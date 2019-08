Actualizada 05/08/2019 a las 10:40

La Guardia Civil de Navarra ha llevado a cabo varias actuaciones contra la venta de productos que no cumplen con la normativa vigente.



Durante los dispositivos preventivos con motivo de las fiestas patronales que se celebran en las diferentes localidades de Navarra, llevados a cabo por las diferentes unidades de Seguridad Ciudadana y Fiscal, se han incautado varios centenares de productos ilegales.



Concretamente, la Sección Fiscal de la Guardia Civil junto con la unidad e Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) han aprendido 80 chándales, 97 bolsos de diferentes tamaños y marcas muy conocidas, así como 33 punteros láser.



Estos artículos, cuyo destino sería la venta de manera ambulante durante las citadas fiestas, no cumplían con la normativa legal, ya que en unos casos se trataba de productos falsificados y en otros no cumplía con las homologaciones ni medidas de seguridad exigidas.



Como resultado de estas actuaciones, se ha detenido a tres personas por un supuesto delito contra la propiedad industrial (falsificación de productos con marcas registradas) y se ha denunciado administrativamente a una cuarta por la tenencia y distribución de productos sin homologar (láser).

