Actualizada 28/06/2019 a las 19:14

Navarra Suma presentará una proposición de ley para derogar el actual decreto foral que regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad foral y así “volver a la situación anterior, donde sí se respetaba la igualdad de oportunidades y los derechos de todos los ciudadanos”.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente de UPN y candidato de Navarra Suma a presidir la Comunidad foral, Javier Esparza, en una conferencia de prensa en la que ha criticado que la aplicación del actual decreto “discrimina a la gran mayoría de la población que no sabe euskera”.

Ha recordado que el citado decreto fue “cuestionado por el Consejo de Navarra y objeto de recursos en los tribunales de justicia por varios sindicatos ligados a la función pública” y que también fue cuestionado por una manifestación apoyada por miles de ciudadanos.

Igualmente, ha criticado que “se ha roto la igualdad de oportunidades” de los menores en Navarra, ya que, ha dicho, “hay una discriminación y privilegios para aquellos que en la zona no vascófona eligen el modelo D”.

En cualquier caso, la proposición de ley de Navarra Suma recoge que el Gobierno foral tendrá que reevaluar la situación sobre cómo debe valorarse el conocimiento del euskera para el acceso a la función pública y qué porcentaje tiene que contar el euskera en los méritos.

No obstante, ha avanzado, se marcarán unos límite “razonables”: el 6 por ciento o el 10 por ciento en puestos con mayor grado de atención a la ciudadanía en la zona vascófona, el 3 por ciento o el 6 por ciento en la zona mixta, y en la zona no vascófona no se considerará el euskera como mérito. “Esto respeta la realidad sociolingüística de Navarra y la inmensa mayoría de los ciudadanos”, ha recalcado.

El modelo D en la zona no vascófona se regirá, ha dicho, “con los mismos criterios que se realice para los demás modelos”.

También ha denunciado que el Ejecutivo foral en funciones “está pisando el acelerador porque se ven fuera” y tratando de “transformar la Administración para imponer el euskera” y “consolidar plazas euskaldunes” dentro de este organismo.

“Se está produciendo un fraude electoral y no se está respetando lo que el 26 de mayo dijeron los ciudadanos”, ha recalcado.

Por tanto, ha avanzado que Navarra Suma presentará una moción con el objetivo de paralizar “de forma inmediata” la aprobación de los planes lingüísticos en los departamentos del Gobierno foral y anular los que ya se han aprobado.

Igualmente, la moción incluye, entre otras cuestiones, que se paralicen todas las modificaciones de plantilla orgánica que se puedan estar llevando a cabo en aplicación del actual decreto.

Además, ha sostenido que en la Cámara “hay 31 parlamentarios que están en contra de la política lingüística que está realizando el Gobierno del cuatripartito”.

En ese sentido, ha cuestionado al PSN “si va a mantener las posiciones con las que se presentó a las elecciones y por las que le votaron miles de navarros” o si va a renunciar en materia lingüística “a sus principios”.

Navarra Suma pedirá que se celebra un pleno extraordinario para esta cuestión.

