailables.

Valtierra Día de las Peñas. 10:30 Diana por el barrio de Ratón. 12:30 A 13:30 Suelta de vaquillas en la carretera con la Ganadería de Alfredo Íñiguez, de Arguedas. 14:30 Comida popular en la Plaza de Los Fueros. Organiza Club Juvenil “La Higuera”. A continuación la Txaranga acompañará a las Peñas hasta la Plaza. 16:30 A 17:30 Concierto en la Plaza con la Passarela. 18:00 A 19:00 Suelta de vaquillas en la Plaza. Piscina acuática para las peñas. 19:00 A 19:30 Descanso. 19:00 Espectáculo infantil, payasos, Super Chipilandia en la Plaza de la Paz. Habrá regalos para los asistentes. 19:00 A 22:00 Ronda de bares con la Txaranga “Aburre Calles”. 19:30 A 20:30 Suelta de ganado bravo por la Carretera. 20:30 Encierro. A continuación, Txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Al finalizar, toricos simulados por la carretera. 22:00 Barbacoa para las peñas en la Plaza de Los Paz, con Discomóvil DJ Zizi. 00:00 A 01:00 Concierto amenizado por la Passarela. 01:00 A 03:15 Verbena a cargo de la misma orquesta.

