Fiestas de este martes 23 de julio en Navarra

22/07/2019 a las 20:30

Viana 2019. 10:30 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros de Viana. Seguidamente chocolatada en la Plaza de los Fueros. 11 h. Degustación de choricillo en la Plaza Acción Católica organizada por la peña 'Los Azulones' con la colaboración del Ayuntamiento y patrocinado por las Bodegas Rioja Vega. 11 a 13 h. En la calle Serapio Urra, espectáculo infantil a cargo de la empresa 'Eventos Autol' Ludoteca infantil, hinchable saltar tobogán selva, simulador moto, juegos tradicionales, pasarela bolas, mesa atre. 13 a 14 h. Itinerante, matinal de mariachis Mexico Lindo, Si Señor. 14 h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Enrique Domínguez. 15 h. Comida multicuadrillas y comida de mujeres. 16 a 18 h. En la calle Serapio Urra, continuación del espectáculo infantil a cargo de 'Eventos Autol'. 18 a 18:30 h. Pasacalles con Comparsa de Gigantes y Cabezudos, amenizado por la charanga Gazte Berri. 18:30 a 20 h. En la Plaza del Coso exhibición de Master can Show. 20 h. Degustación de zapatillas organizada por 'Peña Bloody Mary' en la Plaza de la Acción Católica. y patrocinado por las Bodegas Ondarre. 20:30 a 22 h. Bailables en la Plaza de los Fueros, a cargo de la orquesta Welcome Band. 20:30 h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Enrique Domínguez. 22 h. Sorteo del C.D. Vianés, seguidamente toro de fuego. 00:00 h. En la Plazoleta de la Ultreya concierto Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band. 00:30 a 04:30 h. Gran verbena a cargo de la orquesta Welcome Band.

Si no te quieres perder nada de las fiestas de tu localidad, aprovecha nuestra oferta y hazte suscriptor de DN+ Suscríbete

Etiquetas Fiestas Navarra

Selección DN+