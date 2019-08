Fiestas de este lunes 5 de agosto en Navarra

04/08/2019 a las 20:20

Estas son las localidades que celebran sus fiestas este domingo en Navarra:

Arguedas: 7 h., alegres dianas. 8 h., encierro de vaquillas por el Estrecho. Al finalizar, vaquillas en la plaza hasta las 9 h. A continuación, almuerzo popular amenizado por la charanga. 12 h., espectáculo infantil de becerros y ponis ‘Ibiri Motriko’ en la Plaza de Toros. 16 h., concierto de la orquesta Welcome Band en la plaza de los Fueros. 18 h., encierro de reses bravas por el Estrecho, seguido de vacas en la plaza de toros. 19 a 20.30 h., vacas en la calle Real. Al finalizar, encierro final. 19 h., ronda de piperos con la charanga Entalpía. 20.45 h., ronda de gigantes y cabezudos con la charanga y encierro simulado de toricos. 23.30 h., concierto de la orquesta Welcome Band en la plaza de los Fueros. 00.05 h., bailes regionales con el Taller de Danzas de Arguedas en la Plaza del Tinglao. 1 h., vaquillas en la plaza. 2 h., baile con la orquesta Welcome Band.

Bera: 9 h, trikitilaris y panderos de la escuela de música recorrerán Suspela. Los gaiteros de Ezpelur recorrerán el barrio de Kaule. 10 h., tiro al plato para l@s beratarras en la modalidad de recorrido de caza. Después, almuerzo. 11 a 13.30 h., hinchables en el frontón Eztegara. 12.30 h., gigantes y cabezudos en Agerra, amenizados por los gaiteros de Ezpelur. 13 h., cucaña en Illekueta. 14 h., Kantu Bazkaria en el frontón de Altzate. 16 a 18.30 h., hinchables en el frontón Eztegara. 17.30 h., cucaña en Illekueta. 18.30 h., vaquillas en la plaza del Ayuntamiento. 19.30 h., verbena con el grupo Bide Batez en la plaza de Altzate. 21 h., bailes populares con los gaiteros de Ezpelur en la calle de Altzate. Al finalizar, toro de fuego. 23 h., verbena con el grupo Bide Batez en la plaza de Altzate. Durante todo el día, amenización por las calles con la txaranga Incansables. .

Carcastillo: Día de la Mujer. 9.30 h., dianas con los gaiteros de Carcastillo. 11 h., disparo de bombas japonesas. 11.30 h., encierro. 12.30 h., vaquillas enla plaza. 12.30 h., recepción en el ayuntamiento a la junta de la Asociación de Mujeres AVANCE. 13 h., la asociación de mujeres invita a la misa-ofrenda a Nuestra Señora del Rosario. Vermú ronda con la charanga El Encierro. A continuación, lunch en el patio de las Monjas amenizado por bailes de sevillanas. 17 h., concierto con la orquesta Vendetta Show. 18.15 h., encierro de toros. A continuación encierro con reses. 19 h., espectáculo infantil El circo de los muñecos, en el Patio de las Monjas. 19.30 h., vaquillas en la plaza para aficionados. A continuación, encierro corto y salida de peñas desde la plaza. 21 h., ronda de gigantes y cabezudos con los Gaiteros de Carcastillo. 22 h., toro de fuego. 23.30 h., verbena popular con la orquesta Vendetta Show.

Etxarri Aranatz: 10:30 Dianas con la charanga. 11:30 Auzate ofrecido por la sociedad Etxe-Azpi. 12:00 Fiesta de la espuma para niños y niñas. (llevar bañador y chancletas ). 12:30 Plaza. Bertsolaris: Julio Soto, Eneko Lazkoz, Jone Uria y Xabat Illarregi. 13:00 Cabezudos de Etxarri y bombas japonesas. 15:00 Comida popular en la plaza. Organiza: Comisión de fiestas 17:30 “Circo de animales Bordetxe”. 19:00 Pasacalles desde el Gaztetxe Organiza: EGA. 20:00 / 22:00 Bailables: Trikidantz. 22:00 Toro de fuego. 00:00 / 03:00 Bailables: Trikidantz.

Esparza de Salazar: 12 h., hinchables. 13 h., vermut en la sociedad. 15 h., comida popular en la sociedad Beiegu y sobremesa con Bixen. 17 h., hinchables. 17.30 h., bailables con Bixen. 21.30 h., sorteo de boletos de la sociedad Beiegu. 00 h., fiestón en la sociedad hasta que el cuerpo aguante.

Estella: Día de las personas mayores. 8 h., dianas y alboradas. 8 h., encierrillo de ganado. 8.15 h., caldico popular en la barraca de Lizarra Ikastola (plaza Santiago). 9 h., encierro de ganado. A continuación, vaquillas en la plaza de toros. 10 h., encierro infantil simulado en la calle Baja Navarra. 11 h., salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde el ayuntamiento. A continuación, disparo de bombas japonesas en la plaza de los Fueros. 11 h., almuerzo en la plaza San Martín (el ayuntamiento obsequiará con vino y cerveza). Desde allí, salida de La Bombada (iniciativa popular). 11 h., misa en la iglesia de Santa Clara. A continuación, homenaje del ayuntamiento a las personas mayores en la trasera de la escuela de música. A continuación, actuación del grupo de jotas Acordes Navarros. 12.30 h., concierto de la Banda de Música de Estella-Lizarra en el paseo Los Llanos. En el intermedio, actuación de los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor. 13 h., pasacalles con el grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán. 13 h., Las aventuras de Gorgorito, En la tumba del faraón Tutankamon en elpaseo Los Llanos. 13.30 h., concierto vermut, con Multigangas Iturria (pop-soul) en la plaza Santiago. 18.30 h., animación infantil con Comiclón en la plaza San Martín. 18.30 h., novillada para los novilleros Alfonso Ortiz, de Tielmes (Madrid) y Diego García, de San Sebastián de los Reyes. Al finalizar, suelta de vaquillas y salida de la peña San Andrés. 19.30 h., Garean Jai Alai, espectáculo de magia en la plaza Santiago. 20.30 h., concierto Serafin Zubiri en Esenzia en la plaza de los Fueros. 21 h., bailables con el grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán y los Gaiteros Ruiz-Echeverría en la plaza Santiago. 22 h., toro de fuego. A continuación, Bajadica del Che con la peña La Bota. 00 h., concierto de rock con Flitter en la plaza Santaigo. 00 h y 1.30 h., baile con la orquesta En EsenZia en la plaza de los Fueros. 1 h., Desmayo, Baile de La Era y Popurrí estellés en la plaza de los Fueros.

Fustiñana: El Cohete. 9.30 h., almuero popular en la carpa. 10.30 h., en el cine Lux, entrega de premios de los carteles ganadores de fiestas. Imposición del pañuelico ‘Mis primeras fiestas’ a los niños y niñas nacidos en el último año. 11.15 h., salida desde la carpa con la charanga Riau Riau hasta la plaza de los Fueros. 11.30 h., calentamiento previo con Dj Juan Antonio Sánchez, de Sonora FM, en “Especial cohete”. Concentración de peñas, niños, jóvenes y mayores, acompañados de los gaiteros, gigantes y cabezudos. 11.30 h., recepción de autoridades, colectivos, e in- vitados y tradicional imposición de nuestro pañuelico rojo en el ayuntamiento. 12 h., disparo del cohete anunciador de las fiestas, seguido de pasacalles con los gaiteros, gigantes y cabezudos y la charanga Riau Riau. 17 h., concentración de peñas en la carpa y concierto de pop-rock con la orquesta Strenos. 19 h-. salida de la corporación de la Casa de la Villa, acompañada de la Banda Municipal de Música y las peñas. Asistencia al Triudo de Vísperas e imposición de pañuelicos alos santos patronos Justo y Pastor. 00 a 3 h., baile en la carpa con la orquesta Strenos. 1 h., concentración de peñas en la carpa para disfrutar del baile.

Larraga: Día del Cohete. 11.30 h., entrega de pañuelo9s a los nacidos en el último año en la Casa de Cultura. Entrega de subvenciones a las asociaciones, reconocimiento a diferentes asociaciones y personalidades del pueblo. Entrega de los premios del concurso de carteles de fiestas. 13: h., chupinaco lanzado por AMUDELA (Asociación de Mujeres de Larraga) desde el balcón del ayuntamiento. A continuación, dos rondas: ronda con la Comparsa de Gigantes y Gaiteros Gaztelu de Larraga y otra ronda con la charanga Malatxo. 19.15 h., desde la plaza de los Fueros, subida de la corporación municipal a Vísperas, acompañados por la charanga Malatxo. 19.30 h., solemnes Vísperas en honor de San Miguel con la Coral San Miguel Arcángel en la parroquia San Migue. 20 h., baile de la Era en la calle Palanquera. 20.30 h., a Era. 20:30 H. reecital de jotas con Acordes Navarros en la calle Palancera. 22 h., torico de fuego. 00 h., vacas amenizadas por la charanga Malatxo en la plaza de los Fueros.

Urzainqui: 10 h., llega popular. 19 h., campeonato de mus y paschis. 19 a 22 h., música con Dj Félix. 22 h., cena popular. 23.30 h., Dj Félix. 2.30 h., Pobre de mí.

Si no te quieres perder nada de las fiestas de tu localidad, aprovecha nuestra oferta y hazte suscriptor de DN+ Suscríbete

Selección DN+