Podemos acusa a la derecha de dar "una imagen falsa" de Navarra con el caso Alsasua para "reventar la convivencia"

Actualizada 10/08/2019 a las 16:46

El portavoz de Podemos en el Parlamento de Navarra, Mikel Buil, ha acusado a los partidos de derecha de "transmitir de nuestra tierra una imagen deleznable y falsa" con el conocido como 'caso Alsasua', con el objetivo de "reventar la convivencia para no hablar de sus vergüenzas".



Buil ha afirmado en un comunicado que "la situación que están viviendo los tres jóvenes, encarcelados desde hace 1.000 días por una bronca de bar, es el agarradero de la derecha para hacer de nuestra comunidad cuestión de Estado". "No les importa transmitir de nuestra tierra una imagen deleznable y falsa, lo que buscan es reventar la convivencia para no hablar de sus vergüenzas", ha criticado.



El representante de la formación morada ha llamado a participar en la concentración de este sábado en Alsasua en protesta por esta situación y en solidaridad con los encarcelados y sus familias. "Dirán que es una manifestación en contra de la Guardia Civil, algo rotundamente falso, el caso de Alsasua es una aberración jurídica cuyo juicio jamás debió salir de Navarra ni ser considerado terrorismo", ha aseverado.



El parlamentario de Podemos ha afirmado que "ha quedado en evidencia" que la Fiscalía "tuvo que rebajar la petición de condena por terrorismo que es precisamente lo que origino que el caso fuera juzgado fuera de Navarra".



En su opinión, "la forma en la que el pueblo y las familias han afrontado esta situación, ante los múltiples intentos de la derecha y extrema derecha de romper la convivencia, es el mejor ejemplo de madurez y sentido común, algo que merece nuestra solidaridad y presencia en Alsasua una vez más".



Mikel Buil ha considerado que este proceso "terminará siendo recurrido en instancias europeas donde se podrá evidenciar que este caso se asemeja mucho más a las 10.000 agresiones padecidas en el mismo año por la Guardia Civil y la Policía Nacional en el resto del país, que a un caso relacionado con ETA o con el terrorismo, pero entonces nadie podrá devolver a los chavales ni a sus familias el tiempo de cautiverio al que han estado sometidos".

