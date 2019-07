Qué hacer este martes 23 de julio en Navarra

Actualizada 22/07/2019 a las 17:56

Este martes





MÚSICA



‘El piano del lago’. Escuela Navarra de Vela (camping Aritzaleku de Lerate), en el embalse de Alloz. 20 horas. Concierto flotante a cargo del cuarteto formado por Delphine Coutant, Daniel Trutet, Violette Prevost y Mónica Cofiño. Gratuito.





CINE



‘La luna en directo’. Terraza de Baluarte. 22.15 horas. Ciclo VI Rooftop Cinema. Entradas: 6 €.



Ciclo Pamplona-Iruña Golem Verano-Udako Golem 2019. Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 h. ‘Entendiendo a Ingmar Bergman’. Margarethe von Trotta, Felix Moeller y Bettina Böhler, Alemania, 2018. 20 h. ‘La importancia de llamarse Oscar Wilde’. Rupert Everett, Reino Unido, 2018. 22.30 h. ‘La carga (Teret)’. Ognjen Glavonic, Serbia, 2018. Entradas: 5,50 €.





FESTIVAL TEATRO OLITE



‘Gracias a la vida’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 horas. Dramaturgia y dirección: Rubén Hernández. Escuela Navarra de Teatro. Algún día vamos a morir, pero hoy no. Y eso hay que celebrarlo. La Escuela Navarra de Teatro quiere responder a las grandes preguntas de todos los tiempos: ¿para qué estamos vivos? ¿Por qué hemos nacido aquí y no en otro lugar? ¿Qué o quién nos ha puesto aquí? ¿Existe el más allá? ¿Dónde estamos antes de nacer? Sin embargo, elige hacerlo desde el humor, el color y la alegría porque de una cosa sí están seguros sus creadores; estamos aquí para divertirnos. Intérpretes: Jon Aldaya, Ilunber Aiestaran, Andrea Laquidain, Estefanía de Paz y Julio César T.L. Entradas: 6 €.



‘La noche justo antes de los bosques’. La Carpa, Olite. 22 horas. Bernard-Marie Koltès. Dirección: Fernando Renjifo. Uno de los textos teatrales más conmovedores de las últimas décadas del siglo XX. Koltès, quien tras su temprana muerte a los 41 años se convirtió en un autor de culto y luego en un clásico de la dramaturgia francesa contemporánea, escribió esta obra en 1977. Un monólogo lúcido y envolvente, a veces incómodo y ambiguo, de un inmigrante, un otro desconocido que da vueltas por la ciudad y que interpela a un tú que podría ser cualquiera de nosotros o nosotras. Renjifo plantea una puesta en escena minimalista, respaldada solo por las palabras de Koltès y la interpretación del actor. Entradas: 15 €.





FIESTAS



Viana 2019. 10:30 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros de Viana. Seguidamente chocolatada en la Plaza de los Fueros. 11 h Degustación de choricillo en la Plaza Acción Católica organizada por la peña “Los Azulones” con la colaboración del Ayuntamiento y patrocinado por las Bodegas Rioja Vega. 11 a 13 h. En la calle Serapio Urra, espectáculo infantil a cargo de la empresa “Eventos Autol” Ludoteca infantil, hinchable saltar tobogán selva, simulador moto, juegos tradicionales, pasarela bolas, mesa atre. 13 a 14 h. Itinerante, matinal de mariachis “Mexico Lindo, Si Señor”. 14 h Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Enrique Domínguez. 15 h. Comida multicuadrillas y comida de mujeres. 16 a 18 h. En la calle Serapio Urra, continuación del espectáculo infantil a cargo de “Eventos Autol”. 18 a 18:30 h. Pasacalles con Comparsa de Gigantes y Cabezudos, amenizado por la charanga Gazte Berri. 18:30 a 20 h En la Plaza del Coso exhibición de Master can Show. 20 h. Degustación de zapatillas organizada por ”Peña Bloody Mary” en la Plaza de la Acción Católica. y patrocinado por las Bodegas Ondarre. 20:30 a 22 h. Bailables en la Plaza de los Fueros, a cargo de la orquesta Welcome Band. 20:30 h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Enrique Domínguez. 22 h. Sorteo del C.D. Vianés, seguidamente toro de fuego. 00:00 h. En la Plazoleta de la Ultreya concierto Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band. 00:30 a 04:30 h. Gran verbena a cargo de la orquesta Welcome Band.

Este miércoles





MÚSICA



‘El piano del lago’ Escuela Navarra de Vela, Camping Aritzaleku de Lerate, en el Embalse de Alloz. 20 horas. Concierto flotante a cargo del cuarteto formado por Delphine Coutant, Daniel Trutet, Violette Prevost y Mónica Cofiño. Gratuito.





CINE



Ciclo Pamplona-Iruña Golem Verano-Udako Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 h. película La carga (Teret). 20 h., Entendiendo a Ingmar Bergman. 22.30 h., La importancia de llamarse Oscar Wilde. Entradas: 4,10 €.



‘Asterix, magikoaren sekretua’ Plaza de los Fueros. 22 horas. Cine de Verano en Irurtzun.



‘Spider-Man, un nuevo universo’ Trasera del Auditorio del Carmen. 22.30 horas. Cine de Verano en Sangüesa.





FESTIVAL TEATRO OLITE



‘Las bodas de Olmedo’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 horas. Javier Hernando sobre “El caballero de Olmedo” de Lope de Vega y “Bodas de sangre” de Federico García Lorca. Escuela Superior Arte Dramático de Castilla y León-ESADCYL. Dirección: Pepa Pedroche. Las bodas de sangre de Lorca y El caballero de Olmedo de Lope de Vega se encuentran en torno a la tragedia. Los dos autores están en la base de la identidad del teatro español. Siguiendo las líneas de trabajo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, el teatro del Siglo de Oro y las nuevas dramaturgias, este montaje, que representa el trabajo de fin de estudios del alumnado de Interpretación, teje una red en donde las obras dialogan entre sí y terminan apelando a nuestro presente. Reparto: Cristina Rodríguez, Analía González Gámez, Sara Ruiz, Pedro Endolz, David Gómez, Alicia Vermell, Silvia Pelayo, Daniel de la Hoz, Javier Cascón y Laura Cocho. Entradas: 6 euros.



‘Loco desatino’ La Cava, Olite. 22 horas. Dramaturgia y dirección: Ana Maestrojuán. Producciones Maestras. Mayores de 16 años. Teatro de aquí. Es de noche. Ana Caro Mallén, poeta y dramaturga barroca andaluza que vivió en el siglo XVII, se encuentra en su dormitorio escribiendo la comedia Valor, agravio y mujer a la luz de las velas. Lleva dos jornadas escritas y se encuentra preparada para redactar la tercera. Quiere dar forma a esta comedia en la que Don Juan de Córdoba será burlado por el ingenio de una joven mujer. Una comedia delirante en la que las luces de la mañana serán las encargadas de restituir el orden que se había perdido durante la noche. Producciones Maestras recupera así la gura de esta famosa autora del Siglo de Oro, conocida por sus comedias de enredo y autos sacramentales y que fue, según numerosos estudios, la única dramaturga remunerada de su época. Reparto: Ana Goya y Ángel García Moneo. Entradas: 18 €.



Arte



NUEVAS EXPOSICIONES



‘Flores, manzanas, abrazos’. Erraztu. Exposición de pintura de Diana Iniesta Benedicto con la obra más reciente de octubre a julio de 2019, incluyendo retrato realizado y expuesto en Nueva York, bodegones de flores y manzanas y paisaje de Baztan, entre otros. Hasta el 1 de septiembre. Todos los días, de 18.30 a 21 h. La Ruta del Arte 2019.

Exposición Trajes e Indumentarias de Antaño. Abaurrea Alta. Exposición sobre indumentaria típica del valle de Aezkoa. Hasta el próximo 15 de septiembre, día del Aezkoako Eguna. Horario: martes a jueves, de 17 a 20 h, viernes de 17 a 20.30 h, sábados de 11 a 14.30 y de 17 a 20.30 h y domingos de 11 a 14 h. La entrada cuesta 2 €.



Xabier Soubelet. Casa Sasternea Etxea, Arizkun. Exposición de pintura. Hasta el 8 de septiembre. Horario visitas: jueves a domingo, 11-13.30 y 16-20 h. La Ruta del Arte 2019-Baztan.



José Luis Alzugaray. Jaime Urrutia 3, Elizondo. Exposición de pintura. Abierto todos los días 19-21 h. Fines de semana 12-13.30 y 19-21 h. La Ruta del Arte.



‘N-estetika 3’. Jaime Urrutia 15, Elizondo. Exposición de escultura de Lesagibel. Hasta el 18 de agosto. Todos los días 11 a 14 y 17 a 20 h. La Ruta del Arte.



Teresa Lafragua. Santxotena Parke Museoa, Arizkun, Bº Bozate. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 y 16.30 a 19.30 h. Domingos 11 a 14 h. La Ruta del Arte 2019-Baztan.



Santxotena Parque Escultórico. Bozate, Arizkun. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 y 16.30 a 19.30 h. Domingos 11 a 14 h. La Ruta del Arte 2019-Baztan.

‘Aves de Navarra’. Centro de Interpretación de las Foces, Plaza Mayor de Lumbier. Colección de fotografías de José Ignacio Moreno que componen la exposición que se mostró durante el II Congreso de Ornitología de Navarra, organizado por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti con el objetivo de poner en valor la riqueza ornitológica de la Comunidad foral. La citada exposición se puede ver ahora en el Centro hasta el próximo 31 de agosto. Horario visitas: lunes a jueves y domingos, de 10 a 14 h; viernes y sábados, de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas.



‘Los héroes de Baler: La historia de los últimos de Filipinas’. Edificio de la Comandancia Militar de Navarra, C/ General Chinchilla 12, Pamplona. En 2019 se cumplen 120 años del fin del asedio de Baler. El Museo del Ejército quiere conmemorarlo con una exposición itinerante que acerque al gran público la mayor parte de las facetas del asedio sufrido en la iglesia de Baler, isla de Luzón, Filipinas, por parte de un destacamento de 50 españoles pertenecientes al Batallón de Cazadores Expedicionario nº 2, quienes, totalmente incomunicados, resistieron 337 de encierro en una iglesia, más de once meses de asedio por parte de los rebeldes tagalos entre julio de 1898 y junio de 1899. Merecieron el elogio de sus enemigos y obtuvieron el reconocimiento inmediato de la nación, para después sufrir poco a poco el olvido y lo que es peor, el desconocimiento de las auténticas razones y circunstancias que se dieron en aquel escenario. Para contar la historia de los Héroes de Baler, luego llamados Los últimos de Filipinas, la exposición aporta piezas pertenecientes en su gran mayoría a la colección del Museo del Ejército, como objetos y testimonios de la época, mapas, una maqueta del escenario, fotografías del batallón, armamento de igual modelo al usado por los combatientes... Hasta el 15 de agosto (salvo 22 y 29 de julio, y 5 y 12 de agosto). Horario visitas: martes a domingos, 10 a 14 y 17 a 20.30 h.

‘Xarma’. Galería de Exposiciones de Bodegas Piedemonte, Olite. Exposición de 15 óleos sobre lienzo y madera de la artista Marga Aldaburu. “Nuestra galería se ha llenado de realismo y delicado minimalismo”. “Una paleta cromática de colores puros e intensos contrastan elementos de la naturaleza y objetos cotidianos con fondos blancos y limpios. A través de combinaciones armoniosas, simples, jugando con reflejos y transparencias, la artista guipuzcoana intenta transmitir sensaciones al espectador”. Hasta el 31 de agosto. La entrada a la expo es gratuita. Horario: lunes a viernes de 9 a 15 h, sábados y domingos, 10 a 14 h.



‘La belleza del toro en pintura’. Galería Michel Menéndez, c/ San Antón 61, Pamplona. Muestra de pintura y escultura de varios artistas sobre el toro y su entorno. Pintura: Marta Argentina, Gustavo Gil, Enrique Huesa, Gloria Ferrer, Albert Sesma, José Rafael Iglesias, Savinka Borisova y Miguel Oliver. Escultura: Julian Ortiz, Coderch & Malavia. Hasta el 2 de agosto. Horario de verano: martes a sábado de 12 a 14 y de 19 a 21 h. Lunes, de 19 a 21 h.



‘Tránsito San Fermín’. Vestíbulo Principal de Baluarte. Exposición del fotógrafo José Luis Tejedor, un trabajo que ya suscitó el interés de los medios durante los Sanfermines de 2018. La nueva serie recoge momentos como el Chupinazo, los encierros, la Procesión, los Gigantes y Cabezudos, las peñas, los fuegos o el pobre de mí. La impresión de las fotografías es en Chromalux, material que hace que luzcan en todo su esplendor. Al igual que la serie original, Tránsito San Fermín habla de tolerancia, de diversidad y de compartir un mismo lugar sin importar cómo somos ni de dónde venimos. Reflejando desde un punto de vista artístico el tránsito imparable de personas de todo el mundo que inundan Pamplona para convertirla, del 6 al 14 de julio, en otra ciudad, La ciudad de los sanfermines. Tras inmortalizar con su particular estilo ciudades como Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubái, Milán, Madrid o Barcelona, el fotógrafo madrileño, nos muestra unas imágenes de Pamplona donde el resultado final se centra en las personas y en sus experiencias, ya que son ellas las que construyen los espacios. El artista emplea una técnica muy personal que se ha convertido en su sello como fotógrafo, partiendo de tomas individuales de un mismo lugar en el transcurso de un periodo de tiempo determinado (más de 6.000 fotografías para montar esta serie). Cada una de las capturas son combinadas como si de transparencias se tratase. El resultado final une la persistencia del espacio con lo etéreo de los individuos que transitan en ese momento. Esta superposición de diferentes imágenes captadas en instantes distintos crea una composición cercana a la abstracción, formada por fragmentos de figuración. Un efecto de contrastes donde un escenario estático y opaco se ve invadido por individuos etéreos en movimiento, imágenes que parecen convertirse en pinceladas veladas y traslúcidas. Hasta el 25 de julio. Horario: 11 a 14 y 18 a 20 h (21 de julio, cerrada).

‘Adéntrate’. Sala de Exposiciones, 2º planta, del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa. Exposición de fotografías de la Asociación Fotográfica de Sangüesa. Hasta el próximo 18 de agosto. Horario: martes a sábado de 11:30 a 14 y de 19 a 21 h. Domingos y festivos de 12 a 14 horas.



‘Santa Criz de Eslava, reflejos de Roma en territorio vascón’. Trujal Cooperativo, junto a la Bodega de Eslava. Conjunto de más de 120 piezas procedentes del yacimiento de la época romana de Santa Criz de Eslava. La muestra, apoyada por Fundación Caja Navarra y cofinanciada por Gobierno de Navarra y el Fondo Europeo FEADER -gestionado por Cederna Garalur-, ha sido promovida por el Ayuntamiento de Eslava. Entre las piezas destacan, por ejemplo, un pulvino con representación astral -fragmento decorativo de un altar funerario de la necrópolis, “probablemente una alegoría de la luna”- y la pieza que ha inspirado el logotipo de Santa Criz de Eslava, el togado de Santa Criz, fechada en los años cuarenta del siglo I después de Cristo y que parece representar a un magistrado o emperador... Horario verano: miércoles, viernes, sábados y domingos, 12 a 16 h. Visitas guiadas, a las 10 h (inscripciones 660 403 434). Entradas: exposición 2 €, yacimiento 4 €; exposición y yacimiento 5 €.

‘Estampas sanfermineras’. El Ambigú Café-bar, Rinaldi 15 (entrada por San Juan Bosco), Pamplona. Hasta el 31 de julio. Exposición de pintura con óleos de Loli Turrillas y Olga Gutiérrez. Horario: 9 a 14 y 18 a 22 h.



‘Familia’. Vestíbulo del Hotel Maisonnave de Pamplona. Exposición de Itziar Rincón Serrano (Castejón, 1978), centrada en el retrato, con una pintura cuidada en detalles y cercana al hiperrealismo. A través de unos cuadros de corte realista y costumbrista, Itziar Rincón rescata la mirada, las manos, los gestos o las expresiones de sus personajes y los convierte en el centro de atención de una pintura cercana al público y que muestra detalles tan cotidianos, como por ejemplo un abuelo afeitándose en el baño o una madre cosiendo... Hasta septiembre.

‘Amaia da Hasiera’. Casa de Cultura Fray Diego de Estella. Exposición de obras de Ester Fernández Casas. Hasta el 28 de julio. Horario visitas: martes a viernes: 18.30 a 20.30 h; sábados 12 a 14 y 18.30 a 20.30 h; domingos y festivos, 12 a 14 h.



‘Fototeca de Navarra. Imágenes para la Historia’. Archivo General de Navarra, c/Dos de Mayo s/n, Pamplona. Exposición instalada en la sala protogótica que recoge 137 imágenes de los años 1865 a 1950. Cuenta con dos partes diferenciadas en las que se puede visitar, por un lado, los distintos ámbitos de trabajo sobre los fondos fotográficos que custodia el archivo y por otro, realizar un recorrido sobre las imágenes que se muestran en vitrinas versátiles y paneles retroiluminados. También se exponen objetos como una cámara fotográfica, un visor de estereoscopias, etc. De un total de 250.000 fotografías que custodia el Archivo de Navarra en sus 45 fondos (entre institucionales, personales, de asociaciones...) se han seleccionado 137 imágenes de fondos institucionales y privados. Entre ellas se pueden ver, por ejemplo, diseños del Salón del Palacio de Navarra o las encargadas para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. O fotografías del marqués de Santa María del Villar o del fotógrafo amateur, pionero en Navarra, Julio Altadill. Horario: 10 a 14 y 17 a 20 h todos los días.



‘Universo SF’. Palacio del Condestable. Exposición del fotógrafo pamplonés Luis Azanza (Pamplona, 1961) que recorre a través de 20 imágenes la emoción, la alegría, la adrenalina y la magia de las fiestas de San Fermín. Se trata de un recorrido por los Sanfermines de finales del siglo XX y principios del XXI a través de fotografías de gran formato, en blanco y negro, con momentos, emociones, sentimientos y tradiciones de unas fiestas sin igual. Hasta el próximo 25 de agosto. Horario visitas: lunes a viernes, 9 a 14 y 17 a 22 h y sábados, 9 a 14 h.





EXPOSICIONES



‘Cien años con La Pamplonesa’ . Patio de la planta baja y Sala Gótica del Civivox Condestable. Exposición retrospectiva que conmemora los cien años de historia de la banda municipal de música La Pamplonesa. En el patio central se muestran más de cien metros lineales de fotografías que recorren cronológicamente la historia de la institución, y un espacio dedicado a la actividad de la banda en San Fermín. La Sala Gótica, muestra el devenir de la formación musical a través de sus directores, de la discografía, de los programas musicales acontecidos, de los reconocimientos recibidos, y de los lugares en los que ha tocado. También muestra varios objetos relacionados con la banda, dedica un rincón a Manuel Turrillas e incluye un documental. Hasta el 8 de septiembre. Horario: lunes a viernes de 9 a 14 y 17 a 22 h. sábados de 9 a 14 h.



20 Carteles Finalistas y el Ganador del Concurso Internacional San Fermín. Civivox Condestable. Hasta el 25 de agosto se pueden ver los 25 carteles que pasaron a la segunda fase del concurso internacional de San Fermín, incluido el ganador, Ayer soñé con un 6 de julio, de Edurne Taínta Balda. Horario: lunes a viernes de 9 a 14 y 17 a 22 h. sábados de 9 a 14 h.



Exposición de Acuarelas y Fotografías. Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos. Exponen: María Urmeneta y Mikaela Urmeneta (acuarelas) y Javier Molina (fotografías). Hasta el 3 de agosto. Horario: martes a sábados, de 18 a 20 horas.



‘De Baztan al mundo-Volumen II ’. Palacio Arizkunenea, Elizondo. Exposición de Miquel Cazaña. Son 60 cuadros, la gran mayoría óleos. Sobre todo paisajes, tanto de naturaleza como de ciudad, tanto de Navarra como de otros lugares del país, incluso de otras ciudades europeas como Praga, Venecia o París. Hasta el 20 de julio. Horario: todos los días, de 12 a 20.30 h. La Ruta del Arte 2019.

‘Bailando ante las cámaras’. Palacio del Señorío de Bertiz. Exposición de fotografía sobre imágenes de la película Dantza del fotógrafo Xabier Artola Zubillaga. Las 32 fotografías de la muestra fueron obtenidas durante el rodaje del filme, dirigido por Telmo Esnal. Kultur 2019. Hasta el 25 de agosto. Horario: 10.30 a 13.30 horas y 16 a 19 horas.



‘Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-1969’. Museo Oteiza, Alzuza. Exposición que analiza y explica la intervención escultórica que Oteiza realizó para la fachada de la basílica de Arantzazu, la obra pública más importante realizada por el artista. 50 años después de que finalizara la intervención del escultor, la exposición muestra más de 200 piezas, muchas de ellas inéditas. El proyecto analiza en profundidad la evolución del proyecto escultórico, su vinculación con lo arquitectónico, las reflexiones estéticas del escultor, las prohibiciones eclesiásticas que impidieron instalar la obra, las soluciones planteadas... hasta que finalmente se pudo instalar en el año 1969. En torno a la exposición habrá acciones como visitas guiadas gratuitas, talleres pedagógicos, conferencias...



Gaspar y Jesús Montes 2019. Casa Estudio Karakoetxea, Mirador del Baztan, Zigaurre de Ziga. Esta vez Jesús Montes cede parte de su estudio a su padre y ambos exponen juntos sus obras pictóricas. Óleos de playas, montes, pueblos, bodegones florales... Hasta el 16 de agosto. Horario: lunes a viernes, 17 a 21 h; sábados y domingos, 12 a 14 y 17 a 21 h.



‘Ninfas, tritones y vidas anteriores’. La Fábrica de Gomas, c/ Fuente de la Tena 12 (Soto Lezkairu), Pamplona. Exposición de pintura de Cristina Cidriain Urra. “Por un lado presento Ninfas y Tritones, en la que estoy trabajando en la actualidad. Son alegorías a estos dioses menores de agua, espíritus femeninos y masculinos que animan la naturaleza.... Vidas Anteriores es una recopilación de trabajos que responden a vivencias más alejadas en el tiempo, y pertenecen a colecciones anteriores...”. También expone su obra escultórica Sergio Vera Idoate. Esculturas en mármol, arenisca, alabastro y bronce. Hasta el 4 de agosto. Horario: martes a sábado, 11 a 14 y 18 a 20.30 h; domingos, 12 a 14 h.



‘El No Retorno’. Museo Universidad de Navarra (MUN). Proyecto que nace de las reflexiones que hace Cecilia Paredes (Lima, Perú, 1950) a través de experiencias artísticas, acerca de temas universales que afectan al ser humano y a su relación con el entorno natural y cultural. Mediante diferentes formas de expresión plástica, la artista recorre la Historia para centrarse en ideas como la memoria o el anhelo del ser humano de redimirse y corregir sus errores a lo largo del tiempo, vinculados a la concepción del poder, la religión o la mujer. Hasta el próximo 1 de septiembre. Horario verano: hasta el 31 agosto, 11 a 14 h.



Miradas’. Biblioteca de Ansóain. Acción educativa artística en fomento de la lectura en los meses estivales, realizada por el colectivo de jóvenes artistas de El Cuervo Blanco. La muestra reúne 40 grabados reinterpretados de distintos libros además de una transformación artística del espacio de la biblioteca. La muestra se acompaña de un juego con bolsas de papel suspendidas en el techo, imágenes y frases relacionadas con los libros. Exposición dirigida a todos los públicos. Hasta el 30 de septiembre.



Carlos Irijalba. Capilla Museo de Navarra. Exposición titulada Extemporáneo en la que el artista navarro hace convivir obras de los fondos del museo con otras piezas de creación propia de los últimos años. La muestra es un recorrido por la historia de la humanidad y el transitar del ser humano a lo largo de los tiempos. Consta de siete obras, entre las que hay piezas paleolíticas como unos molares de bisonte del Paleolítico, un par de espuelas ceremoniales góticas del siglo XIV procedentes de Andosilla y el mapa de Abauntz. También incluye una fotografía de 1934 sobre la estación de autobuses de Pamplona, la fotografía Switch off all devices II de Irijalba, que pasó a los fondos del museo en 2006, así como la escultura Muscle memory (realizada con espuma metálica y base de granito) y la instalación de aluminio Hiato. Hasta marzo de 2020. Horario: martes a sábado, 9.30 a 14 y 17 a 19 horas. Domingos y festivos, 11 a 14 horas

