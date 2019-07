Fiestas de este sábado 27 de julio en Navarra

Actualizada 26/07/2019 a las 20:10

Estas son las localidades que celebran sus fiestas hoy en Navarra:

Ancín 12 h., animación infantil y olimpiadas acuáticas en las piscinas. 14 h., vermut en el bar restaurante Iribia y en las piscinas. 17 h., partidos de pelota. Primer partido: Ander Ibáñez-Adrián Berrueza vs Eder Pascual-Oiez Zudaire. Segundo partido: Titín III-Beroiz vs. Elizalde-Merino. 19.30 h ., baile de disfraces de los txikis con Raizti. 22 h., quema del tercer jabalí de fuego y fuegos artificiales. 22.30 h., cena popular. 1 h., conciertos y Dj hasta el amanecer: “Los punkis del pantano”, “La Mala Pékora” y “Breaking the night dj”.

Bera Prefiestas. 15 h Exhibición de coches 4x4. 16 h Campeonato popular de baloncesto 3x3 (Edad mínimo, 15 años). 16:30 h Tiro al plato, en la modalidad de minifoso. Tiro libre.

Elgorriaga 11 h., campeonato de parchís, hinchables para los niños. 13 h., paellada en la plaza.17 h., campeonato de mus. 17 h., Trivial para los niños. A continuación, cabezudos. 21 h., cena de jóvenes. Tarde y noche, verbena con Gabenara.

Elizondo Día de l@s aitetxis y amatxis. 9:30 h Dianas. 11 h Comparsa de Gigantes y Cabezudos con los gigantes de Catalunia (Comparsa de gigantes de Bisbalet d’igualada). 11-14 h Entrada Gratuita a la Piscina (Habrá hinchables acuáticos ). 11:30 h Bertso Saioa en la residencia ”Francisco Joaquín Iriarte”. Bertsolariak: Izarne Zelaieta y Aitor Larreta. A continuación, comida animada por el acordeonista Joxe Angel. 12 h Recital de la Banda Recreo de Elizondo en la plaza, si llueve se realizará en Arizkunenea. 16:30 h IX. Campeonato de mus de Elizondo en la Calle Xalbador. 17:30 h Partidos de Pelota en el Frontón Baztan. A continuación, I. Campeonato de frontenis mixto en el Frontón Baztan. 18 h Txokolatada en el Frontón Iriarte. 19 h Exhibición de bicicleta en el Frontón Iriarte. 19 h Actuación de Bailes: Duguna dantza taldea Partiendo desde la plaza. 20:30 h Mutildantzak y Danzas Populares en la plaza. 00:00 h Bailables: Oharkabe en la plaza.

Lar Gallego 13.30 h., sesión vermú amenizado por Josetxo y su Acordeón. 18 h., juegos infantiles. 19 h., actuación musical. 20 y 00 h., verbena con la orquesta Volumen.

Liédena 11 h., pasacalles con la txaranga Eskartxa. 11.30 a 14 h., parque infantil en el polideportivo con goming, pista de bicis, hinchable combo, portería hinchable, casa de bolas y mucho más. 12.30 h., imposición de pañuelos a los más pequeños y a los más mayores de Liédena en el Centro Sociocultural (acto abierto a todos), con la colaboración del Coro de Liédena. 13.30 h., concierto con la orquesta London. 17 a 19 h., reanudación del parque infantil en el polideportivo. 18.30 h., concierto de mexicanas con Puro Relajo en la plaza Mendive. 20.30 h., baile amenizado por la orquesta London. En el descanso, bingo organizado por la juventud en favor del Club de Fútbol Aurrerá de Liédena. 22.30 h., toro de fuego. 1 h., baile amenizado por la orquesta London.

Isaba 9 h., dianas. 12 h., parque infantil con hinchables y juegos. 14.30 h., comida popular con disfraces. A continuación, parque infantil. 17 h., campeonato relámpago de mus (inscripción gratuita). 18 h., batucada. 19.55 h., encierrillo con la ganadería Karrika desde el Txoko. 20 h., baile con disfraces y la orquesta Kaoba. 22 h., torico de fuego. 22.15 h., pasacalles con la fanfarre de Isaba. 22.30 h., fuegos artificiales. 1 h., Dj.

Mélida 11., exhibición de trashumancia desde el Soto bajo, pasando por las calles del pueblo para finalizar en la plaza de los Fueros. 12 h., fiesta del vino en el salón de usos múltiples con música ambiente (precio: 5 euros. Incluye 3 copas de vino y 3 pinchos). 17.30 a 20.30 h., desencajonamiento seguido de encierro y concurso de recortes en la plaza con la ganadería Ustarroz, amenizada por la charanga El Encierro. 21 h., pasacalles con los gigantes y cabezudos. A continuación, encierro simulado y torico de fuego. 23 h., disco móvil con karaoke en la plaza.

Olazti 10 h., finales del campeonato de pelota del club Sutegi. 12 h., almuezo ofrecido por la sociedad San Miguel en la plaza San Miguel. 13 h., vermut concierto con La Ribera Canta en la plaza San Miguel. 14.30 h., concurso de calderetes de conejo. 17 h., goitiberas con salida desde la ermita de San Sebastián y meta en el puente de Orna. 20 h., reparto de cacahuetes, queso y vino en las tradicionales tacicas de plata en la plaza San Miguel. 20 h., música con Drindots en la plaza San Miguel. 21 h., disparo de bombas japonesas en la plaza de la Insumisión. 22 h., toro de fuego. 23.30 h., espectáculo Sueños de arena a cargo de la compañía Ytuquepintas. 00.30 h., música con Drindots en la plaza San Miguel.

Puente la Reina San Pantaleón. Día de las Niñas y los niños. 8.30 h., dianas con Garesko Zubiondo Gaiteroak. 9.30 h., encierro a cargo de la ganadería Hnos Ganuza. A continuación, prueba de ganado en la plaza Mena y recorrido por las calles hasta las 11 h., 11.30 h., actividades infantiles de aventura con Migitu. Habrá tirolina, rocódromo, rapel, yumar, ginkana y juegos infantiles Plisti plasta, en la plaza Begoña García Arandigoyen. 13.30 h., concierto de Zubiondo & Lagunak, en la calle Mayor. 17 h., presentación de Recoarte. 17.30 h., exhibición de recortadores locales y de la zona en la plaza Mena con la ganadería Hnos Ganuza. 18.30 h., festival taurino, encierro y prueba de ganado amenizados con la txaranga Gaitzerdi. 20.30 h., salida de gigantes y cabezudos desde el centro Santiago, acompañados por Garesko Zubiondo Gaiteroak. 20.30 h., baile en la plaza con la orquesta Scorpio. 22 h., Baile de la Era y Jota de Puente con Garesko Zubiondo Gaiteroak. A continuación, torico de fuego. 00.30 h., baile en la plaza con la orquesta Scorpio.

Pueyo 12 h., a preparar los calderetes con la cuadrilla. 13.30 h., poteo con la txaranga Jaialdi. 15 h., concurso de calderetes. 18.30 h., ronda con el grupo Kolpez-Blai. 20 h., encierro txiki. 21 h., bailables con el grupo Edelweiss en el frontón. 22 h., torico de fuego y toro refrescante. 1.30 h., música con la orquesta Edelweiss en el frontón.

San Adrián Dia de la peña El Bombo y de Nuestros Mayores. 9 h., recorrido de las dianas con los Gaiteros de San Adrián. 10 h., desayuno-aperitivo, agasajo del Club de Jubilados Viudas y Pensionistas de San Adrián en el Club de Jubilados. 11., encierro de novillos 11.30 h., visita de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos al geriátrico. 12.30 h., degustación de champiñones en el local del Follón. 12.45 h., concentración de la comparsa de gigantes y cabezudos y nuestros mayores en el rebote para ir todos juntos a misa. 13 h., misa solemne en honor a nuestros mayores. 14.30 h., comida de hermandad y homenaje de nuestros mayores y sobremesa. 17.30 h., encierro de reses bravas de la ganadería Eulogio Mateo. 19.30 h., feria de novilladas sin picadores “Trofeo Espárrago de Oro” para los novilleros Carlos Enrique Carmona y Pablo Maldonado. 20 h., plaza Muerza, Rincón del Peque con el espectáculo Colorín. 21 h., salida de las peñas del coso taurino y pasacalles. . 21.30 h., baile de la Jota de San Adrián con los gaiteros y dantzaris. 23.30 h., torico de fuego. 23.40 h., desfile de la Banda de Música de San Adrián. 00 h., fuegos artificiales. 00.15 h., torico de agua amenizado por los Gaiteros de San Adrián. 00.30 h., verbena con la orquesta Kresala.

Tudela 7.15 h., dianas con los Gaiteros de Tudela y charangas de las peñas. 8 h., encierro de toros. A continuación, suelta de vaquillas. 9 h., encierro infantil con toros simulados. 9.15 h., plaza de toros, clase de toreo de salón. 10.30 h., “Navarra, tierra de gigantes”. Concentración de comparsas de gigantes y bandas de gaiteros, con salida desde el Paseo del Queiles recorrerá las calles del Casco Antiguo. 11 h., parque infantil Día del Deporte. 11 h., Homenaje al Hortelano en la Puerta de la Mejana. 11 h., almuerzo popular gratuito en el Liceo. 11.30 h., desfile de gigantes y cabezudos con salida desde la Plaza Vieja. 12 h., plaza de la peña Moskera, homenaje a la Abuela de Tudela, mención que recae en Tere Jiménez Segura, con la actuación de la Escuela de Jotas Raimundo Lanas. 13.30 h., plaza de los Fueros y calle Gaztambide, exhibición de bailes por parte de las comparsas participantes en la concentración. 16.30 h., coloquios taurinos con entrada libre en el hotel Tudela Bardenas. 17.30 h., subida a la plaza de toros desde la plaza de los Fueros, acompañados de alguacilillo a caballo, mulillas, timbaleros, charangas de las peñas y Banda de Música de Tudela. 18.30 h., corrida de toros para los diestros Jesulín de Ubrique, El Cid y Cayetano. 19 h., Verano mágico: humor y magia con la compañía Mago Tután. 19 h., música en vivo con el trío Azabache en la Asociación de Jubilados y Pensionistas La Ribera. 21’30 h., toro de fuego. 22 h., Noche del Queiles, con el espectáculo de folklore aragonés Una estampa aragonesa. 23.30 h., fuegos artificiales. 23.30 h., Baile de la Era, Polka de Tudela, Jota y Revoltosa en la plaza de los Fueros, con los gaiteros, txistularis y banda de música. 1 h., verbena con la orquesta Ingenio en la plaza de los Fueros. 1 h., concierto de Huracán Romántica en la calle Herrerías.

Valcarlos Día del Niño. 11.30 h., juegos infantiles. 16 h., campeonato de mus en la barraca. 18 h., Mago Txan. 20 h., orquesta Laiotz. 22 h., ziriko amenizado por Hauspolariek. 00 h., orquesta Laiotz.

Yelz 10.30 h., limpieza de la plaza. 12 h., campeonato de calva y concurso de tortillas. 17.30 h., partido de futbito. 19 h., guerra de globos de agua. 20 h., cuentacuentos. 22 h., cena autogestionada en la plaza bajo la temática del circo. 1 h., bailables con PablitoMix. 3 h., caldico reconfortante y a seguir bailando. 5 h., recena.

Zolina 13 h., vermú amenizado. 16.30 h., parque infantil con hinchables y juegos tradicionales. Exposición 15 aniversario “Irulegi Euskara Taldea”. 17 h., campeonato internacional de mus. 18 h., paseo en ponis a cargo de la Escuela de Equitación Zolina. A continuación, chocolatada popular. 20 h., zumba, proyecciones, música popular ¡la salsa para la cena!. 21.30 h., torico de fuego. 22.30 h., cena por cuadrillas. 00 h., cancionero popular. 1 h., bailables con Dj Felix.

