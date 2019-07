Qué hacer este miércoles 24 de julio en Navarra

Actualizada 23/07/2019 a las 22:01

Este miércoles

MÚSICA

‘El piano del lago’ Escuela Navarra de Vela, Camping Aritzaleku de Lerate, en el Embalse de Alloz. 20 horas. Concierto flotante a cargo del cuarteto formado por Delphine Coutant, Daniel Trutet, Violette Prevost y Mónica Cofiño. Gratuito.

‘Leyre, espacio musical’ Monasterio de Leyre. 7.30 horas, Laudes. 9 horas, misa conventual. 18.45 horas, audición de órgano. 19 horas, Vísperas. 21.10 horas, Completas y Salve.





FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE

‘Las bodas de Olmedo’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 horas. Obra de Javier Hernando sobre El caballero de Olmedo de Lope de Vega y Bodas de sangre de Federico García Lorca. A cargo de la Escuela Superior Arte Dramático de Castilla y León-ESADCYL. Dirección: Pepa Pedroche. Ambas obras se encuentran en torno a la tragedia, los deseos no alcanzados y las envidias, mientras que los dos autores están en la base de la identidad del teatro español. Siguiendo las líneas de trabajo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, el teatro del Siglo de Oro y las nuevas dramaturgias, este montaje, que representa el trabajo de fin de estudios del alumnado de Interpretación, teje una red en donde las obras dialogan entre sí y terminan apelando a nuestro presente. Entradas: 6 €.

‘Loco desatino’ La Cava, Olite. 22 horas. Dramaturgia y dirección: Ana Maestrojuán. Producciones Maestras. Ana Caro Mallén, poeta y dramaturga barroca andaluza que vivió en el siglo XVII, se encuentra en su dormitorio escribiendo la comedia Valor, agravio y mujer a la luz de las velas. Quiere dar forma a esta comedia en la que Don Juan de Córdoba será burlado por el ingenio de una joven mujer. Ana está escribiendo o, más bien, lo intenta. No encuentra la forma de continuar, se enfada, se bloquea y se frustra hasta que el propio Don Juan aparece para hablar con ella. Producciones Maestras recupera así la gura de esta famosa autora del Siglo de Oro, conocida por sus comedias de enredo y autos sacramentales . Reparto: Ana Goya y Ángel García Moneo. Entradas: 18 €.





CINE

Ciclo Pamplona-Iruña Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 horas, proyección de La carga (Teret) 20 horas, Entendiendo a Ingmar Bergman. 22.30 horas, La importancia de llamarse Oscar Wilde. Entradas: 4,10 €.

‘Asterix, magikoaren sekretua’ Plaza de los Fueros. 22 horas. Cine de Verano en Irurtzun.

‘Spider-Man, un nuevo universo’ Trasera del Auditorio del Carmen. Sangüesa. 22.30 horas. Película de superhéroes ganadora del Oscar a la mejor película de animación en 2019. Ciclo Cine de verano. Entrada libre.





CHARLAS



‘Camino ancestral de Santiago’ Hotel Tximista. Estella. 19 horas. Jornada que servirá para la presentación de la Asociación Camino Ancestral de Santiago. Homenaje al Infante Teobaldico. Intervendrán como ponentes Jesús Javier Corpas y Santiago Guerrero, presidente de la Asociación Camino Ancestral de Santiago. Presentación a cargo de Alberto Araiz. Entrada gratuita hasta completar el aforo.





VARIOS

‘Lerín Tierra Estrella’ Jornadas de turismo y divulgación científica. 16.30 horas, pisicinas municipales de Lerín, taller de robótica con Alfonso Martínez. 20 horas, aula de música del colegio, proyección de la película Cosmos y taller Ciencia y astronomía con el director Diego Fandos y el científico Javier Cacho.

Este jueves



CLÁSICA

‘Leyre, espacio musical’ Monasterio de Leyre. 8 horas, Laudes. 11.20 horas, Petit-recital de órgano. 11.30 horas, misa pontifical. 18.45 horas, audición de órgano. 19 horas, Vísperas. 21.10 horas, Completas y Salve.





OTRAS MÚSICAS

Cobardes Terraza Mesón del Caballo Blanco, Pamplona. 20 horas. Ciclo de Conciertos.

Lemon y Tal Plaza de los Fueros de Corella. 22 horas. Concierto del dúo que música pop-folk con vientos de rumba. Una mezcla de frescura, elegancia, sonidos urbanos y canciones pasionales en las que las letras cobran gran protagonismo. Programa Kultur. Entrada libre.

Chuchín Ibáñez Terraza bar Mikael. Los Paseos. Puente la Reina. 19.30 horas. Concierto de repertorio variado. Fiesta con Los Charros. Entrada libre.





FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE



‘Mucho ruido y pocas nueces’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 horas. William Shakespeare. Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Dirección: Tonán Quito. Una de las grandes comedias románticas de William Shakespeare se convierte, en el montaje de la escuela lisboeta, y bajo la dirección del conocido director y actor Tonán Quito, en una celebración del amor después del caos. Entradas: 6 euros.

‘Margaritas de Margarita. Mujer y Renacimiento’ La Cava, Olite. 22 horas. Dramaturgia y dirección: Jesús Arbués. R. M. Management. Teatro de aquí. Una mujer del siglo XXI contempla un cuadro de Margarita de Angulema, conocida también como Margarita de Navarra, y considerada como “la Médicis del Renacimiento en Francia”. Espectáculo multidisciplinar, con música en directo, donde conviven castellano y euskera, en torno a una gran mecenas, tolerante, exquisita y culta, y en la que época y personaje sirven como metáfora del tiempo de una mujer luchando, con pasión e inteligencia, por el cambio. Equipo: Actriz: Adriana Salvo / Voz y viola de gamba: Julieta Viñas /Órgano portativo y spinetta: Arantza Lorenzo de Reizabal / Viola de gamba: Ayla Losada / Percusiones: Ana Iso. Entradas: 18 euros.





CINE

‘Moon’ Terraza de Baluarte. 22.15 horas. Proyección de la película de Duncan Jones (2009) que plantea una visita a la Luna en el futuro. La historia está protagonizada por Sam Rockwell, que está a punto de terminar su contrato en la base minera Sarang de Lunar Industries en la cara oculta de la luna, una empresa minera que extrae un nuevo mineral encontrado para generar energía limpia en la Tierra. Ciclo RoofTop Cinema 2019 dedicado a la Luna con motivo dle 50 aniversario de la llegada del ser humano a la superficie lunar. Proyección en versión original con subtítulos en castellano. Entrada: 6 euros.





VARIOS

‘Lerín Tierra Estrella’ Lerín. Jornadas de turismo y divulgación científica. 12 horas, salón de plenos del ayuntamiento, acto de inauguración de las jornadas por Consuelo Ochoa, Teresa Cruz, Javier Amentia, Tomás Yerro y autoridades. 12 horas, centro cívico, taller de estrellas (hasta 14 años). 13 horas, calle mayor y plaza, degustación de productos locales con temáticas de estrellas. 18.30 horas, centro cívico, taller de cristalografía (11 a 14 años) impartida por Martha Santana y Aitor Osés. 20 horas, centro cívico, presentación de las actividades científicas. 20.15 horas, centro cívico, conferencia Del saber de las estrellas a cargo de Javier Armentia, del Planetario de Pamplona. 23 horas, en el fuerte, Un paso por las estrellas. Observación astronómica con la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y la Asociación Red Astronavarra Sarea.

Visita ‘Hitos del Camino de Santiago’ Visita guiada en un tramo de la ruta jacobea a su paso por Pamplona. 17.30 horas. Punto de encuentro: atrio de la Catedral de Pamplona. La visita continuará por el Portal de Francia, entrada del Camino de Santiago a la zona histórica de la ciudad. Además, recorrerá la calle del Carmen, el albergue de Jesús y María, la Plaza Consistorial, la plaza de Santiago, calle San Saturnino y calle Mayor para acabar en el Centro de Interpretación del Camino de Santiago “Ultreia”. Paseo de hora y media de duración. Se precisa inscripción previa en www.pamplona.es/turismo, en la Oficina de Turismo, en el teléfono 948 420 700 o en el correo oficinaturismo@pamplona.es

‘Musicata’ Plaza de Santa Ana de Pamplona. 19.30 horas. Actividad que combinará la cata de vinos con la música en directo. Una cata de vinos a la vez que se escuchan clásicos como Imagine, Every breath you take, La chica de Ipanema, bossa nova, pop o baladas, con un toque de jazz. Actividad gratuita para adultos, con inscripción previa en la Oficina de Turismo (c/San Saturnino, 2) o en www.pamplona.es/turismo.

Arte

NUEVAS EXPOSICIONES



‘Flores, manzanas, abrazos’. Erraztu. Exposición de pintura de Diana Iniesta Benedicto con la obra más reciente de octubre a julio de 2019, incluyendo retrato realizado y expuesto en Nueva York, bodegones de flores y manzanas y paisaje de Baztan, entre otros. Hasta el 1 de septiembre. Todos los días, de 18.30 a 21 horas.

Exposición Trajes e Indumentarias de Antaño. Abaurrea Alta. Exposición sobre indumentaria típica del valle de Aezkoa. Hasta el próximo 15 de septiembre, día del Aezkoako Eguna. Horario: martes a jueves, de 17 a 20 h, viernes de 17 a 20.30 h, sábados de 11 a 14.30 y de 17 a 20.30 h y domingos de 11 a 14 h. La entrada cuesta 2 €.

Xabier Soubelet. Casa Sasternea Etxea, Arizkun. Exposición de pintura. Hasta el 8 de septiembre. Horario visitas: jueves a domingo, 11-13.30 y 16-20 h. La Ruta del Arte 2019-Baztan.

José Luis Alzugaray. Jaime Urrutia 3, Elizondo. Exposición de pintura. Abierto todos los días 19-21 h. Fines de semana 12-13.30 y 19-21 h. La Ruta del Arte.

‘N-estetika 3’. Jaime Urrutia 15, Elizondo. Exposición de escultura de Lesagibel. Hasta el 18 de agosto. Todos los días 11 a 14 y 17 a 20 h. La Ruta del Arte.

Teresa Lafragua. Santxotena Parke Museoa, Arizkun, Bº Bozate. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 y 16.30 a 19.30 h. Domingos 11 a 14 h. La Ruta del Arte 2019-Baztan.

Santxotena Parque Escultórico. Bozate, Arizkun. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 y 16.30 a 19.30 h. Domingos 11 a 14 h. La Ruta del Arte 2019-Baztan.

‘Aves de Navarra’. Centro de Interpretación de las Foces, Plaza Mayor de Lumbier. Colección de fotografías de José Ignacio Moreno que componen la exposición que se mostró durante el II Congreso de Ornitología de Navarra, organizado por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti con el objetivo de poner en valor la riqueza ornitológica de la Comunidad foral. La citada exposición se puede ver ahora en el Centro hasta el próximo 31 de agosto. Horario visitas: lunes a jueves y domingos, de 10 a 14 h; viernes y sábados, de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas.

‘Los héroes de Baler: La historia de los últimos de Filipinas’. Edificio de la Comandancia Militar de Navarra, C/ General Chinchilla 12, Pamplona. En 2019 se cumplen 120 años del fin del asedio de Baler. El Museo del Ejército quiere conmemorarlo con una exposición itinerante que acerque al gran público la mayor parte de las facetas del asedio sufrido en la iglesia de Baler, isla de Luzón, Filipinas, por parte de un destacamento de 50 españoles pertenecientes al Batallón de Cazadores Expedicionario nº 2, quienes, totalmente incomunicados, resistieron 337 de encierro en una iglesia, más de once meses de asedio por parte de los rebeldes tagalos entre julio de 1898 y junio de 1899. Merecieron el elogio de sus enemigos y obtuvieron el reconocimiento inmediato de la nación, para después sufrir poco a poco el olvido y lo que es peor, el desconocimiento de las auténticas razones y circunstancias que se dieron en aquel escenario. Para contar la historia de los Héroes de Baler, luego llamados Los últimos de Filipinas, la exposición aporta piezas pertenecientes en su gran mayoría a la colección del Museo del Ejército, como objetos y testimonios de la época, mapas, una maqueta del escenario, fotografías del batallón, armamento de igual modelo al usado por los combatientes... Hasta el 15 de agosto (salvo 22 y 29 de julio, y 5 y 12 de agosto). Horario visitas: martes a domingos, 10 a 14 y 17 a 20.30 h.

‘Xarma’. Galería de Exposiciones de Bodegas Piedemonte, Olite. Exposición de 15 óleos sobre lienzo y madera de la artista Marga Aldaburu. “Nuestra galería se ha llenado de realismo y delicado minimalismo”. “Una paleta cromática de colores puros e intensos contrastan elementos de la naturaleza y objetos cotidianos con fondos blancos y limpios. A través de combinaciones armoniosas, simples, jugando con reflejos y transparencias, la artista guipuzcoana intenta transmitir sensaciones al espectador”. Hasta el 31 de agosto. La entrada a la expo es gratuita. Horario: lunes a viernes de 9 a 15 h, sábados y domingos, 10 a 14 h.

‘La belleza del toro en pintura’. Galería Michel Menéndez, c/ San Antón 61, Pamplona. Muestra de pintura y escultura de varios artistas sobre el toro y su entorno. Pintura: Marta Argentina, Gustavo Gil, Enrique Huesa, Gloria Ferrer, Albert Sesma, José Rafael Iglesias, Savinka Borisova y Miguel Oliver. Escultura: Julian Ortiz, Coderch & Malavia. Hasta el 2 de agosto. Horario de verano: martes a sábado de 12 a 14 y de 19 a 21 h. Lunes, de 19 a 21 h.

‘Tránsito San Fermín’. Vestíbulo Principal de Baluarte. Exposición del fotógrafo José Luis Tejedor, un trabajo que ya suscitó el interés de los medios durante los Sanfermines de 2018. La nueva serie recoge momentos como el Chupinazo, los encierros, la Procesión, los Gigantes y Cabezudos, las peñas, los fuegos o el pobre de mí. La impresión de las fotografías es en Chromalux, material que hace que luzcan en todo su esplendor. Al igual que la serie original, Tránsito San Fermín habla de tolerancia, de diversidad y de compartir un mismo lugar sin importar cómo somos ni de dónde venimos. Reflejando desde un punto de vista artístico el tránsito imparable de personas de todo el mundo que inundan Pamplona para convertirla, del 6 al 14 de julio, en otra ciudad. El artista emplea una técnica muy personal, partiendo de tomas individuales de un mismo lugar en el transcurso de un periodo de tiempo determinado (más de 6.000 fotografías para montar esta serie). Una composición cercana a la abstracción, formada por fragmentos de figuración. Hasta el 25 de julio. Horario: 11 a 14 y 18 a 20 horas.

‘Adéntrate’. Sala de Exposiciones, 2º planta, del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa. Exposición de fotografías de la Asociación Fotográfica de Sangüesa. Hasta el próximo 18 de agosto. Horario: martes a sábado de 11:30 a 14 y de 19 a 21 h. Domingos y festivos de 12 a 14 horas.

‘Santa Criz de Eslava, reflejos de Roma en territorio vascón’. Trujal Cooperativo, junto a la Bodega de Eslava. Conjunto de más de 120 piezas procedentes del yacimiento de la época romana de Santa Criz de Eslava. Entre las piezas destacan, por ejemplo, un pulvino con representación astral -fragmento decorativo de un altar funerario de la necrópolis, y la pieza que ha inspirado el logotipo de Santa Criz de Eslava, el togado de Santa Criz,. Horario verano: miércoles, viernes, sábados y domingos, 12 a 16 h. Visitas guiadas, a las 10 h (inscripciones 660 403 434). Entradas: exposición 2 euros, yacimiento 4 euros, exposición y yacimiento, 5 euros.

