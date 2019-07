95 niños saharauis pasan el verano en Navarra

Actualizada 10/07/2019 a las 07:31

Con dos semanas de retraso “por cuestiones burocráticas” aterrizaron este martes en Pamplona los 95 niños saharauis que este verano participan en el programa Vacaciones en Paz, gestionado por la Asociación Navarra Amigos del Sáhara (ANAS).



Los menores, que vivirán dos meses repartidos por familias de toda la geografía foral, desde Baztan a Tudela, llegaron ayer al punto de la mañana al aeropuerto de Noáin, y a media mañana pudieron encontrarse con sus familias de acogida en el Ayuntamiento de Berriozar, donde se les brindó un acto de bienvenida.



Finalmente han sido 95 y no 98 los menores que han viajado, debido a algún contratiempo de última hora en origen, no por falta de familias de acogida. “En caso de que eso ocurra tenemos una casa en Yárnoz supervisado por monitores, pero en este caso no ha hecho falta. Solamente dos niños se alojarán allí y es por cuestiones médicas”, detallaba María Pérez de Larraya, secretaria de ANAS.



HUIR DEL CALOR

El grupo llegó a Pamplona dejando atrás los 50 grados que hacía de víspera en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia), donde viven los niños. “Han llegado muy cansados. Los que repiten, con ilusión; y los que vienen por primera vez, con incertidumbre y asombrados de ver este cielo tan gris”, describía la secretaria, que recordaba los beneficios que la estancia les aporta: alimentación sana, revisiones médicas y vacunas, un entorno de afecto, etc.



“Además, ellos son los embajadores del pueblo saharaui. Tienen que seguir viniendo para recordar el problema político que están viviendo”, reivindicaba.

Selección DN+