Fiestas de este lunes 19 de agosto en Navarra

18/08/2019 a las 20:00

Aibar Día de la Juventud. 12:00 Salida de la Txaranga de Música de Aibar. Amenizará la mañana en las piscinas mientras se preparan los calderetes. 12:00 Preparación de los calderetes en las piscinas municipales. 14:30 Concurso y degustación de los calderetes en el frontón municipal. 17:15-19:15 Electro-Txaranga: Elektrozarata amenizará la sobremesa. 20:00 Chistorrada popular en los bajos del Ayuntamiento. 19:45-22:00 Primera sesión de baile con el grupo INGENIO. 21:00 Música popular a cargo de los Gaiteros de Sangüesa. 22:00 Torico de fuego. 22:05 Recorrido habitual de la Txaranga. Plaza, Carretil, Amalur, Carretera, Cruce. 01:30-05:30 Segunda sesión de baile con el grupo INGENIO.



Berbinzana Día de la Juventud y los Jubilados. 12:00- Recepción de jubilad@s en la Casa Consistorial e imposición de pañuelos. 12:30- Misa en honor de la Virgen de la Asunción. 14:30- Comida para jubilados en el salón del Café, sobremesa con “Duo Luisyana”. 14:30- Poteo de los jóvenes por los bares de la localidad. 15:00- Comida para los jóvenes en el bar Café. 17:30- Ronda para los jóvenes con la charanga “El Encierro”. 18:30- Vacas con la ganadería “Hermanos ganuza”. 20:00- Electrocharanga con “Lokomotores”. 22:00- Bingo organizado por la asociación de jubilados. 22:15- Toro de fuego. 22:30- Cena popular. El personal del ayuntamiento colocará mesas y sillas y repartirá vino, obsequio de la bodega Ángel de la Guarda. 00:30- Colección de fuegos artificiales. 01:00- ¡Pobre de mí! y traca final.



Burlada Día de los calderetes. 9:00 h. Dianas: Banda de Música de Burlada. 9:00 h. Dianas: Burlatako Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11:00 h. Salida de la Txaranga Txogarima por las calles de la localidad, hacia la Nogalera. 11:00-14:00 h. Talleres y juegos en castellano y euskera en el Parque Municipal. En caso de lluvia, se suspenderán. 14:30 h. Comida popular de calderetes. A continuación de la comida, animación musical. Parque de la Nogalera 16:00 h. Salida de la Txaranga Turrutxiki por la Nogalera. 17:00 h. Disco-móvil con karaoke en la Nogalera. 19:00 h. Espacio infantil: 3zpa4. Plaza Francisco Zubiate “Parrita”. Euskera. En caso de lluvia, se trasladará al polideportivo Hilarión Eslava. 20:00 h. Bailables de txistu y gaita en la plaza de la Iglesia. 20:00 h. “Áureo” circo para todos los públicos en la plaza de las Eras. En caso de lluvia, se trasladará a la Casa de Cultura. 20:00 h. Espacio joven (parking del Soto) Concierto: Tximeleta. 21:30 h. Encierro txiki. Recorrido: calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22:00 h. Espacio joven (parking del Soto) Concierto: Tximeleta.



Cabanillas Día de la Mujer. 08:30 horas Diana, con la charanga “La Unión” por el recorrido del encierro. 09:00 horas Entrada de vacas desde la cuesta, con reses de la ganadería “Vicente Domínguez” de Funes. 10:00 horas Almuerzo de “Huevos fritos con jamón” en la terraza del Salón Cultural. Imprescindible presentar ticket. 11:30 a 13:00 horas Encierros y vaquillas de la ganadería “Vicente Domínguez”. 14:00 horas Comida para lasmujeres en el salón cultural. Imprescindible presentar ticket. El obsequio que se entrega a lasmujeres es cortesía de “Uvesa”. 16:00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “La Fania Perfect”. Después del concierto recorrido con la charanga “LaUnión”. De 18:00 a 19:00 horas Actuación de “ La Pócima de las Brujas” en el patio pequeño de las escuelas. 18:30 a 20:30 horas Encierros y vaquillas de la ganadería “Vicente Domínguez”. Al finalizar habrá encierro simulado. 21:00 horas Bailables en el Salón de Cultura a cargo de la orquesta “La Fania Perfect”. 23:00 horas Actuación del “Trío Trébole” junto al Rincón de Peri. 01:00 a 03:30 horas de lamadrugada, Verbena en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “La Fania Perfect”.



Falces 18.30 h. Placeta Maya- calle Echarri. Encierro de vaquillas. 20 h. Plaza de los fueros. Pasacalles con los gigantes y los gaiteros de Falces. Despedida de los gigantes. Al final, en la zona de las Piscinas, torico de fuego, bombas japonesas y traca final.



Lerín Día del Niño. De 10.00 a 21:00h URDE en Espacio Sociocultural. 11.30h Desayuno organizado por la Apyma. 12.00h Entrega de la Vara de Mando al alcalde infantil en el salón de plenos del ayuntamiento y lanzamiento de cohetes. 12.15h Reparto de flores en los porches del ayuntamiento. 12.30h Ofrenda floral de la corporación txiki, acompañada por la charanga “Turrutxiki”. Seguidamente, festejo infantil, con la suelta de becerros mestizos por la calle Mayor y ponies en la plaza. 13.00h Comparsa de gigantes y cabezudos acompañados por la charanga “Turrutxiki”. 15.00h Comida infantil (macarronada) en la carpa. A continuación, disco móvil: Canta Juegos. 18.00h Encierro de reses bravas de la ganadería “Marqués de Saka” de Deba. 19.00h a 20.00h Vacas en la plaza con la charanga “Turrutxiki”. 20.00h Becerros mestizos y ponies en la plaza. Pasacalles con la charanga “Turrutxiki”. 21.30h Toricos de agua. 22.00 Toro de fuego. 01.00h Pasacalles con “Turrutxiki” a lo largo de la calle Mayor.



Los Arcos Día de las Cinco Villas y Berrueza. 10 h., Alegres dianas con la charanga. 12.30 h. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Dantzaris de Los Arcos y la charanga. Plantada de los gigantes y lanzamiento de bombas japonesas en el parque de Atalaya. Continuación del pasacalles y una vez terminado encierro infantil con toros de la ganadería Severino Ortega. 14.00 h. Recepción en el salón de plenos de la casa consistorial, de representantes de los Ayuntamientos de las Cinco Villas (El Busto, Sansol, Torres del Río, Armañanzas y Los Arcos) y valle de La Berrueza. 14.30 h. Desencajonamiento del ganado bravo. 15.00 h. Pochada Popular en la calle Mayor. Organizada por el Ayuntamiento. La sobremesa será amenizada por la charanga. 18.00 h. Encierro y vacas de la ganadería Estenaga en la plaza del Coso. El acto será presidido por los representantes de las Cinco Villas y Berrueza. 20.00 h. Marionetas ‘Juan y María en la calle de los fantasmas’, con el grupo Zurramacatillo, en el jardín Casa de Cultura. De 20:30 a 22:00 h. Concierto-pasacalles del grupo Los Artistas del Gremio. 22.00 h. TORO DE FUEGO en la plaza del Coso. De 00.30 a 1.30 h. VACAS de la ganadería Estenaga amenizadas por la charanga.



Mélida. Vísperas. 11:00 H. Imposición de pañuelos a todos los niños nacidos en el año 2018. Exposición de pancartas y entrega de premios a los ganadores del concurso de pancartas. Asimismo, se ofrecerá un zurracapote a los asistentes. 12:00 H. Lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento y a continuación pasacalles con los gigantes y cabezudos que recorrerán diferentes calles del pueblo, con la charanga El Encierro. 18:00 H. - 20:30 H. Desencajonamiento seguido de encierro y capea en la plaza con la Ganadería: Merino. Estará amenizada por la charanga El Encierro. 21:00 H. Ronda con la charanga EL ENCIERRO. Pasacalles con los gigantes y cabezudos. Seguidamente encierro simulado. 23:00 H. - 01:30H. Discomóvil con Karaoke en la plaza.



Mendigorría 10:00h Tiro al plato. 12:00h Misa. 12:30h Encierro Txiki desde el cine a la plaza. 13 :00h Aperitivo para l@s jubilad@s amenizado por la Txaranga de Mendigorria. 13:00h. Encierros de la ganadería Adrian D. 14:30h Comida en el Centro Cívico Bazkaria Hiritar-etxean. 16:30h Concierto: Azabache. 19 h., Desfile de disfraces para los más txikis en la plaza (la plaza debe quedar vacía). 20:00h Animación infantil con “Turututu payasete tú” en la plaza. 20:15h Kutxitu Band en el mirador. 21:30h Bingo y baile de la Era con Garesko Gaiteroak. Toro de fuego a cargo de Raul Donamaría.



Monteagudo Día del Hombre. 10:00 h. a 10:30 h. Encierro de capones en la calle, por el recorrido habitual, amenizado por la charanga “Los Cachorros”. Al terminar, Almuerzo Popular en la Plaza. de 11:30 h. a 14:00 h. en la Plaza, las peñas que lo deseen elaborarán la comida al gusto. Los expertos cocineros de cada peña harán gala de sus refinadas dotes culinarias. El Ayuntamiento sólo suministrará la bebida. 13:00 h. Degustación de vinos de Monteagudo, acompañada de sabrosos quesos. 14:00 h. Comida de fraternidad de las Peñas, en la Plaza. 16:00 h. Café- concierto con la charanga. 16:30 h. Concierto en la Plaza a cargo de la Orquesta “Pasarela” 17:30 h. Ronda de la charanga con los hombres, por los bares. 18:00 h. Suelta de vaquillas en la calle de la forma tradicional hasta las 19:30 h. Ganadería de José Antonio Baigorri de Lodosa. de 19:30 h. a 21:00 h. Vacas en la Plaza. Ganadería de José Antonio Baigorri de Lodosa. 19:30 h. En la plaza, exhibición de recortes con anillas. Encierro final desde los corrales de Calchetes. 21:30 h. Encierro simulado infantil y toro de fuego amenizados por la Charanga. de 00:00 h. a 00:30 h. Encierro nocturno de vacas, con la ganadería de José Antonio Baigorri de Lodosa, en la forma tradicional. 00:30 h. Verbena en la Plaza a cargo de la Orquesta “Pasarela”.



Murchante 10:30h. Almuerzo popular, en la C/ Triunfante. Gratuito. No será necesario retirar ticket con antelación. Plazas limitadas. Se cubrirán por orden de llegada. Menú: Huevos fritos, chistorra y panceta, vino de Murchante, gaseosa, agua y pan. Organiza: Grupo voluntarios Javierada. 11:30h. Pasacalles de la Comparsa de Gigantes de Murchante acompañados de los Gaiteros de Murchante, por diversas calles céntricas de la localidad. Salida desde la C/ Mayor (a la altura de la Casa de Cultura). 12:00h. Hasta las 14:00h. Hinchable, futbolín humano, ludoteca y simuladores de rally y moto, en la zona infantil (C/ Mayor). 12:00h. Hasta las 13:00h. Suelta de vacas, en la Plaza de los Fueros. 12:00h. Hasta las 14:00h. VIII concurso ‘Mejor cesta de hortalizas de Murchante’, en la C/ Mayor. Organiza: Cofradía de la Tostada de Ajo. 13:00h. Encierro txiqui con toros simulados y actuación de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor. 14:30h. Comida popular, en la Plaza de los Fueros. Precio: 12€. Será necesario retirar un ticket en el Ayuntamiento (oficina Alguaciles, en horario de 10:00 a 12:00h. y de 17:00 a 20:00h.). Plazo: Hasta el día 9 de agosto. Si alguna peña quiere que se le reserve sitio, deberá comunicar el nombre al retirar los tickets. Menú: Entrantes: Ensalada césar con pollo y crutones, jamón de bodega y queso curado. Plato fuerte: Muslos de pollo asados con patatas panadera. Postre: Cornete helado. Además: Café, vino de Murchante, gaseosa, agua y pan. Gestiona: Hotel Alhama. 17:00h. Actuación de la charanga ‘Las Peñas’, en la Plaza de los Fueros, para iniciar el recorrido por diferentes peñas. 17:30h. Hasta las 20:00h. Continuación de hinchable, futbolín humano, ludoteca y simuladores de rally y moto, en la zona infantil (C/ Mayor). 17:45h. Hasta las 19:45h. Suelta de vacas en la Plaza de los Fueros, amenizada por la charanga ‘Las Peñas’. Habrá premios en metálico para los mejores recortadores. 20:00h. Hasta las 21:00h. Suelta de vacas, en la C/ Mayor. 21:00h. Encierro txiqui con toros simulados, toro de fuego y actuación de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor. 00:30h. Verbena amenizada por la Orquesta ‘ZOOM’, en la Plaza de Los Fueros.



Tafalla Día de las personas mayores. 07:00 h. Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla y Grupo de Txistularis. 08:00 h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la mañana. 11:00 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 11:00 h. Ronda de la peña El Cierzo que visitará la residencia de personas mayores de la zona sur de la ciudad. 12:00 h. Ronda Jotera. Salida desde la Plaza de Navarra por las calles del centro de la ciudad. 13:00 h. Ronda de la peña El Cierzo. 14:30 h. Centro Cívico. Comida para las personas mayores. En la sobremesa concierto con Joselito Mariachi. Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián. 17:30 h. En el patio de Escolapios hinchables. 17:30 h. Zona junior en el Ereta: parque acuático. 18:00 h. XVI Concurso de recortes con toros “Ciudad de Tafalla”. A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la peña El Cierzo. 18:00 h. Plaza de Los Fueros. Concierto a cargo del grupo Proyecto Pez. 19:00 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de la orquesta Esenzia y Serafín Zubiri. 20:00 h. Ronda de la peña El Empuje. 21:00 h. Regreso de las peñas desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 21:45 h. Torico de fuego. 22:00 h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla. 23:15 h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “Corgi, las mascotas de la reina”. 00:30 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de la orquesta Esenzia. 00:30 h. Ronda de la peña El Aguazón. 01:30 h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 01:45 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de la orquesta Esenzia.



Valtierra Día del Niño. 10.00 lanzamiento del cohete por la Corporación Infantil en el Ayuntamiento de Valtierra. A continuación la charanga Incansables acompañará a los/as niños/as a la Iglesia de Santa María para hacer la ofrenda floral a San Ireneo, por los quintos/as del año 2010. 11:00 A 13:00 Toboganes acuáticos, hinchables y juegos infantiles para los pequeños, en la C/ Valle del Roncal, C/ Valle de Salazar y Plaza de La Paz. 12:30 A 13:30 Novillas añojas en la plaza, con la Ganadería Hermanos Gracia Blasco de Fustiñana. 14.00 Comida popular infantil en el Centro Cívico. A continuación la Txaranga acompañara a los/as niños/as. 16:30 A 17:30 Concierto en la Plaza con la Magnum Brosed. 17:00 A 19:00 Toboganes acuáticos e hinchables y juegos infantiles para los pequeños, en la C/ Valle del Roncal, C/ Valle de Salazar y Plaza de La Paz. Habrá merienda para todos los/as niños/as. 18:00 A 19:00 Suelta de ganado bravo por la carretera. 19:00 A 19:30 Descanso. 19:00 A 19:30h Encierro de toros hinchables en la carretera. 19:30 A 20:30 Suelta de vaquillas en la plaza. 20:30 Encierro. a continuación, txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Al finalizar, toricos simulados por la carretera. 00:00 A 01:00 Concierto amenizado por la Magnum Brosed. 01:00 A 03:15 Verbena a cargo de la misma orquesta.

Si no te quieres perder nada de las fiestas de tu localidad, aprovecha nuestra oferta y hazte suscriptor de DN+ Suscríbete

Etiquetas Fiestas Navarra

Selección DN+