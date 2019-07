La Policía Nacional de Navarra refuerza su plantilla con 44 nuevos efectivos

Actualizada 17/07/2019 a las 14:51

La Policía Nacional ha incorporado a la Jefatura Superior de Navarra 44 nuevos efectivos para reforzar la plantilla ya existente. De ellos, 20 son funcionarios de carrera que han elegido destino y 24 son agentes en prácticas.



Se incorporan efectivos profesionales principalmente de las escalas de Subinspección y Básica, así como alumnos de las escalas Ejecutiva y Básica, que se distribuirán entre todas las unidades de la Jefatura para "dar un mejor servicio a la sociedad navarra".



Los nuevos efectivos han sido recibidos en un acto que ha tenido lugar este miércoles en las dependencias de Policía Nacional en Beloso Alto y que ha estado presidido por el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y el jefe superior de Policía en la Comunidad foral, Francisco López Canedo.



El delegado del Gobierno ha dado la bienvenida a los nuevos efectivos a Navarra, una comunidad que ha esperado que "sintáis muy pronto como propia y os ayude a crecer en lo personal y en lo profesional".



"Probablemente no es un destino fácil, si es que alguno lo es. Tenemos una historia reciente marcada por el terrorismo y, aunque ETA ya no mata, queda mucho por hacer en términos de convivencia y de respeto; de memoria; y de construcción de un relato que sea veraz y que haga justicia a las víctimas que los terroristas fueron dejando a su paso", ha expuesto Arasti.



Según ha indicado, "pese a que muchas heridas no han cicatrizado aún", la Comunidad foral es "una tierra abierta y hospitalaria en la que estoy convencido de que os sentiréis como en casa".



Por su parte, el jefe superior de Policía en Navarra, Francisco López Canedo, ha destacado que la llegada de los agentes "refuerza el compromiso de la Policía Nacional con Navarra" y ha señalado que el cuerpo dispone así de "recursos suficientes para dar un buen servicio a nuestra comunidad".

