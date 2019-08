Fiestas de este domingo 11 de agosto en Navarra

10/08/2019 a las 19:01

Estas son las localidades que celebran sus fiestas este domingo 11 de agosto en Navarra:



Aoiz. 9 h., dianas con Gaiteros de Aoiz y Txistularis de Aoiz. 11 h., concentración de comparsas de gigantes y cabezudos, con las comparsas Ezpelur, Cáseda, Sociedad Nueva Tudela, San Jorge, Txantrea y Aoiz. 11.30 h., procesión en honor a San Miguel, patrono de la villa, con la participación de la Banda de Música Mariano García, Milaur Agoizko Gaitari Taldea, Agoizko Dantzari Txiki Taldea y Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 12 h., misa solemne con la participación de la Coral San Miguel ( interpretará la Misa de la Vela de Mariano García), Comparsa de Gigantes y Cabezudos y Milaur Agoizko Gaitari Taldea. 13 h., Euskal Dantza con Agoizko Dantzari Taldea y reparto de chorizo, queso y vino en la plaza de la Baja Navarra. A continuación, pasacalles con la txaranga Iraunkorrak. 17 a 20 h., parque infantil con hinchables, gran ludoteca, carpas kermese y tragabolas en el polideportivo. 18 h., partidos de pelota profesionales en el fontón Toki-Eder. Primer partido de exhibición de mano parejas (categoría femenina) con Naroa y Maite vs Andrea y Olatz. Segundo partido de mano parejas masculino con Elezkano II y L. Galarza vs Jaka y Martija (entrada: 22 y 17 euros). 20 h., bailables con la orquesta Kresala en la plaza de la Baja Navarra. A continuación, Baile de la Era y bailables con gaiteros y txistularis de Aoiz. 22.15 h., fuegos artificiales y toricos de fuego amenizados por los gaiteros y txistularis de Aoiz. 22.30 h., concierto a cargo de Los Pimientos (versiones de La Polla Records) en la plaza del Mercado. 23 a 1 h., Disco Joven con Dj’s de Aoiz Leo Silva y Asier Ojer en el parque Iturzarrea. 23.30 h., bailables con la orquesta Kresala en la plaza de la Baja Navarra. A continuación, pasacalles con la txaranga Iraunkorrak.



Aranguren. 12 h., partidos de pelota con M. Ruiz de Larramendia-Aguirre, Espinal- O. Ruiz de Larramendi. 17.30 h., ronda copera con la txaranga Berria. 18 h., hinchables y juegos infantiles con Alder. 19 h., final de mus y entrega de trofeos. 20.30 h., chocolatada. 21.30 h., toro de fuego. Después, cena popular.



Arellano. 12 a 14.30 h., hinchables. 13 h., misa en la iglesia de San Román. 13.30 a 15 h., joticas con Acordeones Navarros. 16.30 a 18.30 h., tobogán de 30 metros Water Slide (llevar bañador). 17 h., campeonato de mus. 18.30 h., concierto del grupo Komando Funk. 20 h., actuación del Cuarteto Lisboa. 00 h., baile con el Cuarteto Lisboa.



Arguedas. Pobre de mí. 7 h., alegres dianas. 8 h., encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de SAT Hermanos Ustárroz. A continuación, vaquillas en la plaza (hasta las 9 h). A continuación, almuerzo popular amenizado por la charanga. 11 a 14 h., gran parque infantil en la calle Real. 18 h., encierro de reses bravas por el Estrecho, seguido de vacas en la plaza de toros (hasta las 20.30 h). 19 a 20.30 h., vacas en la calle Real, para acabar con encierro final. 20.45 h, ronda de gigantes y cabezudos con la charanga y encierro simulado de toricos. Al finalizar, despedida de los gigantes por los niños en el portal del ayuntamiento. 00 h., Pobre de mí, quema de la traca final de fiestas y recorrido con la charanga por varias calles de la localidad.



Asiain. 11 h., misa. 11.45 h.,, lunch popular. 12.30 h., Gorriti y sus animales. 18.30 h., deporte rural casero. 19.30 h., chocolatada. 20 h., mexicanas con Chuchín Ibáñez y Los Charros. A continuación, Pobre de mí.



Barillas. 12 h., desencajonamiento y prueba de vacas de la ganadería José Arriazu de Ablitas. 19 h., encierro y prueba de reses bravas de la misma ganaería. 21 h., encierro infantil simulado. A continuación, fin de fiestas.



Berbinzana. Prefiestas. Bajada del Arga. 10.30 h., salida de barcas del “Sabucar”. 12.30 h., llegada de las barcas al puente. 12.45 h., almuerzo para todos en el río (se cobrar 1 euro por bocadillo y bebida a las personas que no participen en la bajada). El dinero recaudado se donará a los damnificados por las inundaciones en la zona media de Navarra. 20 h., concierto de música folk con el grupo Enclave en el yacimiento de las Eretas. 21.30 h., bingo en favor a los damnificados por las inundaciones. 21.45 h., toro de fuego.



Carcastillo. 9.30 h., dianas a cargo de los Gaiteros de Carcastillo. 11 h., disparo de bombas japonesas. 11.30 h., encierro con reses de la ganadería Santos Zapatería. 12.30 h., vaquillas en la plaza para aficionados. 17 h., concierto con el Mariachi Chuchín Ibáñez. 18.15 h., encierro con reses de la ganadería Santos Zapatería. 19.30 h., vaquillas en la plaza para aficionados. A continuación, encierro corto y salida de peñas desde la plaza. 21 h., ronda de gigantes y cabezudos acompañados por los Gaiteros de Carcastillo. 22 h., toro de fuego. Discomóvil como fin de fiestas. Entrega de premio de 300 euros al mejor recortador de la tarde. 00 h., Pobre de mí acompañados por la charanga El Encierro y recorrido hasta el Patio de las Monjas.



Falces. 7.30 h., encierrillo con la ganadería Manolo Merino, de Marcilla, en la Cuesta del Pilón. 8 h., dianas con la charanga Gazte y los Gaiteros de Falces. En la Cuesta del Pilón, colocación de la Virgen, canto tradicional y jota a la patrona interpretada por Mirian Sesma y Susana Arane. 9 h.,, primer Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado por la calles de costumbre. 11 h., salida de la corporación municipal desde la plaza de los Fueros hasta la iglesia Santa María de Falces, acompañada del grupo de danzas Makaia, Gaiteros de Falces, Banda Municipal, Comparsa de Gigantes, Joteros y vecinos. Llegada a la parroquia para acompañar a la Virgen de Nieva en la procesión. A continuación, celebración solemne de la eucaristía. 18 h., actuación infantil Historias con Jano en el patio de la Casa de Cultura. 19 h., encierro de vacas. 20.15 h., concierto con la orquesta La Fania Perfect en la plaza de los Fueros. 21.45 h., torico de fuego. 00.30 h., verbena a cargo de la orquesta La Fania Perfect en la plaza de los Fueros. 2 h., baile de la Era con los gaiteros de Falces. A continuación, reanudación de la verbena hasta las 4 h.



Funes. Día del Niño. 11.30 h., recepción en el ayuntamiento al Ayuntamiento Chiqui, acompañados por la txaranga Peñalén. 12 h., ofrenda floral a la Virgen de Portegado 12.30 h., imposición de pañuelos a los nacidos en 2018. 13 h., juegos infantiles en la Mejana 13.30 h., pasacalles con los gigantes y gaiteros hasta la Mejana. 14.30 h., comida en la Mejana. 15.30 h., juegos infantiles con tren turístico, hinchables, triciclos, simuladores, toro mecánico, cars en la Pista. 18 h., encierro amenizado por la txaranga Peñalén, con la ganadería Adrián Domínguez. 19.15 h., exhibición ecuestre en la plaza de toros. 20.45 h., salida de la plaza de toros con las peñas, los gigantes y las txarangas Peñalén y Gurugú. 21 h., degustación de sardinas a la brasa y vaso de vino (precio: 1 euro). 21.30 h., exhibición de bailes regionales con el grupo de Funes en la Pista. 22.30 h., atracciones juveniles con barredora,futbolín y humor amarillo en la Pista. 00.30 h., encierro. 1.30 h., pasacalles con la txaranga Peñalén.



Fustiñana. 8 h., caldico en el bar de los jubilados. 8.30 h., encierro desde la madre y vacas en la plaza hasta las 9 h., ,con la ganadería Hnos Magallón de Fustiñana. 14.30 h., comida popular de estofado con patatas elaborada por los cocineros de nuestro pueblo. 15 h., café-concierto con la orquesta Magnum en la carpa. 18.30 h., vacas en la calle y en la plaza. 20.30 h., encierro desde la plaza a la cuesta del canal. Seguidamente, encierro simulado de toros para niños, reparto de naranjada para los niños (caldico infantil) y cánticos a los santos Justo y Pastor en la Peña El Camarote. 22.30 h., carnaval de verano, cena Juan Palomo y concentración de disfraces. 00 h., último baile de fiestas con la orquesta Magnum en la plaza.



Larraga. Pobre de mí. 12 h., encierro de novillos. A continuación, vacas por la calle amenizadas por la charanga Strapalucio. 13 h., almuerzo popular en la calle Palanquera. Al finalizar, ronda por las calles con la charanga Strapalucio. 17.30 h., vacas en la calle amenizadas por la charanga. 18.30 h., encierro de subida. A continuación, exhibición de recortadores veteranos contra el cáncer amenizada por la charanga Strapalucio (ganadería Macua-Corera). 20 h., encierro de bajada hasta los corrales. A continuación, ronda despedida despedida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos con la charanga Strapalucio con salida desde la plaza de los Fueros. 20.30 h., actuación del Mariachi México Lindo en la calle Palanquera. 22 h., toro de fuego. 00 h., vacas amenizadas por la charanga Strapalucio en la carretera Berbinzana. 1 h., Pobre de mí. A continuación ronda callejera con la charanga Strapalucio.



Lazagurría. Día de la Procesión. 13.15 h., procesión y misa en honor a la Virgen del Rosario, con la colaboración del Coro Valle de la Berrueza. Al finalizar, pasacalles con la charanga Nueva Alegría. 20 h., actuación del grupo Voces Navarras. 00 h., espectáculo de revista musical Ellos, ellas y nosotr@s.



Leache. 12 h., santa misa. 13.30 h., aperitivo. 15 h., calderetes. 19 h., gigantes de Aibar. 20 h., primera sesión de baile con Fidel (hasta las 22 h). 22 h., torico de fuego. 22.30 h., salida de la comparsa y la txaranga. 23 h., cena. 00 h., segunda sesión de baile con Fidel (hasta las 3 h). 3 h., fin de las fiestas y Pobre de mí.



Legaria. 13 h., misa en honor al patrón San Martín. 14 h., lunch-vermouth. 17.30 h., taller de trufas de chocolate para los peques. 19.15 h., actuación infantil con payasos “Nos vamos de vacaciones”. 20.30 h. concierto a cargo de Enemigos Íntimos, Tributo a Joaquín Sabina. 22 h., torico de fuego. 22.30 h., cena. 00 h., sesión nocturna de bingo.



Leitza. San Tiburcio. 8 h., diana. 9 h., encierro y vacas. 10.30 h., misa a cargo de la parroquia San Miguel. 11.30 h., almuerzo popular en el karrape a cargo del ayuntamiento. 12 h., actuación de Ezpatadantzariak. Después, partidos de pelota de aficionados. 13 h., recorrido con la txaranga Incansables. 17 h., bertsolaris de la escuela de bertsos de Leitza organizado por el Aurrera. 18 h., vacas. 19 h., deporte rural. Después, reparto de caramelos. 19.30 h., txaranga Incansables y cabezudos. 21 h., Ingurutxo. 22 h., toro de fuego. 23 h., actuación de Puro Relajo. 1 h., txaranga Incansables.



Sartaguda. 7.30 h, dianas con la charanga Los Impuntuales. 8 h., encierro de reses bravas con la ganadería Estenaga. 12 a 14 h., tamborrada. La tamborrada Claret Gizarte Kultur Elkarte acompañad@s de la charanga Los Impuntuales y l@s gigantes recorrerán las calles del pueblo. 18 h., celebración del Día de L@s Mayores. Café, pasteles y licores en la calle San José y homenaje al abuelo y la abuela del año con la compañía de la corporación chiqui. 19.30 h., encierro de reses bravas con la ganadería Estenaga. 19.30 h., amenización del recorrido del encierro con la charanga Los Impuntuales. 20.45 h., actuación del grupo Los Átomos. 22.30 h., toro de fuego. 00.30 h., Pobre de mí y quema de la mascota. Entrega de velas y salida de la mascota desde “La casa de Rumbas” acompañada de la charanga Los Impuntuales.



Sunbilla. 9.30 h., dianas acompañadas de gaiteros. 11 h., misa mayor en honor de San Tiburcio. 12.15 h., actuación de los dantzaris de Sunbilla en la plaza y lunch popular. 19 h., XVIII. Premio Ramón Latasa Saria. 19 h., muxikoak en la plaza. Música por la tarde y noche con el grupo Gabezin. 22 h., toro de fuego alrededor de la plaza.



Tafalla. Prefiestas 11.30 h., carrera ciclista “XXXVIII Trofeo Ayuntamiento de Tafalla de Cadetes”. Organiza Club Ciclista Tafallés. 21 h., concierto de música a cargo de Jimmy Barnatán & The Cocooners en la Placeta de las Pulgas.



Unzué. 12 h., partido de pelota a mano. 13 h., final del campeonato de mus y de brisca. 15 h., comida popular. 17 h., ronda copera con Eskartxa txaranga. 20 h., actuación circense. 21.30 h., entrega de trofeos. 22 h., torico de fuego. 23 h., cena popular. 1 h., Pobre de mí. 1.30 h., karaoke.



Uscarrés. 12 h., hinchables. 13 h., vermú amenizado por Zaraitzu Kantuz. 14 h., concurso de tortillas. 16.30 h., campeonato de mus. 18 h., juegos infantiles, fiesta de la espuma y chocolatada en la plaza.

