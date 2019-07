NA+ reclama por ley la devolución del IRPF a las madres y padres desde 2015

05/07/2019 a las 06:00

Navarra Suma registró ayer en el Parlamento una iniciativa para que se apruebe por ley la devolución del IRPF retenido a las prestaciones por maternidad y paternidad desde 2015.

La iniciativa no tendría coste económico este año, cuando el presupuesto de Navarra está aprobado por ley, ya que la coalición de UPN, PP y Ciudadanos ha planteado que el cambio entre en vigor en 2020. De esa manera, el pago de la devolución se pospondría al año que viene, por lo que el coste se podría incluir en la próxima ley de presupuestos.

La propuesta modificaría la Ley foral del IRPF, ampliando las rentas exentas a las prestaciones por maternidad y paternidad.

El candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, anunció que reclamarán que se celebre una sesión plenaria cuanto antes en la que se pueda abordar esta iniciativa, junto a sus propuestas para derogar por ley el decreto sobre el euskera en las administraciones públicas de Navarra y anular los planes lingüísticos que está aprobando el Gobierno en funciones de Uxue Barkos.

En el resto del país, exentas

Navarra es la única comunidad española en la que estas prestaciones no están exentas y no se ha devuelto lo retenido estos años a las madres y padres afectados.

Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E se opusieron a la exención y a la devolución de lo retenido. Aprobaron a cambio una deducción que se aplica en función de la renta. Desde Hacienda indicaron que el coste de la exención y la devolución de lo retenido se elevaría a 45 millones de euros.

Muchas de las afectadas han recurrido esta medida. Sin embargo, encontraron un problema en los tribunales: los tres jueces competentes para estudiar este asunto en los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Pamplona están afectados por este problema, así como las juezas de adscripción territorial (JAT).

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra , Joaquín Galve, propuso al Consejo General del Poder Judicial la designación de la magistrada María Jesús Azcona, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, para el enjuiciamiento y fallo de los recursos.

