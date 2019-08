Fiestas de este sábado 17 de agosto en Navarra

16/08/2019 a las 20:00

Abárzuza 12.30 h., atracción tobogán acuático en la cuesta de los regadíos. 15 h., paellada amenizada con Luciano. 20 h., igual hay bingo. 20 h., música con Kresala. 22 h., torico de fuego. 22.15 h., Bajadica al Legarcia con la txaranga Anberria. 1 h., música con Kresala.



Aibar Día de las Cuadrillas. 10:00 Concurso de Tiro al plato en el Silo. Al finalizar entrega de trofeos. 10:00 Chistorrada y pancetada popular en el parque Larraitz para preparar el Kantuz. 12:00 Salida del Kantuz (ronda popular cantando canciones en euskera) desde el parque Larraitz recorriendo las calles del pueblo. 12:30 Recorrido por las calles de nuestro pueblo de la Txaranga de Música de Aibar. Salida desde el Cruce. 15:00 Paellada popular en el frontón. Sobremesa amenizada por el acordeonista Joseba Zabaleta Gastón. 18:00-19:30 Grand Prix organizado por la juventud del Gaztetxe. 3ª Capea de reses bravas de la ganadería Bretos de Villafranca. 20:00 Chistorrada popular en los bajos del Ayuntamiento. 19:45-22:00 Primera sesión con la orquesta London. 21:00 Música popular a cargo de los Gaiteros de Sangüesa. 22:00 Torico de fuego. 22:05 Recorrido habitual de la Txaranga. Plaza, Carretil, Cruce, Frontón. 22:30 Cena popular* de las cuadrillas con disfraces. 00:00 DJ Kaktus en el Gaztetxe. 01:30-05:45 Segunda sesión de baile amenizado por la orquesta London.



Arantza 10 h., diana con trikitilaris. 10:30 h., finales de pelota. 18 h., ginkana para jóvenes. 18:30 h., deporte rural. Campeonato de hacha y levantamiento de piedras con Aimar Irigoien. 19 h., encierro txiki. 20 h., triki-poteo. 20-21:30 h., bailables con las hermanas Elizagoien. 00:00 h., bailables con las hermanas Elizagoien.



Berbinzana Día de las Cuadrillas. 13:00- Encierro txiki en el parque de las Eretas. 13:30- Comida popular en el parque de las Eretas. 15:00- Entrega de premiosdel concurso de calderetes. 18:00- Música con la charanga “El Encierro” en el parque las Eretas. 19:30- Vacas con la ganadería “Alba Reta”. 21:00- Música con “Tremendo Show Macro”. 22:00- Bingo organizado por “Berbintzana Taldea”. 22:15- Toro de fuego. 1:00- Música con “Tremendo Show Macro”.



Burlada Día de los mayores. 9:00 h. Dianas: Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11:00 h. Salida de la Compars. 11:00-14:00 h. Talleres y juegos en castellano y euskera en el Parque Municipal. En caso de lluvia, se suspenderán. 11:30-14:00 h. Parque infantil en la plaza Las Cofradías. 12:oo h. Encuentro Arroces del Mundo. Colegio Ermitaberri. 12:30 h. Pasacalles de la Banda de Música. 14:30 h. Costillada en la Plaza Floirac. 17:30-20:00 h. Parque infantil en en la plaza Las Cofradías. 18:00 - 20:00 h. Espacio juvenil exclusivamente de 12 a 17 años en Ermitaberri. Herri kirolak por equipos ¡ 19:00 h. Pasacalles de la Txaranga Txogarima. 19:00 h. Espacio infantil. ”WoooW” circo, teatro... con Nando Caneca. Plaza de Francisco Ardanaz ‘Soldau’. 20:00 h. Jotas en el Parque Municipal. 20:00 h. Deporte rural. F. Plaza de las Eras. 20:00 h. Bailables de txistu y gaita en la plaza de la Iglesia. 21:30 h. Encierro txiki. Recorrido: calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 23:00 h. Actuación del grupo “The Troupers” - Tributo a Abba en la plaza Francisco Zubiate “Parrita”. 23:00 h. Espacio joven (parking del Soto) Concierto: Bastardix. 00:30 h. Espacio joven (parking del Soto) Concierto: Nøgen. 02:00 h. Espacio joven (parking del Soto) Concierto: DJ Reimy.



Cabanillas. Día del Niño.10:30 horas Misa solemne en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en honor a “San Roquico”, ofrenda y procesión acompañados por la comparsa de gigantes y gaiteros de Cabanillas y la charanga Riau Riau. 11:30 a 12:30 horas Juegos populares en la plaza del ayuntamiento. 12:30 horas Imposición de pañuelos por parte de los quintos de 2.006 a los nacidos entre agosto de 2.017 y agosto 2.018 en el salón de plenos del ayuntamiento. 13:00 horas Lanzamiento del cohete desde el balcón del ayuntamiento por parte de los “alcaldes infantiles”. 15:00 a 16:30 horas “Magia Comedia Imaginarium”. Entrada libre. 16:00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “Scala 2000”. Después del concierto recorrido con la charanga “Riau Riau”. 17:30 horas Calimotxada. Recorrido por las calles del pueblo con camión DJ y reparto de calimotxo en varios puntos del recorrido (para los más pequeños coca-cola y sorpresa infantil con agua). 18:30 a 20:30 horas Encierros y vaquillas de la ganadería “Hnos.Magallón” de Fustiñana. Al finalizar habrá encierro simulado. 21:00 horas Sesión de baile “especial niños” en el Salón de Cultura a cargo de la orquesta “Scala 2000”. 01:00 a 3:30 horas de lamadrugada, Verbena en el Salón de Cultura a cargo de la orquesta “Scala 2000”.



Donamaría. Día de los Niños. 10 h., elección del Ayuntamiento txiki. 10:45 h., txupinazo infantil. 11-13 h., hinchables y juegos infantiles. 13:30 h., comida infantil. 15:30-18:30 h., hinchables y juegos infantiles. 17:30 h., campeonato de mus. 18:30 h., chocolatada. 19 h., slackline. 19 h., concurso de tortilla de patata y postre. 21 h., cena popular. 22 h., trikitilaris Oihana y Oihana.



Esquíroz Vísperas. 12:00 h., gran yincana organizada por la juventud de Esquíroz. 14:30 h., comida popular. 16:30 h., sobremesa con el mago Pedro III con la actuación de ‘Un viaje de ilusión’. 19:00 h., campeonato del mundo de lanzamiento de boina. 20:15 h., orquesta Scorpio. 22:15 h., torico de fuego por la plaza del Concejo. 01:00 h., orquesta Scorpio.



Falces. 07,30 h.- Cuesta del Pilón. Encierrillo con la Ganadería Eulogio Mateo, de Cárcar. 08,00 h - Dianas con la Charanga Gazte y los Gaiteros de Falces. 08.30 h.- Paseo de San Andrés. XVIII Feria del Pilón. 09,00 h.- Cuesta del Pilón. Encierro del Pilóny. 12,00 h.- Placeta Maya -Calle Echarri. Encierro de vacas. 13,00 h.- Plaza de los Fueros. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.18,00 h - Patio Casa de Cultura. Actuación infantil Popi y Zaratrako. 19,00 h.- Placeta Maya-Calle Echarri. Encierro de vacas. 20,15 h.- Plaza de los Fueros. Concierto a cargo de la orquesta Nueva Era 21,45 h.- Zona deportiva. Torico de Fuego. 00,30 h. Plaza de los Fueros. Verbena con Nueva Era 02,00 h.- Plaza de los Fueros. Baile de la Era con los Gaiteros de Falces.Continuación de la verbena.



Ibero. 11.00h Hinchables de la mancomunidad y talleres infantiles. 15.00h Comida popular.. 17.00h Juegos para mayores. 17.00h Hinchables para pequeños y mayores (Barredora). 20.30 a 22.30h Baile com DJ Panlito Mix. 22.30h Cena autogestionada con cuadrillas en la carpa. 00.30 a 04.30h Baile con DJ Pablito Mix y Pobre de Mi.



Izal. Día del pueblo 12.00h Vermú. 15.00h Comida popular (Zikiros Jilko). 17.00h Bingo 20.00h Los tenampas y su mariachi. 21.00h Cena. 00.00h DJ Fran Barroso.



Jaurrieta. Día de l@s Mayores. 11 h., misa mayor y homenaje a nuestr@s mayores, con entrega de placa y pañuelicos a l@s que este año cumplen 70. 12 h., actuación de Los Tenampas en la plaza. 18.30 h., exhibición de aizkolaris con Iker Vicente. 20.30 h., actuación de la orquesta Drindots. 22 h., fuegos artificiales y torico de fuego. 1 h., baile con la orquesta Drindots.



Larrión. 17.30h Bingo. 18.30h Concierto Paulantropía. 20.00h. Música con DJ Bámbola. 20.15h Desfile de disfraces infantiles. 00.30h Baile de disfraces con DJ Bámbola. 07.00h Chapuzón de Txiputxa.



Legarda. 11.30 h., vuelta al pueblo. 20 h., bocatada. 20 h., discomóvil. 21 h., bingo y entrega de premios. 22 h., torico de fuego. 22.30 cena. 00.30 h., discomóvil y Pobre de mí.



Lerín. 10.00 a 21.00h URDE en el Espacio Sociocultural Pilar Ureta. 11.30h Visita a la Residencia de ancianos. 13.00h Comparsa de gigantes y cabezudos acompañados por la charanga “Turrutxiki”. Bombas japonesas. 13.30h Vermut con ronda jotera con la escuela de jotas de Andosilla. 18.00 a 19.00h Encierro de reses bravas. Ganadería “Santos Zapatería” de Valtierra. 19.00h Especial “Santos Zapatería”. 20.30h La charanga “Turrutxiki” en la calle Mayor. 21.30h Toricos de agua. 22.00h Toricos de fuego. 01.00 a 03.00h En la plaza, actuación de Los Átomos). 01.00 a 04.00h En la carpa, macro disco: “Tremendo Show”. 04:00h La charanga “Turrutxiki” por la calle Mayor.



Los Arcos. Día Infantil. 10.00 h. Alegres dianas con la charanga. 10.45 h. Chocolatada en el ayuntamiento. 11.15 h. La Comparsa de Gigantes, cabezudos y Dantzaris de Los Arcos, con la charanga, Bajera y plaza Santa María. 11.30 h. Ofrenda floral de los niños y niñas a Santa María en la iglesia parroquial, con asistencia de la Corporación Infantil. A continuación, la charanga y la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Dantzaris de Los Arcos, les acompañarán hasta el ayuntamiento. 12.00 h. Disparo del cohete infantil. De 12.30 a 15.00 h. Gran parque infantil para todos los niños y niñas en el frontón de Las Cercas. 13:30 h. Encierro infantil con toros de la ganadería de Severino Ortega. 14:30 h Desencajonamiento del ganado bravo. 18.00 h. Encierro y vacas de la ganadería Estenaga en la plaza del Coso. Exhibición de recortadores “Ribera Brava”. De 20.00 a 22.00 h. Animación con el grupo Zumbandú en el frontón de Las Cercas. 22.00 h. Toro de fuego en la plaza del Coso. 00.00 h. Pasacalles con la charanga. De 01:00 a 5:00 h. Verbena con la discoteca Horus en la plaza del Coso.



Mendigorría. Nombramiento de la corporación Txiki nacid@s en el 2010. 11.30 h., Misa para l@s Txikis y ofrenda floral. 12:30h., Cohete Txiki y rebucha. 12:30h., Ronda con la comparsa de gigantes y cabezudos y las Gaiteras de Mendigorria. 18:00h., vacas de la ganadería Murillo Conde amenizadas por DJ Ángel Miral. 20:00h., Animación infantil en la plaza con Discokids. 20:15h., Toro de agua. 20:30h Euskal Dantzak en el mirador. 21:30h Bingo y baile de la Era con Garesko Gaiteroak. Toro de fuego a cargo de Iñigo González. 01:00h DJ Angel Miral.



Monteagudo. Día del Niño y los Jóvenes. 10:00 h. Diana infantil. De 11:30 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 19:30 h. Parque infantil. 14:00 h. Comida infantil en la Plaza organizada por el M.I. Ayuntamiento y la APYMA. 14:00 h. Comida de los jóvenes en la plaza, para entonarse y coger fuerzas para afrontar los retos del Gran-Prix. 16:30 h. Concierto en la Plaza a cargo de la Orquesta “Cíclope”. 17:30 h. La charanga se va de ronda por los bares. de 18:00 h. a 19:00 h. Encierro y prueba de ganado en la calle de la forma tradicional, con la ganadería de Manuel Merino de Marcilla. de 19:00 h. a 20:30 h. Gran-Prix en la Plaza, con vacas de la ganadería de Manuel Merino de Marcilla. de 20:30 h. a 21:00 h. Vacas en la plaz. Encierro final desde los corrales de Calchetes. 19:30 h. en la Plaza, Merienda infantil organizada por el M.I. Ayuntamiento y la APYMA. 21:30 h. Encierro infantil simulado y toro de fuego con asistencia de la Charanga. de 00:00 h. a 00:30 h. Encierro nocturno. 00:30 h. Verbena en la Plaza con la Orquesta “Cíclope”.



Morentin. 13 h., misa en honor a San Andrés. 13 h., salida desde el ayuntamiento de los cabezudos de Morentin, Dña. Lavandera y Don Carnicero. 18 h., circo Dabitxi…¿y...Pepu? en el frontón, patrocinado por la sociedad recreativa San Andrés. 20.30 h., disfraces infantiles. 21 h., verbena a cargo de la orquesta Equus. 22 h., torico de fuego. 22.30 h., cena popular. 1 h., verbena a cargo de la orquesta Equus y Dj. 1.30 h., disfraces.



Muniáin de la Solana. 12:00 h. Misa en honor a nuestras personas mayores. 12:30 h . Lunch para l@s mayores 13:00 h. Concierto con M&C Revival. 18:00 h. Partidos de pelota a mano. 20,00 h. Concurso popular de calderetes 20,30 h. Música con feelbacks events. Dj txemi navarro. 21:30 h bingo popular 22,00 h. IV encierro del torico de fuego 22,00 h. Presentacion de calderetes 00:30 h. Musica con Feelbacks Events. Dj Txemi Navarro 01:00 concurso de disfraces 01:00 h. Entrega de premios 03:30 h. Pobre de mí 03:30 h. Chocolatada popular.



Murchante. 12:00h. Hasta las 14:00h. Cine móvil 5D-6D, hinchables y juegos tradicionales, en la zona infantil (C/ Mayor). 12:00h. Hasta las 13:00h. Suelta de vacas, en la Plaza de los Fueros. 13:00h. Encierro txiqui con toros simulados y actuación de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor. 13:00h. Degustación de vinos de Murchante, en la C/ Mayor. 17:30h. Hasta las 20:00h. Continuación de cine móvil 5D-6D, hinchables y juegos tradicionales, en la zona infantil (C/ Mayor). 17:45h. Hasta las 19:45h. Suelta de vacas en la Plaza de los Fueros, amenizada por la charanga ‘Las Peñas’. Habrá premios en metálico para los mejores recortadores. 18:30h. Hasta las 02:30h. Conciertos, en la Plaza Virgen de la Asunción (urbanización de Soladrero). Organiza: Asociación Jaleo Murchantino. 19:00h. Hasta las 22:30h. Gran fiesta de éxitos, a cargo de SonoraFm, en la Plaza Cortes de Navarra. Organiza: Forjados Orgués, bar Fair Play, bar Paúl y Mapfre Murchante. 20:00h. Hasta las 21:00h. Suelta de vacas, en la C/ Mayor. 21:00h. Encierro txiqui con toros simulados, toro de fuego y actuación de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor. 00:30h. Verbena amenizada por la Orquesta ‘NIÁGARA’, en la Plaza de Los Fueros.



Roncal. Día del Queso. 12 h., actuación del grupo de danzas Ortzadar en Portazabalea. 13 h., degustación de queso denominación de origen Roncal en Portazabalea. Degustación servida por jóvenes roncaleses/as vestidos/as con el traje tradicional. Amenización con la fanfarre Arroitu Indarra. 18 h., lanzamiento del queso. 20 h., Discomóvil con Bámbola. 20 h., kilikis. 21.15 h., baile Ttun-Ttun. 22 h., toro de fuego. 22.30 h., cena popular. 00.30 h., Discomóvil con Bámbola.



Satrústegui. 12:00 Hinchable. 13:00 Photocall Vermutero. 14:00 Concurso de pintxos ingrediente principal de la “huerta de Satrústegui”. 18:00 Juegos infantiles triatlón (trae tu bici y bañador). 19:00 Pelota: Cadetes: Etxeberria-Gurbindo vs . Sarasibar-Lizarraga. Senior: Ongay-M. Beraza vs Ollo-Lazkoz. 20:00 Bailables con Félix y disfraces infantiles. 22:00 Toro de fuego. 00:30 Bailables con Félix.



Tafalla. Día Infantil. 07:00 h. Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla y Grupo de Txistularis. 08:00 h. Encierro de toros. 09:00 h. Encierro txiki simulado desde la plaza de toros hasta la estación de tren. 10:00 h. Chocolatada en la Plaza de Navarra a cargo de la peña El Empuje. 10:15 h. Entrega de pañuelicos de fiestas a los nacidos y nacidas en el año 2018. 11:00 h. Ronda de la peña El Empuje que visitará las residencias de personas mayores de la zona norte de la ciudad. 11:30 h. Pasacalles . Alrededor de las 12:30 h. bailes en la Plaza de Navarra. 12:30 h. Ronda del Grupo de Gaiteros de Tafalla acompañados de las bandas de Gaiteros Ezpelur, Haizaldi y Gaiteros de Tolosa. 13:00 h. Plaza de Los Fueros. Actuación de la Banda de la Escuela Municipal de Música. 13:00 h. Ronda de la peña El Empuje. 13:45 h. Plaza de Los Fueros. Actuación del Grupo de Gaiteros de Tafalla acompañados de las bandas de Gaiteros Ezpelur, Haizaldi y Gaiteros de Tolosa. 17:15 h. Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de mulillas, caballeros en plaza, Gaiteros de Tafalla y Banda de Música hacia la plaza de toros. 17:30 h. En el patio de Escolapios hinchables. 17:30 h. Zona junior en el Ereta: Juegos tradicionales y de habilidades. 18:00 h. Corrida de toros. Se lidiarán seis toros de la ganadería Saltillo con divisa azul celeste y blanca, por los matadores: Sánchez Vara, Nuno Casquinha y Raúl Rivera acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por la peña El Empuje. 18:00 h. Plaza de Los Fueros. Concierto a cargo del Dúo Armis. 18:00 h. Centro Cívico. Café-concierto a cargo del Trío Trébole. 19:30 h. Exhibición de Deporte Rural en la Plaza de Navarra. 20:00 h. Ronda de la peña El Aguazón. 21:00 h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 21:45 h. Torico de fuego. 22:00 h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla.22:30 h. Plaza de Navarra. Correfoc focarrada tour. Participa Diables de Molins de Rei, Agrupa y Entxuscat de Molins.23:15 h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “Ralph rompe Internet”. 00:30 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del grupo Flor de los Urales. 00:30 h. Ronda de la peña El Cierzo. 01:30 h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 01:45 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del grupo Flor de los Urales.



Urroz Villa. Día de los urroztarras 14.30h Comida popular. 18.00H Ronda copera acompañada con Mariachi Mexico Lindo. 20.00 a 22.00 Bailables con Leidy Braguis. 22.00H Torico de fuego. 01.00 a 05.00 Bailables con DJ Disco Show. 05.00h Pobre de mí.



Valtierra. El Cohete. 10:00 Almuerzo popular, en la Plaza de la Paz. 11:00 Entrega de pañuelos a los nacidos en el 2018, acto que se llevará a cabo en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 12:00 Cohete desde el Balcón Principal de la Casa Consistorial. Acto anunciador de las Fiestas Patronales en honor a Nuestro Patrón “San Ireneo”. A continuación, txaranga. 14:00 A 15.00 Fiesta de la espuma, en la Plaza de la Paz con Disco Móvil DJ Zizi. 18:30 A 19:30 Concierto en la Plaza de los Fueros con la orquesta Scala 2000 20:00 Valtirriau-Riau. Acompañarán a la Corporación los Quintos/as nacidos en el año 1.974 y 1.999. 21:00 Salve. Se impondrá el Pañuelo a “San Ireneo”. Intervendrá la Coral de Valtierra. Al finalizar, la txaranga acompañará a la Corporación y a los Quintos/as hasta la Plaza de los Fueros. 22:00 Toricos simulados, por la Carretera. 00:00 A 01:00 Concierto amenizado por la Orquesta Scala 2000. 01:00 A 03:15 Verbena a cargo de la misma orquesta.



Villatuerta. 09:30 a 19:00 Exposición de coches clásicos en la plaza de la iglesia. 11:30 Lanzamiento del cohete por parte de la corporación Txiki y lunch para los más pequeños. 13:00 Karts en el patio del colegio con Gretel Animación. 18:00 Comienzo de la preparación de los calderetes. El fallo del concurso se dará a conocer en el descanso de la noche. 18:00 a 20:30 “Wack a mole” e hinchables en la plaza de la iglesia. 20:00 a 21:30 Música con orquesta Kaoba. 21:30 Vuelta al pueblo y torico de fuego en el barrio de arriba. 01:00 a 05:00 Música con Kaoba.

