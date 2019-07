Herido un conductor que dio positivo en alcohol tras sufrir un accidente en la PA-30

Actualizada 13/07/2019 a las 11:32

Un conductor ha sufrido un accidente en la PA-30, Ronda de Pamplona, en las cercanías del Centro Comercial Itaroa y ha dado positivo en alcohol, según informa la Policía Foral. El accidente ha consistido en una salida de vía con posterior colisión contra una farola, quedando empotrado el vehículo en la misma de forma lateral.

Puedes evitar un control de alcohol & drugs, pero si no estás en condiciones de conducir, puedes acabar abrazado a una farola. En este caso... positivo, obviamente. #SeguridadVial pic.twitter.com/BQ08brkgCg — Policía Foral-Foruzaingoa (@policiaforal_na) 13 de julio de 2019

El conductor, un vecino de Pamplona de 30 años, ha sido trasladado al Complejo Hospitalario de Navarra para realizarle valoración aunque, en principio, su estado no reviste gravedad. Previamente se le han realizado las pruebas de detección de alcohol arrojando una tasa de 1 mg/l, por lo que se le ha imputado un presunto delito contra la seguridad vial.

La Policía Foral continúa realizando controles de detección de alcohol y otras drogas en conductores durante todas las fiestas de San Fermín. Desde el cuerpo policial recomiendan que si se va a consumir alcohol se utilicen transportes alternativos, si no es posible y se va en compañía, o que conduzca otra persona que no haya consumido. En el caso de no poder optar por estas posibilidades, se recomienda descansar hasta que desaparezcan los efectos del alcohol si se ha bebido.

Selección DN+