SATSE califica de "arbitrarias" las resoluciones sobre productividad

El Sindicato de Enfermería en Navarra, SATSE, considera "discriminatorias, arbitrarias y poco transparentes" las resoluciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que actualizan los importes del complemento de productividad en la Atención Primaria y Especializada.

Se trata de tres resoluciones que actualizan cuantías y establecen los módulos y las condiciones de este complemento y que, según SATSE, se han aprobado "sin consulta ni negociación previa con ningún sindicato".

Conocidas por el sindicato cuando ya se estaban aplicando, precisa en un comunicado, las mismas "van más allá de la mera asignación de complementos" cuando "una cosa es que la gerencia asigne, y otro muy diferente que regule".

Y es que, subraya, "el concepto de productividad es y lleva siendo desde su creación un concepto poco transparente y plano" y su partida presupuestaria "termina convirtiéndose en el cajón de sastre donde se incluyen aquellos complementos salariales que la propia Ley Foral impide asignar libremente, y que van más allá de lo que se considera productividad".

En este sentido SATSE indica que la productividad se refiere a aquellas tareas que se realizan dentro de la jornada laboral general pero que exceden a la misma.

Sin embargo a su juicio las tres resoluciones del SNS-O son "una discriminación" para los profesionales de Enfermería, Especialistas y Fisioterapeutas porque "no guardan la proporcionalidad salarial establecida para cada nivel y suponen un agravio comparativo".

Añade además que en el ámbito de Atención Primaria solo se cita a los facultativos, "descartando de manera descarada" Enfermería a pesar de la "gran sobrecarga de trabajo" que soporta este colectivo, que no solo asume a sus pacientes sino también, muchas veces, a los que no pueden ser atendidos por sus médicos, carga a la que se añade la derivada de puestos de Enfermería que no se cubren.

"Estas resoluciones no solo suponen un agravio comparativo entre profesionales y entre los ámbitos de Atención Primaria y Especializada, sino que se realizan de manera arbitraria y enmascaran de un modo oscuro todas las carencias del propio SNS-O", dice.

Y concluye advirtiendo que en SATSE "no contemplamos que el déficit de profesionales con los que el SNS-O se está encontrando y que le impiden la contratación y sustitución de facultativos, y la falta de profesionales especializados, sean asumidos por la Enfermería de esta manera".

