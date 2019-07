El 81,7% de los pacientes diagnosticados de Hepatitis C han superado la infección, y un 3% adicional ya ha iniciado el tratamiento en Navarra

Actualizada 27/07/2019 a las 17:34

El 81,7% de los pacientes diagnosticados de Hepatitis C en Navarra han superado la infección y un 3% ha iniciado ya el tratamiento. En este sentido, y con motivo de la celebración este domingo 28 del Día Mundial de la Hepatitis, el Comité Técnico de Hepatitis C del Departamento de Salud ha realizado una valoración positiva del desarrollo del Plan Nacional para el abordaje de la Hepatitis C en Navarra y ha puesto en marcha nuevas medidas para la erradicación de la infección.



Como se recordará el Plan se inició en abril de 2015, tras la llegada de los nuevos antivirales de acción directa, medicamentos que en 8 o 12 semanas curan la enfermedad en más del 97 % de los casos, evitando con ello el riesgo de desarrollar una cirrosis, padecer cáncer de hígado o necesitar un trasplante hepático y eliminando también el riesgo de trasmitir el virus a otras personas. En este periodo, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) ha destinado a estos fármacos más de 25 millones de euros.



SITUACIÓN ACTUAL DE LA EPIDEMIA EN NAVARRA



En la actualidad viven en Navarra 3.850 personas con antecedentes conocidos de anticuerpos del Virus de la Hepatitis C. En los últimos meses el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha procedido a una exhaustiva depuración del registro de pacientes lo que ha permitido excluir del mismo a personas que ya no están en la Comunidad Foral y a algunos pacientes que habían tenido resultados iniciales positivos y que han tenido una prueba posterior negativa, colectivo que entre otros incluye a los hijos de madres seropositivas.



Gracias al tratamiento o de forma natural, ya se ha podido descartar la presencia de infección activa en 3.140 pacientes (81,7 %) las personas incluidas en el registro; otros 116 (3%) ya han iniciado el tratamiento, mientras que 366 pacientes (9,5 %) mantienen una infección activa y aún están pendientes de iniciar el tratamiento.



Además, gracias a la revisión sistemática realizada por los servicios de Epidemiología y Microbiología del SNS-O de todas las analíticas realizadas en los últimos años, se ha logrado identificar a otras 223 personas con antecedentes de anticuerpos y en cuya historia clínica no consta que se les haya realizado una determinación de viremia para conocer si mantienen una infección activa y en los que se ha iniciado una intervención proactiva.



Ya se han puesto en marcha las tres fases previstas en el plan de intervención frente a la infección que incluye también la búsqueda activa de casos ocultos.



PRIMERA FASE. GENERALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO



Como se recordará, inicialmente los nuevos tratamientos solo se aplicaban a los casos más graves pero ya desde hace dos años se prescriben de forma generalizada a todas las personas con infección activa por el virus.



Los 366 pacientes que aún mantienen una infección activa corresponden en su mayor parte a pacientes antiguos con muy bajo grado de afectación hepática (F1-F0). Dichos pacientes se van incorporando al tratamiento de manera normalizada a medida que son atendidos en las consultas de seguimiento de digestivo, no existiendo restricción económica alguna para la indicación.



SEGUNDA FASE. CAPTACIÓN ACTIVA DE PACIENTES ANTIGUOS CON ANTECEDENTES



Una vez garantizada la generalización del proceso de tratamiento en el 2018 se puso en marcha una segunda fase del proceso para la captación activa de pacientes antiguos con antecedentes de anticuerpos y en cuya historia clínica no constaba que se les hubiera realizado una determinación de carga viral. En el pasado esta situación era frecuente ya que esta prueba no estuvo disponible hasta los años 90.



A cada médico de familia se le ha enviado la relación de los pacientes de su cupo que se encuentran en esta situación para que les citen personalmente con el fin de informales y realizarles una nueva analítica a fin de comprobar si tienen una infección activa.



Gracias a los procesos de depuración y búsqueda activa, en la actualidad solo restan por analizar 223 de los 1.307 pacientes con antecedentes de anticuerpos y sin determinación de carga viral que llegó a haber en el registro.



Afortunadamente, tal como se preveía, el 72% de los pacientes antiguos ya citados y analizados están libres de infección, sin embargo al 28% se le ha detectado una carga viral positiva y están sido derivados al especialista para recibir tratamiento.



En todo caso, Salud recomienda a los pacientes a los que en el pasado se les informó de que podían haber tenido Hepatitis C que en caso de duda consulten con su médico de familia.



TERCERA FASE. DETECCIÓN DE CASOS OCULTOS



La tercera fase de plan de erradicación de la Hepatitis C se dirige a la detección de casos ocultos. Se estima que en Navarra puede haber al menos 200 personas que ignoran que viven con el virus.



El estudio seroepidemiológico realizado por el Ministerio de Sanidad en todo el Estado ha corroborado la tasas de infección oculta prevista por el ISPLN, basadas en los estudios preoperatorios realizados a cerca de diez mil personas residentes en Navarra y que permitieron anticipar que la prevalencia de la infección activa oculta era bastante menor que las alarmantes cifras que se habían barajado inicialmente.



La actividad diagnóstica de casos ocultos se mantiene a un nivel alto en Navarra. En 2018 se realizaron 29.041 determinaciones de anticuerpos frente al VHC, lo que permitió detectar a 56 nuevos pacientes con anticuerpos, de los cuales 34 presentaban una infección activa.



En su Boletín Epidemiológico el ISPLN viene recomendado a los médicos de familia que aprovechen todas las oportunidades diagnósticas que se presentan en la actividad asistencial habitual para realizar la detección oportunista a las personas pertenecientes a los grupos de riesgo con el doble objetivo de prestarles el tratamiento adecuado y prevenir la diseminación de la infección. En especial la atención se ha de centrar en los nacidos antes de 1.980 ya que aún no se conocían ni podían evitar los mecanismos de transmisión de la infección.



ERRADICACIÓN DE LA HEPATITIS C



La Organización Mundial de la Salud ha propuesto el objetivo de erradicar la infección por el VHC para 2030.



Los expertos internacionales estiman que España está en condiciones de erradicar la enfermedad para el año 2024 y será el segundo país del mundo en hacerlo. Ello ha sido posible gracias al gran esfuerzo económico realizado por el Sistema Sanitario Público; en concreto el SNS-O ya ha invertido más de 25 millones de euros en los nuevos tratamientos y el Departamento de Salud está plenamente comprometido en lograr ese objetivo.



QUE ES LA HEPATITIS C



La hepatitis C es una infección causada por virus de la hepatitis C (VHC), que generalmente cursa de forma asintomática o con síntomas leves por lo que puede pasar desapercibida, ya que los pacientes no buscan atención médica. Solo entre el 20% y el 30% de los infectados con el VHC presentan síntomas (fiebre, fatiga, molestias abdominales, falta de apetito, orinas oscuras, heces claras, dolores articulares, ictericia) con elevación en el suero de las transaminasas (GOT, GPT). Sin embargo algunas infecciones pueden evolucionar a enfermedad hepática crónica pudiendo terminar en una cirrosis hepática y, con menor probabilidad, en un cáncer de hígado.



Tras la infección clínica o asintomática, el ser humano desarrolla anticuerpos frente al VHC. La presencia de estos anticuerpos solamente indica que el paciente ha tenido una infección por el VHC en algún momento de su vida y no permite conocer la evolución de dicha infección. Para saber si de verdad un paciente con anticuerpos positivos sigue infectado es necesario realizar un análisis adicional de la presencia de la llamada Carga Viral. La carga viral positiva indica una infección activa mientras que una carga viral negativa indica que la infección se ha curado de forma espontánea o mediante tratamiento.



Debido al modo de transmisión, las infecciones por el virus de la Hepatitis C en Navarra se extendieron en la década de 1980 cuando todavía no se conocía bien su agente patógeno ni la forma de controlarlo. El virus se transmitía principalmente por exposición a sangre infectada a través de transfusiones de sangre o productos sanguíneos y trasplante de órganos de donantes no analizados (actualmente, riesgo prácticamente nulo en nuestro entorno), uso de jeringuillas contaminadas al consumir drogas por vía intravenosa, uso de inyecciones terapéuticas o material cortopunzante contaminado, realización de tatuajes o intervenciones con objetos punzantes contaminados con sangre infectada. Las madres infectadas por el VHC también pueden transmitirlo a sus hijos durante el parto. La transmisión a través de las relaciones sexuales con personas infectadas es posible pero poco probable.



Las medidas de control adoptadas en las últimas décadas, mediante controles en transfusiones y hemoderivados, el uso obligatorio de material desechable, y la disminución del consumo de drogas inyectadas han mantenido los nuevos contagios en niveles muy bajos en los últimos años.



La gran mayoría de las infecciones existentes en Navarra tienen más de 20 años de evolución y en la actualidad más del 80% ya están curadas.

