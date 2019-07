Geroa Bai afirma que "el balance global en listas de espera es positivo" y critica los argumentos de Navarra Suma

Actualizada 25/07/2019 a las 16:29

Geroa Bai ha afirmado que "el balance global de la legislatura en listas de espera de consultas, quirúrgica y en pruebas complementarias es positivo" y ha calificado de "malintencionados los argumentos esgrimidos por Navarra Suma, que minusvaloró el impacto de los factores que han impedido mejorar las listas de espera en el último año".



El portavoz de Salud de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado en una nota que "el balance a junio de 2019 refleja un descenso de 10.195 pacientes en la lista de espera de primeras consultas (-22,2%) y de 1.571 pacientes en la de quirúrgica (-18,1%), en el período comprendido entre junio de 2015 y el mismo mes de 2019".



Ha afirmado Martínez que "a la hora de establecer comparaciones, no debe olvidarse que en junio de 2018 el SNS-O tenía las mejores listas de espera de consultas de los últimos 7 años y también hay que recordar que a lo largo de la pasada legislatura se incrementó la lista de espera de consultas en más 26.202 pacientes".



El portavoz de Salud de Geroa Bai ha asegurado que "al final de su etapa de gobierno, en junio de 2015, UPN dejó una lista de espera de primeras consultas con 45.987 personas, frente a las 35.792 registradas en junio del presente año 2019; y en junio de 2015, había 8.688 personas en espera de ser intervenidas quirúrgicamente, mientras que en junio de este año son 7.118 personas".



Según Martínez, "el balance global de la lista de espera de pruebas complementarias entre junio de 2015 y el mismo mes de 2019 también refleja un descenso significativo". "Han salido de esta lista 5.795 personas, lo que supone porcentualmente una reducción del 34,9% con respecto a las cifras que dejó el último gobierno de UPN en junio de 2015", ha añadido.



El portavoz de Salud de Geroa Bai ha asegurado que "en el último año han sido varios los factores que han impedido continuar la senda de mejora de las listas de espera, como son el impacto directo e indirecto de la huelga médica, las dificultades producidas por el déficit de especialistas, que han afectado también a los centros concertados para complementar los recursos públicos, el incremento notable de permisos y licencias reglamentarios (maternidad, etc.)".



Según Koldo Martínez, "no es de recibo que Navarra Suma pretenda rebatir el impacto de la huelga, argumentando que el mayor incremento de la lista de espera se produjo entre junio de 2018 y enero de 2019".



"Por razones de estacionalidad, nunca cabe comparar las listas de espera de junio con las de diciembre. Intencionadamente Navarra Suma omite que durante el segundo semestre de 2018 la actividad se incrementó en más de 3.200 consultas con respecto al año anterior", ha señalado el portavoz de Geroa Bai, que añade que "Navarra Suma entra en contradicción, al tratar de minusvalorar el impacto acumulado de la huelga, por cuanto en su propia nota de prensa aporta los datos que demuestran que la reducción de la actividad se ha producido en el primer semestre de 2019".

El portavoz de Geroa Bai ha señalado que "los porcentajes de actividad de consultas hospitalarias durante la huelga médica fueron superiores al 90%, sin embargo el impacto acumulado de este déficit de actividad durante 11 jornadas de huelga médica se ha dejado notar y explica en buena parte la negativa evolución observada en este semestre".



Por otra parte, Martínez ha afirmado que "el empeoramiento del clima laboral generado por la huelga ha tenido también un importante impacto al haberse reducido de manera muy significativa la actividad extraordinaria, habitual y necesaria en un trimestre de elevada demanda". "En un contexto de huelga se reduce de manera muy importante el número de profesionales que aceptan su participación voluntaria en programas extraordinarios, y más si se tiene en cuenta que una de las reivindicaciones laborales era la mejora de la retribución de este tipo de actividad", ha indicado.



Por último, el portavoz de Salud de Geroa Bai ha criticado que "Navarra Suma elude toda referencia al déficit de especialistas, que afecta a todas las Comunidades, y que ha sido generado por una mala planificación de recursos humanos realizada en la última década en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y también en Navarra"."En concreto en este semestre el Complejo Hospitalario de Navarra no ha podido cubrir un número muy significativo de vacantes o bajas prolongadas por no disponer de facultativo en las listas de contratación. Esta situación ha afectado entre otras a las especialidades de Cirugía General, Digestivo, Pediatría, Traumatología, Dermatología, Rehabilitación, Oftalmología, Urología, Nutrición, Reumatología y Otorrinolaringología", ha afirmado Martínez.



Según el portavoz de Geroa Bai, "a esta situación hay que añadir el déficit de especialistas que afecta también a los centros concertados, que habitualmente ayudan al SNS-O a atender los picos de demanda". "En esta ocasión no han podido dar la respuesta habitual por no disponer tampoco de especialistas", ha asegurado.

