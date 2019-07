Planes para este fin de semana en Navarra

Actualizada 19/07/2019 a las 08:26

Estos son algunos de los planes de los que se puede disfrutar este fin de semana en Navarra:



La 20ª edición del Festival de Teatro de Olite apuesta por la danza



Este viernes comienza la XX edición del Festival de Teatro de Olite que, según sus organizadores, consolida su apuesta por las artes escénicas con una programación donde adquiere esta vez un marcado protagonismo el espacio reservado a la danza. Al estreno mundial del espectáculo Vengo de la Compañía de danza de Sara Cano -este domingo-, se suman dos obras de la compañía Kukai Dantza (Erritu -mañana sábado- y Gelajauziak -el próximo 3 de agosto) y la consideración del coreógrafo Jon Maya como director invitado. Organizado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, el festival se celebrará en Olite y Tafalla entre hoy y el 3 de agosto.



Destaca la cancelación a última hora de las tres funciones programadas del espectáculo Lucrecia, Artemisia, Virginie. Tres relatos de una violación, a cargo de la compañía Iralei, debido a la baja por motivos de salud de una de las actrices protagonistas.



Este fin de semana lo protagonizarán Lorca, Hamlet, Antígona. Rey Lear... y la danza.



PROGRAMA



VIERNES

‘Tres Mujeres de Lorca’. Palacio Real de Olite. 19.30 horas. Átikus Teatro. Dramaturgia y dirección: Ángel Sagüés Irigoyen. Entradas: 5 €.

‘Paso(s) de la política española’. Pórtico Santa María, Olite. 20.30 horas. Iluna Producciones. Dramaturgia y dirección: Miguel Goikoetxandía.

‘Antígona’. La Cava, Olite. 22 horas. La Ferroviaria. Dirección: Paco Macià. Entradas: 18 €.

SÁBADO

‘Lorca Niño. Los Poemas Infantiles de Federico García Lorca’.

Casa de Cultura de Olite. 20 horas. La Nave Teatro. Dramaturgia y dirección: Miguel Munárriz. Entradas: 3 €.

‘Erritu’. Palacio Real de Olite. 21

horas. Kukai Dantza. Dirección: Jon Maya. Entradas: 10 €.

‘Rey Lear’. La Cava, Olite. William Shakespeare. Atalaya. Dramaturgia y dirección: Ricardo Iniesta. Entradas: 18 €. (en la fotografía).

DOMINGO

‘Tres mujeres de Lorca’. Palacio Real de Olite. 19.30 horas. Átikus Teatro. Dramaturgia y dirección: Ángel Sagüés Irigoyen. Entradas: 5 €.

‘Descubriendo a Hamlet’. Palacio Real de Olite. 20.15 horas. Adriana Salvo y Daniel Granda sobre Hamlet de William Shakespeare. Boga-Boga. Entradas: 5 €.

‘Paso(s) de la política española’. Pórtico Santa María, Olite. 20.30

horas. Iluna. Dramaturgia y dirección: Miguel Goikoetxandía.

‘Vengo’. La Cava, Olite. 22 horas. Sara Cano Compañía de Danza.

Entradas: 18 €.



Vuelve Barranco Fest en Fitero



Fitero se llena entre este viernes y sábado de música y gastronomía con la VIII edición de Barranco Fest. Por ejemplo, este viernes por la tarde -con todos los actos gratuitos- en el Teatro Calatrava se hablará de vinos o de portadas de discos y en la Plaza San Raimundo actuará la Broken Brothers Brass Band -en la foto-, seguidos por DJs. Pero el plato fuerte llegará el sábado. Por la mañana, presentación del libro Loops de Javier Blanquez y comida por el chef Txangurro...



PROGRAMA



Conciertos. Plaza de Toros. 20 h. Apertura puertas con Food Trucks y DJ Cut. 20.30 h. Flamingos. 21.30 h. Rayo. 22.45 h. Las Ligas Menores. 00.00 h. Cupido. 01.15 h. Joe Crepúsculo. 02.15 h. Yahaira. 0.3.30 h. Brava. 05.00 Bar Chepos-Katza DJ. Entradas: 15 € anticipada, 20 € en taquilla. Taquillas: viernes 19 Teatro Calatrava, sábado 20 Plaza de Toros. On line, en la página web del Barranco Fest



Baztandarren Biltzarra en Elizondo



El domingo se celebra en Elizondo el tradicional Baztandarren Biltzarra, la gran fiesta de hermandad que los habitantes del valle de Baztan celebran en la época estival. Un festejo que se solemniza desde 1963. Así, habitantes de los 15 pueblos que integran el valle acuden en carrozas preparadas para la ocasión y desfilan entre danzas.



PROGRAMA



11 h Desfile de Carrozas. 14 h Comida popular. A continuación, verbena popular con danzas tradicionales.



Día de las Cuevas en Mendukilo e Ikaburu



Dos cuevas celebran el sábado su día. Para la de Mendukilo es el 14º aniversario de su apertura. Localizada en el valle de Larraun, a sólo 1,5 kilómetros del municipio de Astiz, durante muchos años fue luegar de acceso restringido sólo para espeleólogos, pero ahora no sólo está abierta a todos los públicos, sino que el sábado se celebrarán diversos actos y visitas teatralizadas y musicales.



En Urdazubi/Urdax, por su parte, se celebra el V Día de la Cueva de Ikaburu. Se trata de un día de fiesta con muchas actividades para toda la familia para descubrir un universo de estalactitas y estalagmitas, además de traer evocadores recuerdos de personajes de leyenda, guerrilleros y contrabandistas que las ocuparon en otras épocas.



PROGRAMA



Mendukilo 10 h. Visita Prehistoria para familias 11.30 h. Visita Teatralizada para familias. 12.30 h. Visita Musical adultos (mayores 11 años).

Ikaburu. 10-18 h Mercado de artesanía. 11-14 h Demostración de técnicas de vida prehistórica. 15-18 h Taller de txalaparta.16-18 h. Exhibición de aves y taller de magia con Trikuharry. 17 h Sorteo de productos artesanos.



XX Fiesta del Mundo Rural en Miranda de Arga



Miranda de Arga celebra la XX Fiesta del Mundo Rural el fin de semana. Se trata de un buen momento para recordar cómo se trabajaba en el campo antiguamente, cuando no había tantas facilidades como ahora. De este modo, se hacen demostraciones de siega a mano, con maquinaria antigua y de labranza con layas, y de oficios antiguos como sogueros, tostoneras y tostoneros, injertadores, heladeras y heladeros, cañiceros, vareado de colchones, trenzadoras de ajos, etc.El domingo, a lo largo de la mañana habrá pasacalles con la charanga y comparsa de gigantes, animación callejera a cargo del grupo de teatro El Condimento, rastrillo de libros y mercado tradicional en la avenida San Juan. Además, este año tendrá lugar también la presentación del libro Memorias de un muete en Miranda de Arga (1947-1958) de Ramón Alvero Gamboa. Será el sábado a las 19 horas en los bajos de la biblioteca.



PROGRAMA



Sábado. 19 horas: Presentación del libro ‘Memorias de un muete en Miranda de Arga’, de Ramón Alvero Gamboa, en los bajos de la biblioteca

Domingo. 10 a 14 Siega a mano, almuerzo, exhibición de labores agrícolas con maquinaria antigua. 11.30 h Taller infantil. 12.30 h Visita a la Iglesia con acceso a la torre del reloj. 12 h Exposición a cargo de la asociación de mujeres Las Torres en el zaguán del Ayuntamiento. Muestra de oficios antiguos, exposición de arte de Jesús Ignacio Baztán Segura y los animales y plantas de Toño Alfaro 14 h Comida popular 18.30 h Vaquillas.



XXII Semana Medieval de Estella-Lizarra



La XXII Semana Medieval de Estella-Lizarra, que comenzó el pasado 15 de julio, llega este fin de semana a su fin con algunos de sus actos más destacados. Así, hoy viernes se celebrará La Leyenda del Minotauro y la Diosa de Jade, con numerosas actividades. Mañana será todavía más importante, por los Esponsales de Dña. Inés de Aquitania y D. Pedro I de Aragón. Además de la celebración de la “boda real”, entre otras cosas con una cena medieval, habrá Mercados de Antaño, Día del Mercader y Rúa de los Oficios, estos dos últimos también el domingo. Por tanto, el público podrá disfrutar con numerosos puestos de todo tipo de artesanías, productos gastronómicos, etc., además de demostraciones de oficios. Todo ello sin olvidar el nutrido programa de actividades previstas cada día, tanto para niños como para el público en general: teatro y música itinerantes, juegos medievales, espectáculos...



El domingo destaca el Gran Torneo Medieval: La Leyenda de Roldán y Ferragut, que tendrá lugar en el Palenque (Plaza de Toros) de Estella.



DESTACAN...



Viernes. Concierto medieval para celebrar las nupcias reales. Plaza de los Fueros. 22 horas.

Sábado y domingo. Mercados de Antaño en el Barrio de San Juan. Rúa de los Oficios en los barrios de San Pedro y San Miguel.

Sábado. Boda. Convento Sto. Domingo. Cena medieval (35 €.).

Domingo. Gran Torneo Medieval. Palenque. 19 horas. Entradas: anticipada 5 €, taquilla 6 €.



‘El piano del lago’, concierto en Yamaguchi sábado y domingo



Este fin de semana llega a Pamplona El piano del lago (Le Piano du Lac), un espectáculo nacido en Francia, que en 2018 saltó a Bélgica, España y Portugal. La cantante, pianista y violinista Delphine Coutant, el violonchelista Daniel Trutet y la bailarina Mónica Cofiño comparten con el público la magia de tocar y bailar suspendidos sobre un piano flotante en el agua...



EN DATOS



Cuándo. Sábado y domingo.

Dónde. Parque Yamaguchi de Pamplona.

A qué hora. 20 horas.

Evento gratuito.

Si llueve no se suspende.

Organizan La voliere aux Pianos

y La Xata La Rifa.

Selección DN+