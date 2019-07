La candidata del PSOE a presidir La Rioja llama “independentista” a UPN

18/07/2019 a las 06:00

La candidata del PSOE a presidir el Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, se ha referido a UPN como “independentistas”. La socialista se manifestó así durante su intervención en el Parlamento riojano, cuando protagonizó una sesión de investidura fallida por el voto en contra de Podemos.

Andreu hablaba dirigiéndose a los diputados de PP y Ciudadanos, socios en la Comunidad foral de UPN dentro de Navarra Suma. “Hay muchas cosas que para futuro tendrán que medir antes de hablar. Como, por ejemplo, lo de la radicalidad. Unión del Pueblo Navarro... ¿Cómo lo ve? Porque han pactado ustedes en Navarra con Unión del Pueblo Navarro, que son muy independentistas por así decir”, dijo la socialista. En ese momento, se escucharon risas en el hemiciclo riojano que no evitaron que Andreu siguiera con su teoría. “Por lo tanto, relájese”, indicó la socialista, quien, ante las risas, enfatizó sobre UPN: “Sí, sí, son muy de Navarra, sí, sí. No llegan a la altura del independentismo catalán, que cuando oyen independentismo... Relájense, no sean prejuiciosos. La democracia tiene esto. Se puede decir radical y hablar. Se puede decir independentista y hablar. de acuerdo. Ustedes, con Unión del Pueblo Navarra. No pasa nada”.

UPN le exigió este miércoles a Andreu una rectificación.

Selección DN+