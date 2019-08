Erkoreka critica que Navarra Suma considere "antidemocráticos" los votos de la IA y, cuando le interesa, sean válidos

Actualizada 03/08/2019 a las 10:43

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha criticado que Navarra Suma considere "antidemocráticos y rechazables" los votos de la izquierda abertzale, al facilitar, con su abstención, el nuevo Gobierno de coalición entre PSN, Geroa Bai y Podemos en Navarra, liderado por María Chivite, pero, "cuando le interesa", sean "válidos y positivos".



Además, ha advertido a la coalición soberanista de que, pese a que quiera ser "determinante" para condicionar las políticas del Gobierno navarro, es "un actor más", y no cree que las políticas del próximo Ejecutivo dependa "de lo que determine" su grupo, sino "de la estrategia que marque el conjunto" de fuerzas parlamentarias.



En una entrevista, Erkoreka se ha referido a las críticas a los socialistas por "aceptar" la abstención de EH Bildu para la investidura de Chivite, y ha destacado que en Euskadi están "acostumbrados" a que el PP y la izquierda abertzale coincidan en sus votaciones "con intensísima frecuencia a lo largo de esta legislatura".



"Consideramos que el hecho de que formaciones políticas distintas aparquen sus diferencias y se sienten a negociar, a hablar y a pactar por el bien de la ciudadanía, es algo positivo y que debe situarse en el ámbito de la normalidad democrática", ha aseverado.



En este sentido, ha afirmado que se trata del "juego democrático", que se plasma en los parlamentos "a través de la conformación de mayorías". "Y esas mayorías son tan legítimas cuando tienen una conformación y cuando tienen otra", ha asegurado.



A su juicio, "lo que no puede ser es que, cuando EH Bildu hace en el Parlamento lo que conviene e interesa a Navarra Suma, esos votos de la izquierda abertzale sean positivos, válidos y democráticos y, sin embargo, cuando hace lo contrario de lo que le interesa y desea, esos votos sean rechazables y antidemocráticos".



"En Euskadi estamos acostumbrados a que el Partido Popular coincida, lo digo con toda la ironía del mundo, con EH Bildu en las votaciones en el Parlamento, y ya creo que nadie se llama a andana y nadie crítica que esas coincidencias de voto sean antidemocráticas o reflejen una convergencia intolerable desde el punto de vista de la ética de la democracia", ha aseverado.



Por ello, considera que "esto está normalizado en Euskadi", y debería también superarse en "todos los foros y en todos los ámbitos de representación política".



ACTUACIONES DEL FUTURO GOBIERNO



En respuesta a los dirigentes de EH Bildu, como Arnaldo Otegi o Adolfo Araiz, que han asegurado que su coalición condicionará "todas y cada una" de las actuaciones del Ejecutivo de Navarra, Josu Erkoreka ha dicho la formación de la izquierda abertzale puede expresar sus deseos, pero "hará lo que pueda hacer" en el Parlamento de la Comunidad Foral.



"Todos los grupos parlamentarios tienen derecho a conformar sus propias estrategias y expresar sus propios deseos sobre lo que les gustaría que ocurriese en el Parlamento navarro en la legislatura que entra. Lógicamente, a todos les gusta ser decisivos o influir de manera determinante en la conformación de las mayorías", ha añadido.



No obstante, ha apuntado que también el resto de formaciones políticas "están ahí" y, en función de lo que haga el resto, la formación de la izquierda abertzale "será o no determinante". "Es un actor más, ni el más relevante ni el menos, pero un actor más, como todos los demás", ha advertido.



El portavoz del Ejecutivo vasco ha apuntado que "es demasiado pretender" que el resto de partidos "vayan a estar quietos, dependiendo solo de lo que haga EH Bildu". "Por tanto, vamos a esperar a que empiece la legislatura, que es plural, está abierta y dará el juego que dé, pero no dependerá de lo que determine un grupo parlamentario, que, por supuesto, es respetable como todos los demás, sino de la estrategia que marque el conjunto de grupos parlamentarios. De eso resultará la conformación de unas u otras mayorías", ha insistido.



SATISFACCIÓN DEL GOBIERNO VASCO



Josu Erkoreka ha celebrado que, "después de varias semanas de una intensa negociación, las conversaciones hayan fructificado en un acuerdo que va a permitir a Navarra contar con un Gobierno estable, que responda ya a los desafíos sociales y políticos que tiene la Comunidad Foral". "El caso de Navarra es el ejemplo claro de que, cuando se quiere, se puede", ha apuntado.



En esta línea, ha recordado que las formaciones políticas que han llegado a un acuerdo para conformar el Ejecutivo navarro, PSN, Geroa Bai, Podemos y Izquierda-Ezkerra (aunque esta última fuerza política no se integrará en él), son "muy distintas en su origen, en su planteamiento ideológico, en su trayectoria y en sus estrategias, pero han hecho un esfuerzo necesario para poder aparcar las diferencias" y alcanzar un consenso, "que se ha plasmado en un programa de gobierno bastante completo y exhaustivo, que responde a las necesidades y demandas de la sociedad navarra".



En su opinión, "la noticia es buena porque una comunidad autónoma más se pone en marcha con un gobierno estable y con un programa que pone de manifiesto que, por muchas que sean las dificultades, la posibilidad es real y, cuando se quiere, se puede".



CONVENIOS BILATERALES



Erkoreka ha señalado que el Gobierno Vasco, en la medida en que tiene suscritos convenios bilaterales con el de Navarra "para establecer actuaciones de colaboración conjuntas en beneficio de nuestras respectivas ciudadanías", esperará a que se formalice la constitución de nuevo Ejecutivo para conocer a sus interlocutores, "y comenzar ya a retomar los asuntos que tienen que ver" con esta cooperación entre ambas Administraciones públicas.



"Tenemos una relación articulada en torno a un conjunto de convenios que contemplaban actuaciones compartidas y que eran francamente positivas para la ciudadanía de ambas comunidades. Lógicamente, esto habrá que contrastarlo con los responsables del nuevo Ejecutivo que se constituya, pero, en la medida en que se trata de marcos de cooperación interinstitucional positivos, supongo que habrá una voluntad también por parte del Gobierno de Navarra para darles continuidad", ha concluido.

